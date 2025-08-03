Обзор изменений графика релизов на неделе 28 июля – 3 августа 2025 года

«Эддингтон» Ари Астера, российские комедии и другие новинки проката

На минувшей неделе Capella Film и «Амедиатека» заявили на 9 октября новую работу Ари Астера ЭДДИНГТОН. Лента из программы Каннского кинофестиваля рассказывает о противостоянии шерифа и мэра на фоне начинающейся коронавирусной пандемии.

Capella также сдвинула релиз комедии СОРВАТЬ КУШ В СЕН-ТРОПЕ с 21 августа на 11 сентября.

«Каро Премьер» поставило на 16 октября анимационную ленту СЕРАФИМА. Семейный приключенческий фильм НАХИМОВЦЫ. ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ переместился с 25 сентября на 9 октября.

Global Film убрал из прокатной сетки хоррор ОБИТЕЛЬ. Главную роль в картине, которая должна была выйти 28 августа, исполнил Пит Дэвидсон.

«Централ Партнершип» заявил на 13 ноября комедию Анарио Мамедова ЛЫСЫЙ НЯНЬ.

«Атмосфера кино» застолбила 8 октября 2026 года за комедией ДОБРЫЙ ДОКТОР. В актерском составе проекта задействованы Юрий Стоянов, Виктор Хориняк и Анастасия Куимова.

«Про:взгляд» убрал из графика фильм ужасов ШУМ. Его релиз был намечен на 7 августа.

«Экспонента Фильм» поменяла местами два своих проекта – ОПАСНЫЕ СВЯЗИ и NIGHT OF THE REAPER – теперь они выйдут 16 и 30 октября соответственно. Компания также заявила ленту DEATH WHISPERER 3 на 13 ноября.

АО «Синема Парк» выпустит в российский прокат 21 августа мультфильм ЭКЗОРЦИЗМ. ХРОНИКИ: НАЧАЛО.

Хоррор ЗЛОВЕЩИЙ СВИСТ, выпуском которого занимается «Парадиз», исчез из прокатной сетки. Его релиз был намечен на 25 сентября. Фантастическая комедия ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШАЮСЬ ушла на неделю позже – с 23 на 30 октября.

«ПилотКино» вновь покажет на больших экранах классику Федерико Феллини ДЖУЛЬЕТТА И ДУХИ. Выход картины в прокат намечен на 9 октября.

Перевыпуск ГОРЦА с Кристофером Ламбертом от «Иллюзион кино», в свою очередь, немного задержится – лента сдвинулась с 4 на 25 сентября.

Фото: кадр из фильма ЭДДИНГТОН