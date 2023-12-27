Новая надежда: 10 ключевых российских премьер 2024 года

Кинотеатры наконец дождались «новогоднюю битву» – наиболее кассовый период в году. Однако главный залог успешного бизнеса – стабильность и предсказуемость. Аналитики БК решили заглянуть чуть дальше зимних каникул и поискать за их горизонтом те отечественные релизы, которые обещают обеспечить кинотеатрам постоянный приток аудитории. Какие же российские картины будут царить в кинопрокате, когда праздники закончатся?

Очевидно, что фильмов, которые смогут порадовать кинотеатры своими сборами, в следующем году выйдет больше десяти. Однако в данном материале, впервые опубликованном в печатном БК №7-8 (187-188), мы рассмотрели только те релизы, продюсеры которых хотя бы предварительно определились с датой выхода своих проектов.

ВОЗДУХ

18 января, «НМГ Кинопрокат»

Первый высокобюджетный проект режиссера Алексея Германа-младшего. Автор ГАРПАСТУМА, БУМАЖНОГО СОЛДАТА и ДОВЛАТОВА не в первый раз обращается к теме Великой Отечественной (его полнометражным режиссерским дебютом была картина ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД, действие которой разворачивается в 1944 году). Однако обладатель венецианского «Серебряного льва» за режиссуру впервые снял фильм, нацеленный на максимально широкий зрительский отклик. Масштабные натурные съемки проходили в Ленинградской, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Карелии. При работе над воздушными сценами применялись революционные для российского кинематографа технологии, позволявшие синхронно интегрировать графику в кадр прямо на съемочной площадке. Производство картины заняло практически пять лет, прерываясь из-за пандемии. Первый трейлер вызвал четкие ассоциации с ДЮНКЕРКОМ или, к примеру, многосерийными драмами НBO. В последние годы военные картины чаще недобирают (СПАСТИ ЛЕНИНГРАД, ДЕВЯТАЕВ), чем наоборот. Однако даже если работа Германа-младшего и не приблизится к сборам Т-34 и СТАЛИНГРАДА, кассу на уровне недавнего ПРАВЕДНИКА можно будет расценить как однозначный успех.

МАСТЕР И МАРГАРИТА

25 января, «Атмосфера кино»

Интригующая фантазия по мотивам всенародно любимого произведения Михаила Булгакова уже долгое время будоражит умы профессионалов и внимательных зрителей. Среди достоинств фильма мы уже отмечали небанальный подход к вопросу киноадаптации, известного европейского актера в главной роли, целую россыпь отечественных звезд в других хрестоматийных образах, заявку на креативный маркетинг, высокое качество продакшна. Так что очередная, тем более столь громкая экранизация «Мастера и Маргариты» однозначно должна стать кинособытием национального масштаба. И когда это произойдет, фильм Михаила Локшина перехватит эстафету кассового успеха у ВОЗДУХА Алексея Германа-младшего.

ЛЕД 3

14 февраля, «НМГ Кинопрокат»

Еще один представитель нашего списка, который заранее воспринимается в качестве гарантированного «миллиардера» по итогам проката. Первые две части романтическо-спортивной франшизы от Art Pictures Studio и кинокомпании «Водород» собрали в совокупности почти 3 млрд рублей. С трудом верится, что создатели не сделают все возможное, чтобы триквел повторил путь предшественников. Время на продвижение и превращение картину в событие у создателей еще есть – ЛЕД 3 выйдет в традиционный для франшизы уикенд Дня всех влюбленных.

ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ

22 февраля, «Централ Партнершип»

Из всего разнообразия комедийных релизов следующих месяцев мы выбрали новый проект «Квартета И»: ядро лояльной им активной аудитории по-прежнему остается довольно устойчивым. По сюжету, четверо друзей приезжают в Стамбул, чтобы повидаться с другом, но узнают печальную новость: он скоропостижно умер. Героям ничего не остается, как провести день в городе, делясь между собой смешными воспоминаниями. Не исключаем, что сравнительная концептуальная свежесть картины позволит «перезагрузить» «Квартет И» в глазах широкой аудитории, как это уже однажды сделала ГРОМКАЯ СВЯЗЬ.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА

22 февраля, «Атмосфера кино»

