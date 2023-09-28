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Андрей Звягинцев приступит к съемкам нового фильма в следующем году

Автор: Илья Кувшинов

28 сентября 2023

Работа над лентой пройдёт весной в Испании и Франции

Андрей Звягинцев окончательно определился со своим будущим проектом. Variety сообщает, что режиссер в следующем году приступит к съемкам фильма ЮПИТЕР (Jupiter) про российского олигарха, который сталкивается с суровой реальностью будущего своей семьи.

Съемки картины пройдут весной 2024 года в Испании и Франции. За производство проекта возьмутся Anonymous Content, Lorem Ipsum Entertainment, Les Films du Losange и Elastica Films. Исполнительными продюсерами фильма также выступят Илья Стюарт и Павел Буря (Hype Studios).

Звягинцев, для которого лента станет первой режиссерской работой со времен НЕЛЮБВИ, вновь будет сотрудничать с оператором Михаилом Кричманом и художником-постановщиком Андреем Понкратовым.
 
Постановщик заявил, что ЮПИТЕР – «очень современная история», которая «выходит за рамки сегодняшнего политического контекста».

Фото: кадр со съемок фильма НЕЛЮБОВЬ

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