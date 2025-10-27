top banner

На БФМ продолжается деловая программа

Представители анимационной индустрии обсудили появление новых кадров

Участниками дискуссии стали руководитель специализации «Анимация» направления «Анимация, CGI и визуальные эффекты» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Полина Кампиони, заведующий кафедрой анимации и мультимедиа Московского государственного института культуры Сергей Струсовский, руководитель Школы компьютерной графики и разработки видеоигр Scream School (Universal University) Дарья Стрекалова, начальник отдела Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова Ирина Поздина, заведующая кафедры Анимации и информационных технологий Марина Дорощенко, преподаватель Театрального художественно-технического колледжа Мария Тарамаева, директор по развитию бизнеса в Animation School Мирбек Имаров, режиссер, создатель и руководитель Пластилинового отдела студии «Пилот», художественный руководитель анимационной студии «Пластилин», руководитель авторской школы анимации Merinov Animation School Сергей Меринов, руководитель Большой школы анимации, продюсер Большого фестиваля мультфильмов, Студии БФМ и Студии «Пчела» Таисия Шлепнева, директор по продукту «Нейроанимация» Университета «Синергия» Андрей Гладков.

Функции модератора дискуссии взяла на себя исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова. В своей открывающей речи она рассказала о сквозной системе подготовки кадров, которая сохранилась в стране еще с советских времен. В настоящий момент эта система получает поддержку со стороны государства, в частности на этапе среднего профессионального образования. В настоящий момент в России есть более 20 школ креативных индустрий, имеющих студии анимации. Ирина Мастусова отдельно подчеркнула факт быстрого развития регионов в этом направлении, однако подметила проблематичность того факта, что молодые кадры, получившие образование за пределами Москвы, после окончания учебы мигрируют в столицу.

Полина Кампиони, в свою очередь, отметила, что не совсем понимает проблему кадрового голода – она знает множество людей, которые трудятся с 1-2 курса, но потом не находят для себя рабочих мест в индустрии. Далее в своей презентации она в общих чертах рассказала об образовательной траектории, которая существует в Школе дизайна НИУ ВШЭ. По окончании образования студенты выходят на рынок, но делают это опять же при поддержке вуза. В идеале, по мысли спикера, студии коммерческой анимации и авторской анимации должны быть едиными – и перебрасывать бюджеты и кадры между этими направлениями.

Сергей Струсовский рассказал, что он стремится изменить систему обучения в своем вузе. В частности, студенты участвуют в проектах своих педагогов, выстраивается сотрудничество с различными внешними компаниями и т.п. Такое практико-ориентированное обучение позволяет более эффективно трудоустраивать выпускников.

Дарья Стрекалова по видеосвязи поведала об особенностях образовательной программы Universal University – которая доступна «на любом этапе жизни». Образовательная линейка Scream School непосредственно в анимации позволяет, в том числе, повышать квалификацию в самых разных профилях. Также в рамках школы работает Центр по связям с индустрией. Говоря о трендах в отрасли, Стрекалова рассказала об увеличении объема анимационного контента – за счет роста количества инди-команд и за счет распространения технологий ИИ. Для образовательного учреждения это означает необходимость включать в программы трек продюсирования как крайне востребованной профессии.

Сергей Меринов рассказал о промежуточных итогах работы его школы. Учреждение работает уже четыре года, длительность обучения составляет 11 месяцев, основная специальность – художник-аниматор. Кроме того, школа предлагает короткие онлайн-курсы, в частности, по пластилиновой анимации. То есть студенты могут составлять достаточно гибкую и индивидуальную образовательную траекторию. Через школу на данный момент прошло более 300 студентов. Отдельно Сергей остановился на подготовке кадров среди преподавателей – потому что факультетов анимации открылось много, и учителей в них не хватает.

Ирина Поздина и Марина Дорощенко в рамках своей презентации отметили, что сейчас в колледже обучается более 200 человек. По итогам обучения работу они находят не только в анимационных студиях, но и, например, в отрасли комиксов.

Мария Тарамаева не только рассказала о работе колледжа и тех специальностях, которые получают его выпускники, но и поведала об интеграции студентов в индустрию – в частности, о проектах по реальным ТЗ от работодателей. Что касается проблем в сегменте образования, то Тарамаева напомнила о сложностях с софтом и оборудованием, но главное – об отсутствии механизмов, которые бы форсировали или поощряли проведение студенческих практик в анимационных студиях.

Фокус выступления Мирбека Имарова был наведен на результаты работы Animation School: выпускники учреждения трудятся не только в России, но и за рубежом, на иностранных проектах. Школа работает онлайн и при этом крайне внимательно относится к начальному уровню подготовки своих студентов (в идеале им стоит сначала отучиться в колледже). В итоге у учреждения сформировано очень сильное портфолио, что обеспечивает легкость трудоустройства выпускников.

Таисия Шлепнева, в свою очередь, рассказала об огромной системе, которую формирует и Большой фестиваль мультфильмов, и Большая школа анимации, и собственная студия БФМ. Среди курсов школы – полугодовая программа кукольной анимации, которая на выходе дает студенту около трех минут материала.

Завершающим спикером сессии стал Андрей Гладков, рассказавший о новой, нацеленной на инновации образовательной программе «Синергии». Также он остановился на проблемах, связанных с нейросетями, и с тем фактом, что их «операторам» не хватает базовых знаний анимационного и кинопроизводства.

27.10.2025 Автор: Максим Острый

