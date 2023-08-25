Рейтинг БК: 35 самых успешных продюсеров и продюсерских команд полнометражных картин 2020–2023 годов

В 2020-2021 годах БК составил ряд независимых рейтингов профессионалов киноиндустрии, которые вызвали живой интерес как внутри отрасли, так и среди простых зрителей. Мы успели рассмотреть достижения наших кинематографистов за второе десятилетие текущего века, подвести итоги их работы за 2020 год, а также составили списки самых перспективных деятелей кино моложе 35 лет и кинопродюсеров-женщин постковидной эпохи. Подведение результатов по итогам 2021 года, к сожалению, не состоялось. Материал готовился к публикации, но в конце февраля 2022-го по понятным причинам составление любых рейтингов перестало быть актуальным. Все это время мы искали верный способ вернуться к любимой инициативе, чтобы взглянуть на отечественную киноиндустрию под новым, необычным углом. В итоге аналитики БК решили объединить рейтинги разных лет в сводную таблицу, позволяющую посмотреть на достижения кинематографистов в динамике.

ЧТО НОВОГО

Аналитики решили отойти от практики составления рейтинга по итогам конкретного года, так как в отрыве от предшествующих заслуг того или иного участника данные каждого отдельного расчета становятся не столь репрезентативными. Если у фигуранта рейтинга в каком-то году не выходило большого проекта, он выпадал из фокуса внимания наших аналитиков, что не совсем справедливо, ведь его влияние на индустрию и статус не исчезают и не перестают действовать в период спокойной работы над следующим фильмом или сериалом. Также хотелось учесть и такой фактор, как два мучительных для индустрии года пандемии коронавируса, на протяжении которых возникали дополнительные препятствия в отношении как съемок, так и проката картин.

Чтобы показать результаты деятельности продюсеров в динамике, когда более свежие проекты приносят участникам рейтинга больше баллов, чем фильмы прошлых лет, при начислении очков по ряду критериев было решено ввести коэффициенты. Теперь чем позже выпущен определенный проект, тем больше он приносит очков своему создателю. Основой актуального топа стал наш фундаментальный рейтинг кинопродюсеров за период с 2010 по 2019 год, который мы выпустили летом 2020-го. Применение коэффициентов начинается с 2020 года и относится к критериям «Кассовость», «Окупаемость», «Бюджеты» и «Государственная поддержка» (подробное описание критериев смотрите ниже). За фильмы, вышедшие в том году, создатели получают в полтора раза больше баллов, чем за проекты прошлого десятилетия. За фильмы 2021-го продюсерам идет в зачет уже вдвое больше баллов. Достижения релизов 2022 года рассчитывались с коэффициентом 2,5. Наконец, баллы проектов, вышедших в первой половине 2023-го, нами утраивались. Предполагается, что в дальнейшем мы продолжим сдвигать прогрессивную шкалу на год вперед, чтобы на вершине рейтинга всегда оставались наиболее продуктивные в данный момент продюсеры.

Еще одним важным нововведением стало исключение из топа продюсеров сериалов. Если в фильмографии кандидатов на участие в рейтинге за период с 2020 по 2023 год насчитывалось менее трех кинотеатральных релизов, продюсер не рассматривался для попадания в чарт. Критерии кинотеатрального релиза (полнометражного проекта) описаны в следующем абзаце. Чтобы оценить достижения сериалов, значимость которых для киноиндустрии в данный момент сложно отрицать, нами было решено составить отдельный рейтинг продюсеров многосерийных проектов, для которого аналитики БК разработают отдельные критерии. Топ продюсеров сериалов предположительно будет представлен в ближайшее время.

Таким образом, нынешний рейтинг учитывает полнометражные проекты, которые вышли в кинотеатральный или онлайн-прокат с 1 января 2010 года по 30 июня 2023-го и собрали больше 10 млн рублей (в случае кинопроката). Альтернативным условием было участие полного метра в конкурсе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории «Лучший фильм». То есть картины, участвовавшие, например, в конкурсе «Кинотавра», но не добравшиеся до проката, в списке достижений участника все равно учитывались. Также в рейтинге учитывались полнометражные проекты, премьера которых состоялась на ОТТ-платформах в период с 1 января 2020 года по 30 июня 2023-го.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Большинство критериев, по которым оценивалась успешность проектов, осталось прежним. Это соотношение сборов и бюджета каждого фильма (окупаемость), размер бюджетов, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат, фестивальные награды и кинопремии, работа с дистрибьютором. Мы решили отказаться от критерия «Медийность» (публичность почти никак не влияет на деятельность того или иного продюсера), но ввели новый критерий, условно названный «Кассовость». Подробно остановимся на каждом из критериев.

