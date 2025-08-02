Comic-Con 2025: фантастические супергерои и где они обитают

C 24 по 27 июля в Сан-Диего состоялся очередной конвент Comic-Con (SDCC), который за годы проведения успел стать не только главным мероприятием для поклонников комиксов, но и знаковым местом для всех любителей современной поп-культуры. Тем не менее влияние гик-форума на индустрию с каждым годом все ощутимее снижается.

Открылся конвент, по традиции, превью-днем в среду, 23 июля: старт мероприятию дал мэр Сан-Диего Тодд Глория, который отметил, что Comic-Con играет ключевую роль в формировании культурной идентичности города и стимулирует местную экономику. «Мне нравятся костюмы, креатив и та особая культурная энергия, которую привозят с собой наши гости. А еще – не буду скрывать – я рад налоговым поступлениям. Ведь когда люди ужинают в наших ресторанах, делают покупки в местных магазинах и останавливаются в отелях, это приносит реальную пользу жителям СанДиего: у нас становятся ровнее дороги, зеленее парки и качественнее городские услуги. По-моему, для всех это и есть настоящий голливудский хеппи-энд», – заявил он. На момент написания материала официальные цифры посещаемости мероприятия еще не были опубликованы, однако организаторы ожидали около 135 тысяч гостей за четыре дня. Помимо этого, также прогнозировалось, что конвент принесет городу более $160 млн.

Несмотря на отсутствие громких сенсаций (вроде прошлогоднего появления Роберта Дауни-младшего в образе доктора Дума), нынешний конвент все же не остался без приятных сюрпризов. Главным событием стал приезд создателя ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН Джорджа Лукаса, который впервые за многолетнюю историю фестиваля лично посетил Comic-Con. Поводом для визита стало представление публике его долгожданного проекта – музея Lucas Museum of Narrative Art, открытие которого намечено на следующий год в Лос-Анджелесе. Помимо него, в мероприятии, посвященном визуальному сторителлингу, приняли участие режиссер Гильермо дель Торо и художник Даг Чианг, уже много лет работающий с Lucasfilm. Инсайдеры утверждают, что это была самая посещаемая воскресная панель за все время проведения конвента: тысячи людей простояли несколько часов в очереди, чтобы попасть внутрь, скандируя фамилию постановщика.

В рамках видеопрезентации зрителям продемонстрировали не только будущие интерьеры музея, но и часть его уникальной коллекции. Среди экспонатов – реквизит со съемок ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, легендарные концепт-арты Ральфа Маккуорри, картины Фриды Кало и Нормана Роквелла, а также оригинальные рисунки Роберта Крамба и Джека Кирби. Настоящий восторг вызвали редчайшие артефакты: первый рисунок Флэша Гордона, созданный для газетного комикс-стрипа 1934 года, оригинальная обложка дебютного выпуска «Железного человека» 1968 года для Marvel, а также ранние страницы культовых комикс-стрипов Peanuts со Снупи и Чарли Брауном, датированные 1950–1960-ми годами.

Еще одной громкой панелью стало мероприятие Comedy Central, посвященное анимации. Помимо создателя «Бивиса и Баттхеда» Майка Джаджа и комика Энди Сэмберга, выступавшего в качестве соавтора сериала «Дигман!», на сцене в Hall H также появились мастермайнды «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун. Их участие в Comic-Con не могло оказаться более своевременным: незадолго до конвента они заключили впечатляющую сделку с Paramount, продав за $1,5 млрд мировые онлайн-права сроком на пять лет на свой мультсериал, а затем представили первый эпизод нового сезона, где в лучших своих традициях высмеяли критиков woke-культуры, закрытие либеральных передач, а также самого президента США Дональда Трампа. Последний, очевидно, оказался от этого не в восторге – в день мероприятия источники в администрации заявили, что Трамп «в ярости из-за инфантильной атаки со стороны «Южного парка». Когда ведущий панельной дискуссии попросил тандем прокомментировать реакцию президента, Паркер с невозмутимым выражением лица заявил: «Мы очень сожалеем».

Если говорить о кино, то компанией, стянувшей на себя максимум внимания, оказалась Lionsgate. Студия не только привезла на конвент часть актерского состава триллера ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА во главе с Марком Хэмиллом, но и продемонстрировала первые 22 минуты самой картины. Экранизация романа Стивена Кинга рассказывает об антиутопическом будущем, в котором группа молодых людей участвует в смертельном марафоне без финишной черты: побеждает тот, кто единственный остается на ногах. Официальный релиз ленты в России намечен на 18 сентября.

