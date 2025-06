Ценные случайности: итоги Канн-2025

С 13 по 24 мая во Франции в очередной раз прошел Каннский международный кинофестиваль. В различных программах самого престижного киносмотра планеты соседствовали новые картины как культовых и давно известных авторов современности – Йоакима Триера, Джафара Панахи, Жана-Пьера и Люка Дарденн, Ричарда Линклейтера, Ари Астера, Уэса Андерсона, Линн Рэмси, так и многообещающих молодых режиссеров – от Скарлетт Йоханссон и Кристен Стюарт до Харриса Дикинсона и Маши Шилински. И пусть противоречивое качество многих фильмов вновь дало поводы для горячих дискуссий журналистам и профессионалам отрасли, Каннский кинофестиваль в очередной раз доказал, что умеет вмещать в себя все самые актуальные проблемы и темы современного кино.

ФЕСТИВАЛЬ КАК ТРИБУНА

В этом году общественно-политическое измерение смотра если и не превалировало над искусствоведческими обсуждениями критиков, то, по меньшей мере, ощущалось более весомым в общей фестивальной повестке в сравнении с прошлым годом. Общественное напряжение вокруг фестиваля проявилось еще до официального старта, когда 9 мая «Коллектив работников кинофестивалей», недовольный отсутствием улучшений условий труда, опубликовал по этому поводу открытое письмо. В свою очередь, уже на церемонии открытия председатель жюри Жюльетт Бинош упомянула палестинскую фотожурналистку Фатиму Хассуну, которая должна была присутствовать на фестивале, но за несколько недель до этого погибла в результате израильского ракетного удара по Газе. Затем Роберт де Ниро, принимая почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в мировой кинематограф, раскритиковал недавние инициативы президента США Дональда Трампа в области культуры, в том числе его предложения по введению пошлин на фильмы, произведенные за пределами страны.

Киножурналист, автор Forbes и Film.ru Тамара Ходова считает, что программа фестиваля в этом году оставляла желать лучшего: «Падение общего уровня качества фильмов – не исключительно каннская проблема, а скорее отражение общей тенденции в кинематографе, подбитом пандемией, забастовками, стримингами и постепенным умиранием кинотеатров. Понятное дело, что все вышеперечисленные факторы отразятся на кино в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной пока чувствуется явный кризис идей и общая усталость от постоянной неопределенности». Огромным интересом на фестивале пользовалась женская повестка, говорит Ходова, про нее снимали как мужчины, так и женщины: «Например, чилийский режиссер Себастьян Лелио представил феминистский мюзикл ВОЛНА, вдохновленный студенческими протестами в Чили в 2018 году, братья Дарденн сняли очередную социальную драму про несовершеннолетних матерей МОЛОДЫЕ МАТЕРИ, Линн Рэмси представила драму с элементами хоррора о постродовой депрессии УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ, Кристен Стюарт сняла фильм про зависимость и сексуализированное насилие ХРОНОЛОГИЯ ВОДЫ и так далее. Более того, режиссеры прошедшего фестиваля рефлексировали на тему эпидемии (причем не только недавнего ковида, но и, например, ВИЧ), судьбы маленького человека и апокалипсиса. В общем, тревожность за наше с вами будущее – налицо».

В свою очередь Дмитрий Бортников, директор по пиару и коммуникациям компании «СБ Фильм», качество программы прошедшего смотра оценил положительно: «Я посчитал: в голову приходит порядка десяти хороших картин из основного конкурса Канн, а это отличный результат для любого смотра. Главной тенденцией и смыслом фестиваля я бы назвал поиск человечности и всего, что с ней связано. Людям все еще интересен внутренний мир и то, как человек может справляться с травмами и тем, что обрушивается на него ежедневно. Критиков и зрителей очень привлекла история создания фильма НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ, рассказанная в фильме Ричарда Линклейтера НОВАЯ ВОЛНА. А вот нежно любимая Линн Рэмси была воспринята публикой гораздо более сдержанно. Кино про постродовую депрессию, разыгранное Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, хорошо отражает современный мир и его нежелание что-то менять в том, к чему люди давно привыкли и с чем комфортно сосуществуют».

