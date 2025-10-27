В рамках деловой программы Большого Фестиваля Мультфильмов эксперты обсудили использование ИИ

Модератором встречи выступила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова. Спикерами панели стали режиссер и супервайзер продакшн-студии «Паровоз» Александр Афонасьев, директор производства киностудии «СоюзМультФильм» Анна Морякова, управляющий директор по исследованию данных Sber AI Денис Димитров, руководитель отдела интеграции высокотехнологичных решений студии локализации контента «Кириллица» Денис Смирнов, директор студии ChildGood Animation Николай Иванов, медиапродюсер Павел Перегудов, генеральный директор студии «ITSALIVE» Роксана Бушкова и генеральный директор студии «Сиджиэфанимация» Павел Безбородов.

Первой выступила Анна Морякова. Она рассказала о том, как нейросети сегодня используются в работе студии. В частности, технологии ИИ применяются при анимации персонажей (проверке взаимодействия с окружением, тестировании анатомии), рендеринге и других производственных процессах, но в их предварительной стадии. Это надо, чтобы креативная команда могла оценить получающиеся образы, не тратя на это значительные ресурсы. Среди других направлений использования ИИ – оперативный дубляж и генерация звуков. Однако все эти процессы остаются подконтрольными человеку. Говоря о сложностях работы с ИИ, Морякова напомнила, в частности, о проблемах в стилизации – поскольку оригинальных дата-сетов не хватает.

Александр Афонасьев, говоря о пользе ИИ для студий в части сроков, подчеркнул: «Мы не стремимся делать мультики быстрее. Это сложный, долгий процесс, и если мы сжимаем это время, то мы лишаем себя возможности отполировать проект». Студия «Паровоз», по его словам, использует ИИ исключительно косвенно, в итоговой картинке его нет. Среди сложностей, упомянутых Афонасьевым – проблемы с повторяемым масштабируемым результатом, отсутствие авторского стиля и т.д. Таким образом, ИИ не должен заниматься творчеством, но он должен помогать творить.

Павел Безбородов представил трейлер мероприятия, сделанный по заказу Саудовской Аравии – и на который у команды CGF, несмотря на огромный объем графики, ушел месяц.

Денис Димитров рассказал и показал следующие стадии развития нейросетки Kandinsky, связанные с генеративным видео. В новом поколении ИИ будет, в частности, усовершенствовано «знание» физики мира и появятся новые возможности управления камерой. Смирнов согласился с ранее прозвучавшим тезисом: мы имеем дело всего лишь с новым инструментом. Также эксперт рассказал о скорости улучшения качества подобного видео, которая стремится к созданию контента в реальном времени.

Денис Смирнов поведал о сервисах «Нейрокаст» от студии локализации «Кириллица». По его словам, аудитория уже не в состоянии отличить синтетическую озвучку от живой. ИИ помогает в автоматизации перевода и в редактуре материалов проектов, например, для сокращения объема текста под нужный язык, автосведения в звукорежиссуре и т.д.

Николай Иванов в своем выступлении не только рассказал об альтернативных сценариях использования ИИ (в частности, в педагогике), но и представил примеры полностью генеративного контента, в частности, ролик фестиваля «Короче».

Роксана Бушкова рассказала о нарративных форматах применения ИИ (пример такого контента должен появится на одном из российских стримингов в ближайшем будущем). Также она поведала о традиционной анимации, сделанной при помощи нейросетей и выполняющей поддерживающую функцию для, например, рынка коллекционных игрушек.

Последним выступающим стал Павел Перегудов. В своей речи он отдельно остановился на кадровой проблеме, которая сейчас становится все более острой – в том числе в контексте эволюции ИИ-технологий. Он подчеркнул: «Нейросети развиваются с геометрической скоростью. Индустрия, несмотря на недавние протесты, принимает эти инструменты».