Young-adult-проект Алексея Попогребского – одна из главных темных лошадок следующего года. Создатели обещают увлекательную историю о первой любви с уникальным миром. Главные герои фильма – эмеры, эмоциональные вампиры, способные управлять эмоциями и потреблять их. Со слов Попогребского, САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА призвана перевернуть представление о приключенческо-романтическом кино. Режиссеру хочется поставить в центр именно историю любви, чтобы уже вокруг нее выстроить приключение и экшн. Масштабная рекламная кампания релиза уже началась. В ее рамках уже можно приобрести книгу издательства АСТ, которая должна познакомить потенциальную аудиторию с придуманной вселенной. Предполагается, что картина вызовет интерес не только у целевой молодежной аудитории, но и у возрастной женской публики.

ОНЕГИН

7 марта, «Атмосфера кино»

Со слов продюсера Гевонда Андреасяна, создатели хотят предложить зрителям современный исторический блокбастер, но при этом не ставят задачу переосмыслить всем знакомую историю. Наоборот, авторы намерены представить аудитории максимально каноничную экранизацию, тем более что ни одной широко известной российской киноадаптации классического произведения Пушкина до сих пор не существует. Заявленный создателями консервативный подход позволяет надеяться на то, что фильм ничем не отпугнет публику, а, наоборот, объединит на сеансах как молодежь, так и старшую аудиторию. Все-таки многое здесь решит сама сила бренда.

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

7 марта, «Наше кино»

Грядущая сказка является еще одним гарантированным суперхитом в нашей подборке. И без того высокие ставки на него растут буквально день ото дня. Сначала прогнозы на проект сильно прибавили после его презентации на питерском контент-форуме: фильм был виртуозно представлен членами съемочной группы – актером Леонидом Ярмольником, режиссером Ильей Учителем, продюсерами Алексеем Учителем, Антоном Сиренко и Тимуром Вайнштейном. Вместе они объявили, что продвижением проекта будет заниматься множество крупных партнеров, в числе которых «Союзмультфильм», Okko, «Газпром-медиа», Первый канал, ВГТРК, НТВ, «Сбербанк», «Яндекс». Затем вышла сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, которая собрала свыше 2,4 млрд рублей. Судя по всему, зрители по-прежнему крайне охотно настроены потреблять максимально эскапистский контент, так что столь мощный отечественный бренд, как ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, точно должен стать еще одним блокбастером в нашем прокате.

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

18 апреля, «Централ Партнершип»

Подростковая фантастика по мотивам произведений Кира Булычева от режиссера Александра Андрющенко обещает стать одним из главных релизов весны следующего года. Булычев остается популярным автором, дополнительную актуальность фильму придает внушительный актерский состав – Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юра Борисов и другие. Судя по тому, насколько подробно проект представляется на отраслевых конвентах, продюсеры делают на свое творение высокую ставку. Рабочие материалы заявляют в ленте большие объемы сложнопостановочного экшна и компьютерной графики. Едва ли не единственное, что сдерживает прогнозы на картину – зачастую скептичное отношение российского зрителя к отечественным фантастическим проектам. Однако ПРИТЯЖЕНИЕ и ВТОРЖЕНИЕ, которые присутствуют в резюме создателей СТА ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, доказывают, что у жанра на нашем рынке есть очень большой потенциал.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 3

1 мая, «Наше кино»

Из всего разнообразия отечественной анимации следующего года мы выбрали продолжение БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ. Первые две части франшизы, выпущенные в 2019 и 2022 годах, заработали в совокупности 316 млн рублей. Однако недавние КОТЫ ЭРМИТАЖА, освоившие в одиночку 294 млн, показали, что проекты компании «Лицензионные бренды» вышли на качественно иной уровень кинотеатральных сборов. Новинке же в реализации подобных амбиций помогут узнаваемый бренд и майские праздники, на которые назначена премьера картины.

ПАЛЬМА 2

24 октября, «Централ Партнершип»

Продолжение семейного хита 2021 года, заработавшего в российском прокате более 346 млн рублей. Сиквел, рассчитывающий на осенние школьные каникулы, должен будет превзойти эту цифру. В продолжении к верной овчарке Пальме добавится маленький медвежонок Мансур. Вместе им предстоит найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей.

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

27.12.2023 Автор: Никита Никитин