Новым параметром при составлении рейтинга продюсеров стала кассовость выпускаемых проектов, их валовый бокс-офис. Безусловно, даже высокие показатели кинотеатральных сборов порой не покрывают производственные и рекламные расходы многих крупных релизов, особенно с учетом выплат кинотеатрам. Однако это именно те цифры, которыми оперирует сама индустрия, совокупный объем кинорынка. Если итоговые сборы фильма превышали 50 млн рублей, участнику топа начислялся 1 балл. За попадание в диапазон 100–250 млн проект приносил продюсеру 3 балла, за 250–400 млн – 5 баллов, за 400–550 млн – 7 баллов и так далее. Максимальным количеством баллов в данной категории является 27 за преодоление отметки общего бокс-офиса в 1900+ млн рублей. Если фильм собирал сильно больше данной суммы, на количестве начисляемых баллов это не сказывалось. Этот критерий применяется только для проектов, вышедших в 2020 году и позже.

Одним из важных критериев для суммы баллов остается отношение сборов проекта к его производственному бюджету (окупаемость). Для оценки бюджета мы использовали цифры, опубликованные на сайте Фонда кино, а также другие открытые источники. Если картина собрала меньше своего бюджета, то продюсер не получал за нее баллы. За проекты, заработавшие на 25% больше бюджета, начислялся 1 балл, на 25–50% – 3 балла. Если касса превысила затраты на производство на 50–75% – 5 баллов, на 75–100% – 7 баллов, 100–125% – 9 баллов. Картины, собравшие на 125–150% больше своего бюджета, получали 11 баллов, на 150–175% – 13 баллов, на 175–200% – 15 баллов. Наибольшее количество баллов (20) шло в зачет фильмам, которым удалось собрать в прокате три своих бюджета (300%).

Размер бюджетов. За каждый фильм с бюджетом до 100 млн рублей продюсер получал 1 балл, за проект стоимостью 100–250 млн – 3 балла, 250–400 млн – 5 баллов, 400–600 млн – 7 баллов, свыше 600 млн – 10 баллов.

Уровень полученной господдержки. Если государство выделило фильму от 1 млн до 100 млн рублей, в зачет продюсеру шел 1 балл, от 100 млн до 200 млн – 2 балла, 200–300 млн – 3 балла, до 300–400 млн – 4 балла и, наконец, 400+ млн – 5 баллов.

Зарубежный прокат. Учитывались фильмы, выходившие в кинотеатральный прокат в любой стране за исключением СНГ. За каждую страну, в которой проект официально выходил в кинотеатрах, он получал 1 балл.

Фестивальные награды и кинопремии. По 1 баллу записывали на свой счет фильмы, которые участвовали в конкурсе «Кинотавра» или «Окна в Европу», получали номинацию в категории «Лучший фильм» на премиях «Золотой Орел» или «Ника». Главный приз «Кинотавра» или «Окна в Европу», а также «Золотой Орел» или «Ника» в категории «Лучший фильм» оценивались в 2 балла. 3 балла картина могла получить, если она была представлена в основном конкурсе Московского МКФ или в одной из секций какого-нибудь международного фестиваля за пределами большой тройки (Берлин, Венеция, Канны), а также за номинации на зарубежные кинопремии, кроме «Оскара», «Золотого глобуса» и наград BAFTA. 5 баллов начислялось картине за приз международных кинофестивалей или кинопремию. 7 баллов доставалось фильмам, участвовавшим в конкурсе Канн (включая программу «Особый взгляд»), Берлина (с «Панорамой») и Венеции (с «Горизонтами»), а также получившим номинацию на «Оскар», «Золотой глобус», премию BAFTA или победившим в категории «Лучший иностранный фильм» на других зарубежных премиях. 10 баллов мы начисляли картинам, получившим официальные призы фестивалей большой тройки, премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Так как в этот самый момент происходят большие изменения российского фестивального ландшафта (в связи с исчезновением «Кинотавра» многие смотры расширяют программы, вводят новые секции и прочее), в дальнейшем мы наверняка пересмотрим систему начисления баллов по данному критерию.

Работа с дистрибьютором. Если фильм прокатывала компания, входящая в топ-5 капсоревнования дистрибьюторов (по состоянию на год выхода проекта в прокат), то он получал 5 баллов. Если дистрибьютором фильма была компания, занимающая с 6-го по 10-е место в топ-10 капсоревнования (по состоянию на год выхода проекта в прокат), то он получал 3 балла. Во всех остальных случаях проект получал 1 балл. Фильмы, не добравшиеся до кинотеатрального проката, не получали ничего.

Баллы, начисляемые продюсерам по вышеуказанным критериям, указывают на степень влиятельности каждого профессионала лишь отчасти. Куда больше сами по себе они отражают его активность, и за счет этого в верхнюю часть таблицы могли попасть продюсеры, которые приложили руку к максимальному числу проектов. При этом уровень успешности фильмов оказывался вторичен. Чтобы сгладить дисбаланс (ведь можно произвести множество среднебюджетных картин, вяло прошедших в прокате, а можно четыре, но каждая из них стала большим национальным хитом – и во втором случае вес продюсера может быть выше), мы вернулись к дополнительному критерию – коэффициенту успешности. Он учитывает эффективность работы продюсера на один усредненный фильм и вычисляется следующим образом: сначала общую сумму баллов, набранную каждым продюсером, мы делим на количество его фильмов, а затем к полученному числу прибавляем 40% от количества картин, к которым приложил руку тот или иной продюсер.

Для примера рассмотрим Вадима Верещагина. Сумма баллов, набранная им, равна 504, количество проектов – 21. Получившееся частное – 24. У расположившегося по соседству Петра Анурова оно составило 29,8 (делим совокупные 179 баллов на 6 полнометражных проектов). То есть снявшие относительно небольшое количество фильмов участники рейтинга в данном случае получают преимущество. После применения формулы коэффициент Верещагина составляет 32,4 (24 + 21 х 40%), а в нашем рейтинге этот продюсер замыкает топ-10.

Таким образом, ни профессионалы, у которых большое количество проектов, ни продюсеры, снявшие относительно небольшое число картин, не получают преимущество. Мы в полной мере осознаем, что подобная методика несовершенна, но она позволяет сравнить между собой результаты труда как продюсеров, работающих над ограниченным числом крупных проектов, так и тех, кто предпочитает делать «быстрые» фильмы с небольшими бюджетами.

ЛИДЕРЫ И НЕ ТОЛЬКО

Первое место занял Антон Златопольский. В свое время в продюсерском рейтинге БК по итогам 2010–2019 годов он располагался на второй строчке. Но теперь благодаря работе над крупными проектами ЛЕД 2, ВТОРЖЕНИЕ, СТРЕЛЬЦОВ, ОГОНЬ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, ЧЕМПИОН МИРА, КОНЕК-ГОРБУНОК и другими он смог подняться на самую вершину. Напомним, что во многом сфера ответственности Златопольского – маркетинговое продвижение выбранных проектов силами холдинга ВГТРК. Очевидно, что его нацеленность на работу преимущественно с блокбастерами отечественного проката приносит заслуженные плоды. Как видно из списка выше, продюсер аккумулирует в своем портфолио самые кассовые проекты сразу нескольких самых успешных продакшнов. Это позволило ему обогнать даже команду Эдуарда Илояна, с которой он вместе работал над ЧЕБУРАШКОЙ. В последние годы Златопольский стремится разнообразить свой продюсерский портфель. В его фильмографии появился фестивальный проект ИВАН ДЕНИСОВИЧ и среднебюджетный спортивный байопик МИСТЕР НОКАУТ.

