20 лет на страже бокс-офиса: юбилей «Бюллетеня кинопрокатчика»

Двадцать лет назад, в ноябре 2003 года, вышел первый выпуск электронной рассылки, которая впоследствии получила название «Бюллетень кинопрокатчика». За прошедшие с тех пор два десятилетия его замысел постоянно менялся вместе со всей киноиндустрией, став неотъемлемой ее частью. Под занавес юбилейного года вместе с непосредственными участниками мы решили вспомнить, как прошли двадцать лет развития БК.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Своими нынешними владельцами, Дмитрием Литвиновым и Андреем Шишкановым, «Бюллетень кинопрокатчика» был приобретен в 2007 году. На тот момент рынок продолжал находиться на стадии активного становления, и остро стояла необходимость выстраивать диалог между его игроками, получать обратную связь от профессионалов, которые напрямую формировали индустрию на тот момент, а именно – букеров, директоров кинотеатров со всей страны, дистрибьюторов и других. Издателями двигал импульс включиться в работу журнала, благодаря которому рынок оперативно получал всю необходимую информацию. Будущие продюсеры уже тогда активно занимались маркетингом и пиаром, промоутировали арт-релизы, но появление БК для новых владельцев стало серьезным шагом вперед. «В 2001 году я ушел из кинотеатров «Победа» и «Пионер», где занимался маркетингом, и открыл рекламное агентство Planeta Inform, – рассказывает Дмитрий Литвинов. – В 2007-м партнеры предложили приобрести пакетом журналы «Бюллетень кинопрокатчика» и Action! В «Бюллетене» мы увидели особую перспективу, нам понравился концепт журнала. Изначально он был очень узкоспециализирован и ориентирован исключительно на кинотеатры, но в этой специализации мы видели возможность дальнейшего расширения аудитории на смежные индустрии, в частности, вскоре на него подписались директора телеканалов. Будучи рекламщиками, мы взаимодействовали со всеми крупными игроками рынка, делали маркетинговые кампании кинотеатральных релизов, поэтому видели, что можем развить этот журнал и перенаправить на него финансовые потоки. Впоследствии уже в течение года мы вывели его на окупаемость».

За два десятилетия работы «Бюллетень» из просто журнала превратился в мультиформатное медиа с мощным отраслевым аналитическим центром. «Бюллетень кинопрокатчика» стал основным официальным источником получения данных в медиаиндустрии в сегменте кино и сериалов, – продолжает Дмитрий Литвинов. – Был развит отраслевой телеграм-канал с полным обзором выходящих картин, бокс-офиса, кинопроизводства, рейтингов и прочего. Журнал на еженедельной основе предлагает аналитику рынка. В настоящее время работает одна из лучших команд, труд которой я очень ценю. Платная подписка охватывает более двух третей всего медиарынка. Количество подписчиков в телеграм-канале превысило 16 тысяч и говорит о том, что нас читают практически все, кто работает в медиаиндустрии».

Андрей Шишканов подчеркивает, что БК постоянно трансформировался, шел в ногу со временем и развивался вместе с индустрией, которой помогал функционировать. Возможность тонкой настройки и быстрой реакции на все непредвиденные вызовы – одно из главных достоинств БК, по мнению Шишканова. Ровно это и делает его интересным своему читателю, профессиональной аудитории. Аудитории, которая кино производит, показывает зрителю, продает в другие страны и прочее.

Одним из примеров того, как БК и индустрия параллельно развиваются и влияют друг на друга, можно считать события последних лет. «В последние годы БК функционирует в крайне интересные времена, период турбулентности. Сначала пандемия, потом уход мейджоров видоизменили рынок до неузнаваемости, особенно в сравнении с тем, каким он был в 2019 году. Сегодня системные игроки, которые генерируют сборы для рынка, удерживая его на плаву, – совершенно другие, чем те, что были еще несколько лет назад, – рассуждает Шишканов. – А в пандемию произошел резкий рывок вперед онлайн-контента и вообще домашнего просмотра. Онлайн сегодня является внушительной частью нашей индустрии. И БК не мог не начать уделять этому большее внимание. БК закономерно считает своим долгом отслеживать трансформацию и этого сегмента рынка, делать прогноз по его дальнейшему развитию».

Увеличение аудитории за счет более глубокой аналитики растущего рынка VOD-платформ – лишь одна из точек роста издания в будущем, считает Дмитрий Литвинов: «Мы планируем расширять присутствие БК в смежных с кино отраслях. Также хотелось бы давать больше обзоров и информации о международных рынках, происходящих там изменениях и их влиянии на наш бизнес в новой парадигме жизни без мейджорских студий. Мы по-прежнему будем составлять рейтинги кинематографистов. Продюсерские студии должны в ближайшее время обеспечить необходимый для российских телеканалов и платформ объем контента, поэтому мы будем освещать текущий бум кинопроизводства и более глубоко разбираться в кинопроизводственных вопросах, которые сейчас являются основными для индустрии. Нам хотелось бы еще более глубоко расширить свою аудиторию, рассмотрев все аспекты медиарынка в целом как системы потребления контента зрителями. Развить и усилить аналитический центр за счет проведения качественных и количественных исследований по предпочтениям зрительской аудитории».

Сегодня главным редактором БК является Юлия Шампорова. Она считает, что существование на протяжении двадцати лет независимого индустриального издания о кино – уникальный кейс для страны, где СМИ и культура в подавляющем большинстве финансируются за счет государства: «Прежде всего это говорит о востребованности у аудитории того, что мы делаем, и об узнаваемом и уважаемом бренде, который создавался каждым человеком, который когда-либо работал в нашем медиа. Аудитория БК очень разнообразна, нашим читателем может быть актриса, которая изучает в печатном выпуске рубрику «Пре-про-пост», чтобы найти интересные проекты для сотрудничества, или глава крупнейшей дистрибьюторской компании в России, который сверяется с аналитикой и цифрами. Недавно генеральный директор ЦПШ Вадим Верещагин во время интервью показывал мне подборку печатных выпусков БК, которая хранится в его кабинете. Работа для такой разнообразной аудитории – конечно же, вызов и огромная ответственность».

Начавшись как скромная информационная рассылка для нескольких кинопоказчиков, на текущий момент БК – это многослойный проект, который одновременно работает по нескольким трекам. «По сути, сегодня я руковожу двумя направлениями – это B2B-проект для кинопрокатчиков, электронные выпуски которого мы рассылаем специалистам отрасли по понедельникам и пятницам, и B2C-проект, который вы ежедневно читаете в нашем телеграм-канале и на сайте. За последний год там появилось большое количество новых рубрик и эксклюзивов, что привело к значительному росту наших подписчиков из числа профессиональной аудитории и инициировало важные индустриальные дискуссии. Можно выделить большую серию интервью о развитии авторского кино в России, где специалисты отрасли говорили о том, что нужно сделать, чтобы помочь этому направлению, серию материалов о забастовках сценаристов и режиссеров, наши эксклюзивные новости киноиндустрии, которые мы часто давали первыми, спецпроект, посвященный женщинам – продюсерам и режиссерам, эксклюзивные интервью, которыми мы гордимся, и многое другое. Для меня, конечно же, большая честь и ответственность руководить БК, я вкладываю в это 200 процентов своих сил и труда, и всегда с радостью вижу, что это возвращается в виде прироста новой аудитории, уникальных проектов, которые обсуждают и внимательно отслеживают в индустрии, и положительного фидбэка на то, что мы делаем, от наших читателей», – рассказывает Юлия Шампорова.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Стартом индустрии кинопоказа в современной России принято считать открытие кинотеатра «Кодак-Киномир» в 1997 году. Таким образом, к началу работы «Бюллетеня кинопрокатчика» в 2003-м рынок кинопоказа России, с одной стороны, в своей легальной форме существовал уже без малого семь лет. С другой, отечественной киноотрасли еще предстояло перенять большинство цивилизованных практик своего старшего брата – западного кинобизнеса. Почти нигде нельзя было найти систематически выстроенную информацию по киномаркетингу на русском языке. Отраслевые издания о кинопрокате уже существовали, но удовлетворить полностью потребность в профессиональном общении они могли лишь частично. Участникам индустрии явно не хватало прозрачной информации о том, как этот кинорынок, собственно, функционирует. Всем хотелось знать, у какого прокатчика какие фильмы, когда они выходят, на каких условиях их можно получить и что делать, чтобы ими максимально отработать, но системного обмена знаниями между коллегами не было. В то же время наблюдателям становилось очевидно, что перспективы у рынка – огромные.

Острее остальных жизненную потребность активно развивающегося рынка в повышении прозрачности, единых правилах игры и обмене необходимой для работы информацией почувствовал бывший управляющий кинотеатрами в городах Тольятти и Самаре Руслан Татаринцев. Пришедший в кинобизнес после двадцати лет в журналистике, к 2003 году он знал всех тогдашних ключевых игроков и имел небольшую прокатную компанию в Москве. Изначально Татаринцев набирал информацию по маркетингу, репертуару и прочей практической стороне работы у коллег и на многочисленных западных ресурсах исключительно для себя. Но постепенно у него вызрела идея создать единую трибуну, эдакий открытый микрофон, где каждый может сообщить другому какую-то полезную информацию, где есть возможность поспорить и оперативно обменяться мнениями. Как раз в те годы все начали пользоваться электронной почтой, и эта новая техническая возможность, позволяющая моментально обмениваться новостями с коллегами из самых разных уголков страны, обеспечила идее конкурентоспособность. Тогда это был единственный способ добраться практически до каждого и самый передовой способ коммуникации, работающий до сих пор.

Одним из референсов для начальной рассылки, как вспоминает в разговоре с БК Руслан Татаринцев, стала платная подписка ReelSource, которая в те годы выходила в Голливуде. В качестве пробного шара в России появилась аналогичная рассылка на десяток адресов под названием Metropolitan Bulletin – 28 ноября 2003 года увидел свет первый и довольно объемный выпуск. Поначалу ее выход осуществлялся раз в две недели. Вскоре название Metropolitan Bulletin было изменено на более рабочее, хоть и не совсем точное – «Бюллетень кинопрокатчика».

«С самого начала у меня был партнер-инвестор, который поверил в идею. Довольно быстро мы обросли молодой и перспективной командой, которая всем этим стала искренне и самозабвенно заниматься. Секретный, практически масонский орган для ложи кинотеатров довольно быстро просочился к кому-то из дистрибьюторов, и все они тоже захотели получать такой информационный листок. Поначалу наша затея существовала исключительно на голом энтузиазме, но с какого-то момента, когда появились сотрудники, техника и офис, затраты выросли – и подписка, разумеется, стала платной, – вспоминает Татаринцев. – Видимо, идея пришла вовремя. Рынок тогда был реально диким, многие из коллег вообще не понимали, как все устроено, куда бежать, где брать фильмы и какие. Не было никаких ориентиров, информации по тому же маркетингу картин в российском прокате, никаких исследований и высказываний специалистов. Думаю, рубрикой-локомотивом стала регулярная публикация репертуарных планов дистрибьюторов с датами релизов на ближайшие месяцы. Ну и, конечно, инсайдерская информация всегда была интересна. Важной составляющей идеи было не плодить еще одно «киношное» издание, которые уже существовали на тот момент, а запустить чисто профессиональный ресурс, узкий, интересный только индустрии и вместе с тем позволяющий себе неформальную интонацию».

Татаринцев вспоминает, что к искреннему, дружескому тону общения оказались не готовы некоторые дистрибьюторы, которые иногда обижались именно на стиль, так отличавшийся от стандартной печатной прессы: «Помню как минимум два забавных эпизода, когда инвестор ездил в ведущие прокатные конторы практически «на стрелки» (типа «Почему вы так плохо написали про мой фильм? На кого вы работаете?!»). А еще был легендарный первоапрельский выпуск, когда для каждого дистрибьютора был написан специальный номер с какими-то небывалыми, просто безумными и в каждом случае особо настроенными под конкретного адресата инсайдами. Причем эти адские откровения в одном экземпляре были отправлены лично в руки поздравляемым, а они все, конечно, были уверены, что эту чушь, поклеп и криминал читает весь рынок! В общем, телефон и уши мне оборвали мгновенно. Найти бы этот выпуск от 1 апреля 2004 года, я с удовольствием перечитал и погоготал бы вместе с коллегами».

СИЛА – В КОМАНДЕ

Активно в работе редакции Руслан Татаринцев участвовал только первые полгода, пока в марте 2004-го не занял должность директора по маркетингу в только что открывшемся в России офисе Universal International Pictures. Первым главным редактором «Бюллетеня кинопрокатчика» после своего ухода он пригласил стать Сергея Бондарева, с которым до этого сотрудничал в Тольятти. Вместе с ним в команду вошли Георгий Нерсесов и Светлана Поликарпова. Имея социологическое образование, именно Поликарпова выстроила всю архитектуру статистики в «Бюллетене», создала базу данных с нуля. На старте получать даже самые простые цифры, нужные, чтобы, например, сформировать десятку самых успешных проектов по итогам уикенда, было очень нелегко. Дистрибьюторы каждый раз заново принимали решение, предоставлять ли данные. Источниками данных были прокатчики и Rentrak, куда все мейджоры были обязаны выгружать сборы. Поначалу по некоторым фильмам с большим трудом удавалось добывать хоть какие-то цифры. Если получалось раздобыть тотал или сборы первого уикенда любого фильма, для команды БК это становилось большой победой. На первых порах в этом имелся свой азарт: где брать информацию, что именно будет найдено на этой неделе.

С развитием рынка и повышением его прозрачности анализ статистики неуклонно усложнялся. Подведение итогов года, формирование списков самых кассовых фильмов, учет капсоревнования дистрибьюторов, публикация международных сборов и многое другое – все, к чему сегодня все давно привыкли, вводилось постепенно. Но в итоге именно статистикам БК удалось переориентировать рынок на подсчет показателей по итогам календарного года, отделение кассы России от общих данных СНГ, публикацию сборов по отдельным странам СНГ, в том числе Казахстана, использование не трехдневного, а четырехдневного уикенда, и многое другое. Отдельное достижение, о котором вспомнила один из бывших главредов БК Мария Гаврилова, – международные спецвыпуски. Они распространялись на Кинорынках в Каннах, Берлине, Лос-Анджелесе. Россия на тот момент не была «страной нон грата», и благодаря этим выпускам редакция БК знакомила зарубежных коллег с состоянием российской индустрии – публиковались сводные таблицы по кинопрокату, чарты, интервью российских режиссеров и продюсеров, статьи о фестивальных успехах.

На протяжении двадцати лет издание возглавляли несколько главных редакторов. После Сергея Бондарева редакцией руководили Борис Бабушкин, Мария Гаврилова, Мария Вогт и Александр Нечаев. Сегодня командой журналистов и аналитиков БК руководит Юлия Шампорова. Любое издание – это всегда его команда, считает Андрей Шишканов: «Первое, с чем у меня ассоциируется журнал – его великолепная команда, которая горит кино, живет им и считает своим долгом сообщать рынку самую необходимую, нужную и полезную информацию. Редакция БК состоит из настоящих профессионалов, аналитиков, журналистов, которые вот уже несколько десятилетий занимаются невероятно важным для нашей индустрии делом – формированием актуальной аналитики, на которую равняется весь рынок. На разных этапах развития журнала команда менялась. На мой взгляд, крайне важный рывок для издания произошел благодаря Марии Вогт. Ее редакторская рука, ее видение сильно помогали, и в итоге именно это вывело БК на тот уровень, где он находится сейчас. К своему современному виду как главное индустриальное издание «Бюллетень кинопрокатчика» пришел именно при Маше. Она была главредом наибольшее количество времени, с самого начала десятых».

В самом деле, дольше всех в кресле редактора БК на сегодняшний день пробыла Мария Вогт – с 2011 по 2019 год. «БК подарил мне структурные знания отрасли, друзей, контакты и кучу ярких воспоминаний. Но это, кстати, еще и довольно тяжелая рутинная работа, и если поначалу вроде как весело, особенно если ты журналист или редактор, который много общается, посещает мероприятия, смотрит кино в конце концов, то через какое-то время твоя жизнь начинает состоять в принципе из понедельников и пятниц, которые вечерами у тебя всегда заняты, что бы ни происходило. Поэтому я восхищаюсь старожилами «тыла» – литредактором Светой Галаган, которая начала в БК еще до меня и всегда была мне надежным помощником и советчиком, и дизайнером Костей Деминым, который пришел, когда выходил ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3, – я не знаю никого, кто бы верстал быстрее и усерднее него. Надеюсь, эта рутина им никогда не надоест, – вспоминает Мария Вогт. – БК – это в первую очередь зеркало рынка, это его сервис, его рупор. Поэтому журнал рос и развивался вместе с индустрией. По мере того, как рынок укреплялся, у БК появлялись новые возможности. И в этой связи я думаю, что можно выделить два поворотных пункта в истории журнала: появление прогнозов и появление данных о росписи в киносетях. Коля Ларионов и Андрей Белый в тандеме вывели журнал на очень крутой аналитический уровень. Да, чаще всего это была моя редакторская головная боль, но оно того стоило».

Под конец десятилетия Мария переключилась уже на дистрибуционное направление в компании Planeta Inform Film Distribution, и главным редактором БК стал Александр Нечаев. При нем журнал продолжил свою эволюцию, считает Андрей Шишканов: «Я искренне благодарен Саше за его безмерный вклад в развитие журнала, направление статистики и прогнозирования при нем продолжало крепнуть. Его скоропостижный уход из жизни всех нас потряс, это большой шок и трагедия. Поверить, что это случилось, было невозможно. Изданию пришлось довольно долго приходить в норму. Сегодня главредом выступает Юлия Шампорова, которая и сохраняет все лучшее, что было наработано до нее, и расширяет границы журнала».

На вопрос о планах в наступающем году Юлия Шампорова отвечает следующим образом: «В 2024 году мы будем развивать и диверсифицировать оба наших направления, B2B и B2C, сохраняя журналистский профессионализм, высокую планку аналитики, оперативность и эксклюзивность той информации, которую мы выпускаем. Все это было бы невозможно без замечательной команды БК, которой я выражаю благодарность за работу, наших учредителей, которые неизменно поддерживают и верят в нас, и, конечно же, наших читателей. Спасибо, что вы с нами!»

30.12.2023 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин