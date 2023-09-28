Андрей Звягинцев приступит к съемкам нового фильма в следующем году

Работа над лентой пройдёт весной в Испании и Франции

Андрей Звягинцев окончательно определился со своим будущим проектом. Variety сообщает, что режиссер в следующем году приступит к съемкам фильма ЮПИТЕР (Jupiter) про российского олигарха, который сталкивается с суровой реальностью будущего своей семьи.



Съемки картины пройдут весной 2024 года в Испании и Франции. За производство проекта возьмутся Anonymous Content, Lorem Ipsum Entertainment, Les Films du Losange и Elastica Films. Исполнительными продюсерами фильма также выступят Илья Стюарт и Павел Буря (Hype Studios).



Звягинцев, для которого лента станет первой режиссерской работой со времен НЕЛЮБВИ, вновь будет сотрудничать с оператором Михаилом Кричманом и художником-постановщиком Андреем Понкратовым.



Постановщик заявил, что ЮПИТЕР – «очень современная история», которая «выходит за рамки сегодняшнего политического контекста».



Фото: кадр со съемок фильма НЕЛЮБОВЬ