Disney, в свою очередь, решил сосредоточиться на двух своих ближайших релизах – фантастическом экшне ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ и фантастике ТРОН: АРЕС. По первому проекту, с Эль Фаннинг в главной роли, в Hall H показали первые 15 минут. Режиссер Дэн Трахтенберг подчеркнул, что для него было принципиально важно привезти в Сан-Диего нечто по-настоящему эксклюзивное и особенное – ведь он сам когда-то сидел в этом зале. Постановщик начинал свою карьеру как подкастер и не раз бывал на Comic-Con в его золотую эпоху. Например, он присутствовал на историческом показе первого трейлера ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА в 2007 году и оказался свидетелем печально известного «инцидента с ручкой» в 2010-м – тогда в очереди на презентацию фантастической комедии ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК с Сетом Рогеном вспыхнула ссора между двумя двадцатилетними гиками, и один из них ударил другого ручкой в глаз.

По новому ТРОНУ зрителям показали два фрагмента, раскрывающих центральных персонажей в исполнении Греты Ли и Джареда Лето. Сюжет триквела построен вокруг высокотехнологичной программы по имени Арес, которая покидает цифровое пространство и проникает с опасной миссией в реальный мир. Джаред Лето был встречен бурной овацией, по накалу сравнимой с аплодисментами, которыми зал приветствовал Джеффа Бриджеса – в продолжении актер вновь вернется к роли программиста Кевина Флинна, героя оригинальной ленты 1982 года.

Amazon сделал ставку на научно-фантастический блокбастер Криса Миллера и Фила Лорда ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» – один из главных потенциальных хитов медиагиганта в следующем году. Команда фильма, включая режиссеров и исполнителя главной роли Райана Гослинга, представила публике первые пять минут ленты и несколько фрагментов, которые были встречены залом с заметным энтузиазмом. Картина по роману Энди Уира рассказывает об астронавте, который просыпается на космическом корабле, не помня ни себя, ни свою миссию. Постепенно мужчина приходит к выводу, что он – единственный выживший из экипажа, отправленного на поиски спасения от катастрофы на Земле.

Так или иначе основной фокус Comic-Con заметно сместился с громких блокбастеров на телевизионные проекты и анимацию, что является очевидным отражением тех сдвигов, которые происходят сегодня внутри гик-культуры. Для самого конвента подобные перемены не в новинку: за время своего существования он прошел путь от камерной тусовки любителей комиксов до масштабного праздника поп-культуры, на который стремились попасть все крупные студии. Не исключено, что в ближайшие годы Comic-Con вернется к своим истокам и снова превратится в уютное пристанище для преданных поклонников комиксов – по крайней мере, так предполагают многие участники конвента.

О снижении интереса крупных студий говорит не только программа презентаций, но и общий ландшафт Квартала газовых фонарей (Gaslamp Quarter) – традиционного эпицентра уличного промо рядом с конференц-центром. Рекламы, конечно же, было много, но доминировали преимущественно телеканалы и стриминговые платформы. Наиболее заметным стало присутствие канала FX, который занял самую «жирную» позицию в городе – отель Hilton Bayfront – гигантскими баннерами своего нового шоу «Чужой: Земля». Также отметились Hulu, Prime Video, HBO, Paramount+ и AMC. В рамках промокампании ремейка ГОЛОГО ПИСТОЛЕТА Paramount привлекал внимание большой надувной фигурой Лиама Нисона, а Marvel заколлабился с программой лояльности Google Play Points, украсив заднюю сторону отеля Hilton Gaslamp рекламой ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ: ПЕРВЫЕ ШАГИ.

В связи с переносом выхода кинокомикса МСТИТЕЛИ: СУДНЫЙ ДЕНЬ с мая на декабрь 2026 года студия приняла решение не участвовать в Comic-Con, чтобы не прерывать съемочный процесс в Лондоне ради появления более двух десятков звезд на сцене Hall H. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Marvel пропускает крупнейший гик-форум в Сан-Диего: если не считать пандемийные годы и недавние забастовки, то подобное обычно происходило из-за отсутствия видеоматериалов и свежих новостей, которыми мог бы поделиться глава студии Кевин Файги.

В DC Studios, в свою очередь, решили не распыляться и сконцентрировались на продвижении второго сезона «Миротворца», который стартует на HBO Max уже в конце августа. Презентация в Hall H началась с появления Джона Сины в полном костюме своего героя и в сопровождении шоураннера и сопрезидента DC Studios Джеймса Ганна. Зрителям показали несколько сцен из предстоящего сезона, в которых Миротворец оказывается в ином измерении – именно таким образом Ганн намерен вписать героев сериала в канон своей новой киновселенной. Тем более что действие второго сезона будет происходить спустя месяц после событий СУПЕРМЕНА, а в самом шоу появятся персонажи из фильма (возможно, даже сам Дэвид Коренсвет, сыгравший нового Человека из стали).

Фото: соцсети Comic-Con International

02.08.2025 Автор: Илья Кувшинов