Второе месте нашего рейтинга заняла продюсерская команда компании Yellow, Black and White во главе с Эдуардом Илояном. В активе Илояна и его коллег на протяжении 2022-2023 годов – успехи кинотеатральных хитов ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, ПОЕХАВШАЯ, О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ и других проектов. Кроме того, в текущем году продюсерская команда выпустила два главных кинопрокатных хита сезона – суперчемпиона ЧЕБУРАШКУ и космическую драму ВЫЗОВ, собравшую свыше 2 млрд рублей. Совокупная касса двух релизов приблизилась к невероятной сумме в 10 млрд.

На третьем месте ветеран продюсерского цеха Сергей Сельянов. Опытнейший участник рынка, он одинаково комфортно чувствует себя при производстве как масштабных игровых проектов (ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ, КОНЕК-ГОБУНОК), направляющих вперед развитие технологий в российском кино, так и крупной анимации или камерных фестивальных картин. Сельянов является одним из лидеров топа по показателям используемых бюджетов (второе место после Антона Златопольского), получаемой господдержки (также второе место) и окупаемости в прокате (благодаря успехам «богатырской» анимации). Нельзя не обратить внимание на высокую эффективность продюсера в производстве фестивальных картин, многие из которых до недавнего времени принимали участие в престижных международных смотрах. Примером последнего смело можно считать КУПЕ НОМЕР 6. Только за прошлый год у Сельянова вышло шесть проектов, пять из которых – анимационные релизы разной степени успешности. В работе над двумя из них (БАРБОСКИНЫ TEAM и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5) продюсеру помогал глава компании «Мельница» Александр Боярский, занявший в рейтинге 16-е место. Также в послужном списке Боярского за последнее время – «богатырские» спин-оффы, БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ и совсем свежие ЦАРЕВНЫ И ТАИНСТВЕННАЯ ГОСТЬЯ.

Четвертое место занял Рафаел Минасбекян. В последние пару лет у опытного продюсера не выходило громких проектов, однако его продолжают поддерживать баллами фильмы, которые он выпустил в первые два года нового десятилетия в сотрудничестве с коллегами. Речь о картинах ОГОНЬ, СТРЕЛЬЦОВ, (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, ПАРА ИЗ БУДУШЕГО, ЧЕМПИОН МИРА, ЧЕРНОБЫЛЬ и другие.

Пятое место разделили Леонид Верещагин и Никита Михалков. Главные успехи студии ТРИТЭ, а именно – блокбастеры-миллиардеры ЭКИПАЖ и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, вышли уже сравнительно давно, и дуэт опытных продюсеров рисковал опуститься в нашем динамическом топе резко вниз, даже несмотря на премьеры таких нашумевших проектов, как ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО и ЧЕМПИОН МИРА. Однако в этом году прогремел ПРАВЕДНИК. Военная драма Сергея Урсуляка заработала в кинотеатрах более 600 млн рублей. Это позволило Верещагину и Михалкову удержаться в пятерке лучших.

Другим примером того, как участие в создании свежего хита помогает продюсеру не просто удержаться в числе лидеров, но и сильно подняться в топе, служит Вячеслав Муругов. Работа в продюсерских командах хитов-миллиардеров ЧЕБУРАШКА и ЛЕД 2 позволила ему вернуться в топ-10.

Самым неожиданным прорывом рейтинга можно считать седьмое место Максима Рогальского. Развернувший в последние пару лет активную деятельность не только как глава прокатной компании «Наше кино», но и как продакшн-продюсер, Рогальский только за недавние четырнадцать календарных месяцев выпустил семь проектов. Четыре из этих релизов собрали суммы, заметно перекрывшие их производственные бюджеты (ОДНА, НЕПОСЛУШНАЯ, КОТЫ ЭРМИТАЖА, ПАПЫ ПРОТИВ МАМ). Останавливаться на достигнутом Рогальский явно не собирается. Только до конца этого года у продюсера заявлено к старту три проекта.

На восьмом месте Георгий Малков. На протяжении 2020 и 2021 годов этому продюсеру не удалось выпустить прогремевших полнометражных проектов, зато именно в 2022-м он нанес двойной удар дилогией НЕПОСЛУШНИК. Вышедшие с перерывом всего в десять месяцев две части франшизы от режиссера Владимира Котта собрали в совокупности более 800 млн рублей, принеся баллы как за кассовость, так и за окупаемость.

Три года назад Тимур Бекмамбетов возглавил топ продюсеров десятилетия. Однако за прошедшее с того момента время автор ДОЗОРОВ выпустил всего один крупный проект, сосредоточившись на производстве малобюджетных скринлайф-картин разных жанров, ни одна из которых не взорвала бокс-офис. В свою очередь дорогостоящая военная драма ДЕВЯТАЕВ также не смогла окупить в кинотеатрах своих производственных затрат. Как результат – Бекмамбетов пока опустился на девятое место в топе.

Замкнул десятку лучших уже упомянутый Вадим Верещагин. По итогам работы в прошлом десятилетии продюсер занял 24-е место, однако активный выпуск проектов за последние четыре года позволил ему ворваться в топ-10. В сотрудничестве со многими другими участниками рейтинга Верещагин работал над успешными картинами СТРЕЛЬЦОВ, (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА; НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ; ПРАВЕДНИК.

На одиннадцатом месте Петр Ануров, которого, пожалуй, можно считать лидером по эффективности каждого отдельного релиза. По числу проектов, выпущенных за последние четырнадцать лет, он один из аутсайдеров, зато каждый из фильмов приносил продюсеру внушительные дивиденды. Среди недавних успехов Анурова – с восторгом встреченные многими зрителями СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ и свежий кинотеатральный хит БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ.

На двенадцатой позиции разместился Константин Эрнст. Вышедший недавно ВЫЗОВ стал его первой кинотеатральной работой за четыре года, со времен СОЮЗА СПАСЕНИЯ. 2 млрд рублей сборов и более 6 млн зрителей космической драмы позволили гендиректору Первого канала подняться по сравнению с 2020 годом сразу на десять строчек.

Тандем Гевонда и Сарика Андреасянов – обратный пример действия коэффициента успешности, в отличие от Петра Анурова. Несмотря на то, что именно в этом году продюсеры выпустили свой самый кассовый проект, фильм-катастрофу НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ, количество произведенных ими картин за все время сыграло против них – им досталось тринадцатое место в нашем топе.

Также в середине чарта среди прочих можно встретить Сергея Мелькумова, Романа Борисевича, Артема Васильева и Рубена Дишдишяна, продюсеров с крайне разнообразными портфелями проектов. Все они занимались фестивальным кино, ранее успешно представлявшим Россию на международной арене. Кроме того, Борисевич и Васильев выпускают анимацию, востребованность которой на внутреннем рынке с каждым днем только растет. Главным «тяжеловесом» середины топа более чем заслуженно можно назвать Рубена Дишдишяна, в активе которого и военный блокбастер Т-34, и недавний семейный хит ПАЛЬМА. Однако некая неоднородность его портфеля, в котором зрительские проекты соседствуют с фестивальными картинами для самой ограниченной аудитории, помешала продюсеру подняться выше в нашем рейтинге.

Примером сильного снижения в топе из-за динамичности показателей может служить Владимир Поляков. Этот продюсер был крайне активен в прошлом десятилетии, однако его последние проекты вышли уже три года назад. Это сместило Полякова с тринадцатого места в третью десятку.

Повторимся: как и в случае с прежними рейтингами, мы в полной мере осознаем, что использованная нами методика несовершенна. Ровно поэтому мы постоянно ее развиваем и дополняем. Напомним, подобные топы – игра с опорой на статистику и объективные данные, позволяющая посмотреть на текущее состояние российской киноиндустрии с нового, неожиданного ракурса. Наши рейтинги – своеобразная кардиограмма сегодняшнего состояния отрасли, которая дает возможность каждому сделать свои выводы. Предлагаемая вашему вниманию в данный момент публикация – пожалуй, наиболее экспериментальная во всей серии. Просим уважаемых читателей не удивляться, если в нашем топе не оказалось кого-то из продюсеров, кто мог бы в нем присутствовать. Не исключено, что благодаря нашей новой прогрессивной шкале они появятся в рейтинге в следующий раз или же всплывут в его сериальной версии, готовящейся к публикации. В любом случае невозможно объять необъятное!

Фото: Freepik

25.08.2023 Автор: Никита Никитин