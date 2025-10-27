На Большом Фестивале Мультфильмов поговорили о метавселенных

В рамках сессии, посвященной метавселенным, продюсер Наталья Иванова-Достоевская рассказала, что рост этого рынка в России составляет 41%, в Норвегии – 78%, в Южной Корее – 96%. Она представила классификацию типов метавселенных: промышленные, корпоративные, игровые. Мировыми лидерами среди метаплатформ являются Fortnite, Roblox, VRChant. Число пользователей российского проекта Voltep составляет порядка 20 тысяч. При этом Россия находится на втором месте по количеству платформ. Кроме того, спикер представил определение метавселенной – это постоянно функционирующая сеть виртуальных 3d-миров, где пользователи коммуницируют в виде аватаров, используют и создают цифровые объекты и пользовательский контент.

Руководитель департамента продвижения и промо киностудии «СоюзМультФильм» Светлана Федорова рассказала о мирах по мотивам хитов студии («Простоквашино», «Приключения Пети и волка» и «Ну, погоди!»), созданных в Roblox. Общее число посещений этих миров достигло 8,5 млн. Для производителей контента, по словам Федоровой, присутствие в метавселенных – это возможность разговаривать на одном языке с ребенком. СМФ также использует эту практику как способ связать анимацию с видеоигровым подразделением. Федорова подчеркнула, что использование метавселенных не принесет дивидендов моментально, это очень долгий путь – но он важен, если вы хотите стать частью детской культуры. При этом студия в настоящий момент не задействует монетизацию контента в метавселенных, чтобы избежать репутационных рисков.

Оксана Явербаум, директор по маркетингу анимационной студии «Карамель и Ко», рассказала о присутствии в Roblox франшизы «Турбозавры». По ее словам, метавселенные – это инструмент развития лояльности и одновременно поддержки лицензионных и других партнеров.

Также в панели принял участие Алексей Козьяков, руководитель диджитал-отдела департамента анимации «СТС Медиа» рассказал о мире «Трех котов» в Roblox. Аудитория платформы в России среди пользователей моложе 18 лет, по данным эксперта, составляет порядка 30 млн человек. Козьяков рассказал, что студии при работе с Roblox был важен эксперимент по переносу двухмерных героев котов в 3D. Спикер отметил наличие множества UGC миров про «Трех котов»: он видит в них проблему – они отъедают трафик, и студия старается их прикрыть.

