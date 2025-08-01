Первый международный фестиваль аутентичного кино «Алания» начал прием заявок

Он пройдет во Владикавказе с 26 по 28 сентября

Во Владикавказе с 26 по 28 сентября пройдет дебютный международный фестиваль аутентичного кино «Алания». Его организаторами выступают Северо-Осетинское отделение «Российского фольклорного союза» и студенты школы «Сеанс» Любови Аркус.

Отмечается, что основной темой фестиваля станет кинематограф, отражающий особенности времени, национальной истории и культуры.

«Нам важно поддерживать режиссеров, делающих первые шаги в профессии – из самых разных регионов страны и мира, – и одновременно привлекать внимание к многообразию культурных традиций. Но главное для нас, чтобы фестиваль стал пространством открытого разговора между создателями и зрителями», – говорит директор фестиваля Тамара Сокурова.

В программу фестиваля войдут полнометражные и короткометражные картины, а также игровые и документальные фильмы. Подать заявку на участие можно до 25 августа на официальном сайте и онлайн-платформе FilmFreeway.

Председателем жюри грядущего смотра станет режиссер Аслан Галазов (ЛАСТОЧКИ ПРИЛЕТЕЛИ, ДЕТСТВО ЧИКА).

Фото: Михаил Гассиев