Победителем в основном конкурсе был признан режиссер-диссидент Джафар Панахи с фильмом ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ. Как известно, в 2010 году иранские власти запретили Панахи снимать кино в течение двадцати лет. Также режиссер неоднократно приговаривался на родине к тюремному заключению и домашнему аресту. В то же время в международном контексте с получением «Золотой пальмовой ветви» Панахи стал единственным ныне живущим обладателем четырех главных призов ведущих мировых кинофестивалей – Венеции, Берлина, Локарно и Канн (до него все четыре награды получил Микеланджело Антониони).

По-своему не менее важным призером смотра стала картина ТАЙНЫЙ АГЕНТ Клебера Мендонса Фильо с Вагнером Моура в главной роли. Лента получила три приза – за лучшую режиссуру, главную мужскую роль и награду жюри ФИПРЕССИ. Действие картины разворачивается в 80-х, в последние годы военной диктатуры в Бразилии. В российский прокат картину выпустит компания A-One.

«Золотая камера» за лучший дебют и специальный приз зрительских симпатий достались еще одной ленте о взаимодействии человека с тоталитарным государством – иракской THE PRESIDENT’S CAKE Хасана Хади. Ее действие разворачивается в 90-е, в период диктатуры Саддама Хусейна. Премьера картины состоялась в секции «Двухнедельник режиссеров». В этой же программе была представлена новая работа лауреата Берлинале Надава Лапида ДА! Судя по рецензиям, это смелая сатира на тему палестино-израильского конфликта. Другая гротескная зарисовка о многоуровневых отношениях представителей общества и власти – конкурсный вестерн ЭДДИНГТОН Ари Астера, в котором Хоакин Феникс играет шерифа маленького городка (собственно Эддингтона), вступающего в конфликт с мэром из-за ковидных ограничений. События ленты происходят в 2020 году.

Остросоциальную повестку и вечные вопросы гуманизма, рассмотренные через призму частных семейных проблем, традиционно объединили братья Дарденн. В картине МОЛОДЫЕ МАТЕРИ они поведали истории пяти девушек-подростков, которые вместе со своими новорожденными детьми проживают в приюте. Каннские классики вновь уехали с фестиваля не с пустыми руками, получив приз за лучший сценарий.

Вторая по важности награда смотра, Гран-при, досталась картине СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Йоакима Триера. Картина рассказывает историю отношений нескольких поколений одной семьи родом из Осло. По сюжету, отец-кинорежиссер в исполнении Стеллана Скарсгарда планирует поставить последний фильм в своей карьере. Он предлагает главную роль собственной дочери, театральной актрисе, которую сыграла Ренате Реинсве, звезда предыдущего фильма Триера, ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ. Героиня вынуждена отказаться от предложения по личным причинам, связанным с прошлым семьи. Тогда отец предлагает роль голливудской актрисе в исполнении Эль Фаннинг. В России фильм этой осенью обещает выпустить все та же A-One.

Другая трагикомичная история отношений родителей и детей из конкурса Канн – ФИНИКИЙСКАЯ СХЕМА Уэса Андерсона. В новом фильме Бенисио дель Торо играет отца-магната, который решает передать свое наследство дочери, для чего забирает ее из монастыря (дебют в большом кино Мии Триплтон, дочери Кейт Уинслет).

Гораздо более мрачный взгляд на тяготы родительства (конкретно – материнства) предлагает культовая постановщица Линн Рэмси в своей новой картине УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ. В истории об ужасах послеродовой депрессии самоотверженно сыграли Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. В российских кинотеатрах картину с голливудскими суперзвездами выпустит осенью компания «Про:взгляд».

В отдельный блок можно отнести каннские премьеры, ориентированные на подготовленных синефилов. Наиболее статусная картина в данном сегменте – НОВАЯ ВОЛНА от режиссера Ричарда Линклейтера, рассказывающая об истории съемок Жаном-Люком Годаром своего полнометражного режиссерского дебюта НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ. В отечественных кинотеатрах фильм появится благодаря усилиям компании «Экспонента Фильм». К данному сегменту также можно отнести картину Маши Шилински ЗВУК ПАДЕНИЯ (релиз в России – A-One). Драматическая сага от дебютантки в режиссуре охватывает целое столетие и рассказывает о нескольких поколениях женщин одной семьи, живущих на одной и той же ферме в разные времена. Визионерская сложность картины заставила критиков вспомнить фильмы Андрея Тарковского и Терренса Малика. Впрочем, если верить рецензиям, главный синефильский блокбастер конкурса – ВОСКРЕШЕНИЕ китайского режиссера Би Ганя. Это психоделическая антология из пяти историй в разных киножанрах – от немого кино до киберпанка. На церемонии закрытия фестиваля картина получила специальный приз жюри.

Среди множества наград отметим, возможно, не самую крупную, но любопытную. Короткометражная анимационная лента русскоязычного аниматора Натальи Мирзоян Winter in March завоевала третье место в конкурсе дипломных и учебных фильмов киношколы La Cinef. Приз вручило жюри под руководством Марин Аде, постановщицы ТОНИ ЭРДМАННА. Анимадок был отмечен среди 2400 различных работ. В целом, кроме громких имен, хорошо известных киноманам, при внимательном изучении проектов-участников и лауреатов фестиваля можно обнаружить множество других кинематографистов, так или иначе связанных с Россией. Например, оператором на картине ТАЙНЫЙ АГЕНТ, которая получила целый ворох каннских призов, работала уроженка Санкт-Петербурга Евгения Александрова, ныне проживающая в Париже. Предыдущей ее заметной работой была картина ДЕВУШКИ НА БАЛКОНЕ.

Еще в прошлом году мы отмечали, что так называемая отмена российской культуры по факту не распространяется не только на классику отечественного кино, но и на многих современных российских кинематографистов и их актуальные произведения. В то же время Тамара Ходова подчеркнула, что говорить об особой силе русского следа в Каннах по-прежнему преждевременно: «Русскую культуру как таковую никто отменять не собирается, но и официальных российских делегаций на Круазетт тоже нет. Да, российских журналистов допускают к освещению фестиваля, а дистрибьюторов и байеров – до Marché du Film, но это максимум. На рынке по-прежнему нет российского павильона, а в программе – отечественного кино. По дорожке могут пройти российские актеры, например, Александр Кузнецов, Анатолий Белый (признан В России иноагентом) и Александр Филиппенко, снявшиеся в ДВУХ ПРОКУРОРАХ Сергея Лозницы. Или в «Двухнедельнике режиссеров» показали ДА! Надава Лапида с Алексеем Серебряковым, а в «Премьерах» – новый фильм Кирилла Серебренникова ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЙОЗЕФА МЕНГЕЛЕ. Во время премьеры картины художественный руководитель Канн Тьерри Фремо попросил называть его «международным» режиссером».

УЧАСТНИКИ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ 2025 ГОДА, ЗАЯВЛЕННЫЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ПРОКАТA Фильм Программа Дистрибьютор в России Дата старта 1 УЕХАТЬ ОДНАЖДЫ Фильм открытия RWV Film Лето 2025 года 2 УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ Основной конкурс «Про:взгляд» Октябрь 2025 года 3 СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Основной конкурс A-One Осень 2025 года 4 SIRÂT Основной конкурс «Иноекино» Нет данных 5 ЗВУК ПАДЕНИЯ Основной конкурс A-One Нет данных 6 ТАЙНЫЙ АГЕНТ Основной конкурс A-One Нет данных 7 АЛЬФА Основной конкурс «Экспонента Фильм» Нет данных 8 НОВАЯ ВОЛНА Основной конкурс «Экспонента Фильм» Нет данных 9 ВОСКРЕШЕНИЕ Основной конкурс U Films Нет данных 10 ДЕЛО 137 Основной конкурс U Films Нет данных 11 НА ПОСОШОК Особый взгляд U Films Нет данных 12 ПРИШЕСТВИЕ БУДУЩЕГО Вне конкурса «Русский Репортаж» Нет данных 13 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ Вне конкурса «Про:взгляд» Нет данных 14 ВСЕ ЕЕ БЫВШИЕ Каннские премьеры Arna Media Сентябрь 2025 года 15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЖИЗНЬ МАРСЕЛЯ ПАНЬОЛЯ Специальные показы «Русский Репортаж» 13 декабря 2025 года 16 ВЫХОД 8 Полуночные показы «Про:взгляд» 4 сентября 2025 года 17 DALLOWAY Полуночные показы Global Film Осень 2025 года 18 ХИЩНЫЕ ТВАРИ Двухнедельник режиссеров «Вольга» 10 июля 2025 года 19 ПРОСТИ, ДЕТКА Двухнедельник режиссеров «Экспонента Фильм» Нет данных

