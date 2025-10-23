В Москве пройдет Второй Международный форум «Культура. Медиа. Цифра»

Его участниками станут более 100 спикеров из 20 стран мира

Второй Международный форум «Культура. Медиа. Цифра» пройдет 6 и 7 ноября на территории кинозавода «Москино», сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы. Форум объединит представителей различных креативных сфер, включая кино, театр, музыку и литературу.

Программа форума предусматривает участие представителей телевизионных холдингов, онлайн-платформ, сетей кинотеатров, компаний креативной сферы, игровых и анимационных экосистем, а также отраслевых объединений стран СНГ. Ожидается обсуждение совместимых стандартов метрик, закупки, показа и продвижения контента.

Деловая секция этого года выстроена вокруг шести тематических треков, объединяющих разные сферы. Блоки называются «Медиасеть», «Влиятели», «Техномагия», Арт-ресурс», «Пиарология» и «Кинополе».

Трек «Медиасеть» будет посвящен новым медиа- и диджитал-инструментам – от платформ и форматов до алгоритмов дистрибуции, трендов и монетизации контента. Блок «Арт-ресурс» предоставит пространство для диалога о креативных индустриях: литературе, музыке, театре, моде, музеях, а также о фестивалях и коллаборациях. Третий наиболее «кинематографический» трек – «Кинополе». В его рамках речь пойдет о производстве, дистрибуции и маркетинге в киноиндустрии, роли стриминговых платформ и новых зрительских форматах.

«Москва вновь станет точкой притяжения мировых лидеров креативных индустрий, медиа, технологий и искусства: форум «Культура. Медиа. Цифра» соберет более 100 спикеров из 20 стран. Ключевая тема в этом году – потенциал медиарынка СНГ. Участники обсудят новые идеи для развития международного медиапространства в разных направлениях: социальные сети, искусственный интеллект, маркетинг, литература, мода, театр, кинопроизводство и многое другое», – поделился Алексей Фурсин, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.

Форум «Культура. Медиа. Цифра» впервые прошел в Москве 13 и 14 ноября 2024 года. В нем приняли участие более пяти тысяч человек, в том числе 100 отечественных и 28 зарубежных спикеров из 16 стран мира. Среди хедлайнеров — сербский режиссер Эмир Кустурица, американский режиссер Оливер Стоун и французский кинорежиссер Люк Бессон.

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы