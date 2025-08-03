Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start

«Жар-птица» Романа Михайлова, новые серии триллера «Хирург» и многое другое

Одной из главных новинок августа в онлайн-кинотеатре Start станет новая работа Романа Михайлова – драма ЖАР-ПТИЦА. Главные роли в картине исполнили Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев и рэпер Хаски.

Помимо этого, зрителей стриминга ждут новые серии триллера «Хирург» о черном рынке органов, короткометражная драма «Не та кнопка» с Глебом Калюжным и многое другое.

Уже на сервисе:

«Хирург» (триллер, реж. Илья Ермолов)

также в «Иви»

новые серии – 7, 14, 21 и 28 августа

Сюжет разворачивается вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Герои оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии – одни по своей воле, другие нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой нечего терять после смертельного диагноза – теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Эти и другие герои погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии. У каждого своя история и свои устремления. Но все они оказываются заложниками обстоятельств, в которых невозможно остаться человеком и остается лишь выбрать, кем быть – хищником или жертвой.

С 9 августа:

МАРТИН (боевик, реж. А.П. Арджун)

После инъекции неизвестного вещества индийский офицер Арджун Саксена теряет память, впадает в ярость и оказывается в пакистанской тюрьме. Но за решеткой его не удержать. Вооруженный злостью и кулаками Арджун прокладывает путь к свободе, чтобы продолжить прерванный маршрут. Пока беглец разыскивает свидетелей, знающих правду о его личности и миссии, где-то рядом таится жестокий международный преступник Мартин, готовый на

С 13 августа:

ДОМОВЕНОК КУЗЯ (семейный, реж. Виктор Лакисов)

Маленький домовенок Кузя, обитающий в сказочной вселенной, сбегает от злой Бабы-яги в мир людей. Малыш попадает в современную квартиру, в которой живет школьница Наташа с родителями. Домовичок и девочка начинают дружить и решают вместе найти важный артефакт – волшебный сундучок, который вернет Кузю в сказку. Но ребята еще не знают, что Баба-яга преобразилась и тоже отправилась в погоню за ним.

С 22 августа:

ЖАР-ПТИЦА (драма, реж. Роман Михайлов)

Танцовщице и актрисе Саше никак не дается ее новая роль в постановке. Ее брат Леша тоже отчаянно ищет вдохновения для нового фильма. Их ждет большое путешествие в Варанаси – священный город в Индии, где когда-то пропала мать Саши. По слухам, она ушла в секту, оставив в душе дочери пустоту и вечный вопрос «почему?». Но знакомство с уличными актерами и скитание по закоулкам то ли памяти, то ли собственного сознания заставит девушку наконец добраться до правды. Погрузитесь в ритм танца, растворитесь в теплом свете и позвольте ритуалу свершиться: кто знает, какие открытия вас ждут в месте, неотличимом от сна?

С 28 августа:

«Не та кнопка» (триллер, реж. Григорий Сухов)

Смена на работе у Сергея выходит нервная: коллектор названивает, чтобы вернуть долг, а отдавать нечем. День становится только хуже. В запаре парень отключает не ту линию питания на вышке, отправляя бригаду монтажников на верную смерть. 700 тысяч вольт и ни одной мысли, как все исправить.

«Два холма», 3-й сезон (комедия, реж. Сергей Малюгов)

финал сезона – 5 августа

Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона. Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех. Бывшего Хранителя семени Юлика, потерявшего память, эксплуатируют приматы, но он находит поддержку в лице Рады. Неожиданно объявляется бывший начальник Деда – Анатолий, который едет в столицу, чтобы написать новую нейросеть. Главные герои отправляются вслед за ним, хотя путешествие обещает быть не из легких.

«Путешествие на солнце и обратно» (драма, реж. Роман Михайлов)

финальные серии – 6 и 13 августа

Молодые, влюбленные, бесстрашные, потерянные. Они жили в твоем дворе, учились с тобой в одной школе, ходили в секцию по боксу, дружили не с теми ребятами и постепенно исчезали один за другим, так и не повзрослев, – это было недавно и так давно. Они впервые сталкивались со смертью, любовью и панической атакой. Опустошенные, как брошенные заводы на изломе эпохи, и не отличающие, не желающие отделить действительность от фантазии – сколько их сгорело на этом отчаянном пути к солнцу?

«Хутор» (комедия, реж. Илья Силаев)

также в Premier

новые серии – 7, 14, 21 и 28 августа

Самопровозглашенный финансовый гуру Артем сбегает из Москвы, спасаясь от кредиторов и скандалов. В отчаянии он инсценирует потерю личности и прячется в лесу, рассчитывая начать все с чистого листа. Но вместо этого Артема находит полиция и отправляет на Хутор – в самую глушь, где вдали от цивилизации перевоспитывают тех, кто «сбился с пути». Хутором заправляет суровый Батя – бывший бизнесмен, ныне духовный лидер и наставник. Здесь нет ни интернета, ни телефонов, ни единого намека на цивилизацию. Зато есть колхозные порядки, трудотерапия, кнут, пряник… и очень личная причина, по которой заправляющий Батя так всерьез берется за перевоспитание Артема. Постепенно между ними завязываются непростые отношения, а за веселой внешней оболочкой начинают раскрываться драма.

Фото: кадр из фильма ЖАР-ПТИЦА