БИЗНЕС ЕСТЬ БИЗНЕС

Переходя к Marché du Film, в первую очередь стоит отметить, что, как и в случае с EFM в Берлине, многие гости Кинорынка на всем его протяжении ощущали заметное чувство неопределенности, вызванное текущей геополитической обстановкой. Наиболее жаркой темой, разумеется, стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа о потенциальном введении стопроцентной пошлины на фильмы, произведенные за пределами страны. Безусловно, инициативы Трампа пока не оказали прямого влияния на индустрию и в целом неизвестно, насколько они реализуемы. Однако добиться возникновения хаоса, связанного с понятием «иностранный фильм», им удалось – в частности, потому, что Америка все еще производит значительную часть своих проектов совместно с Великобританией и другими европейскими странами.

«Рынок стал очень непредсказуемым», – отмечает Саймон Уильямс из компании Ashland Hill Media Finance, чье сейлз-подразделение Palisades Park Pictures предлагает на Marché du Film научно-фантастические боевики EYES IN THE TREES с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Риз-Майерсом, а также SKYLINE: WARPATH со Скоттом Эдкинсом и Ико Увайсом. «Теперь для запуска проекта не хватает одного Кинорынка. Вы отправляетесь в Берлин и получаете несколько предложений там, потом получаете новые в Каннах. Чтобы собрать бюджет проекта и получить для него зеленый свет, приходится теперь проделывать гораздо больше работы», – отмечает Уильямс.

В то же время, несмотря на все сложности, которые переживает инди-кино, финансовые достижения различных независимых проектов прошлого года, таких как АНОРА, БРУТАЛИСТ, ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, СУБСТАНЦИЯ, КОНКЛАВ, НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ, которые начали свой зрительский или наградной путь с различных кинофестивалей, доказывают, что независимое кино еще способно приносить заметную прибыль и дивиденды. «По моим наблюдениям, у зрителей по-прежнему сохраняется интерес к ярким хай-концептам, крутым и прорывным идеям и смелым новым режиссерам», – отмечает Эллисон Хиронака, глава отдела кино и телевидения компании Caviar.

«По-прежнему можно произвести крупный студийный фильм для глобальной, широкой аудитории, а можно собрать что-то подобное и в независимым сегменте, – рассуждает Гай Данелла, новый глава производства и закупок XYZ Films. – Многие таланты, в том числе актеры, остаются доступными и готовы к интересным, интригующим предложениям. Не обязательно предлагать им крупный студийный фильм, чтобы они сказали «да».

О верности последнего тезиса свидетельствует присутствие многих привлекательных тайтлов на рынке, к участию в которых были заявлены такие звезды, как Сидни Суини, Джесси Племонс, Галь Гадот, Джереми Аллен Уайт, Анджелина Джоли. Эти и другие актеры подписались на различные инди-проекты, как масштабные, такие как очередной приквел ГОЛОДНЫХ ИГР от Lionsgate с бюджетом более $150 млн, так и гораздо более скромные, вроде режиссерского дебюта Колмана Доминго или нового фильма Вернера Херцога.

«На рынке были большие проекты со звездами, бюджетами и историями, которых с лихвой хватит на пару франшиз. Рядом с ними есть небольшие истории с приятными актерами и очень понятными и реалистичными сюжетами. Пользуются спросом необычные истории с нестандартным подходом и неожиданными решениями, – рассказывает Дмитрий Бортников. – В этом году было много документалистики: Моника Беллуччи спродюсировала кино о том, как она преображается в Марию Каллас, были фильмы о театре Ла-Скала и модели Дите фон Тиз. Много жанровых историй: THE PERFECT GAMBLE, первый продюсерский проект жены Тарантино, и звездный боевик HOLLYWOOD HEIST, неромантическая мелодрама с Хейли Беннетт VIRGINIA WOOLF’S NIGHT & DAY, семейная драма THE REVISIONIST с Дастином Хоффманом и Элисон Бри. Один из самых любопытных проектов – новая продюсерская и сценарная работа Шона Бэйкера LEFT-HANDED GIRL. Не все из этого можно привезти в Россию, но то, что будет соответствовать всем новым нормам и правилам, обязательно доедет до нас тем или иным способом».

По мнению генерального директора Art Pictures Distribution Анастасии Корчагиной, основная тенденция рынка последнего времени – продолжающийся спад кинотеатрального сегмента во всех странах мира. Даже блокбастеры с многомиллионным бюджетом показывают результаты, далекие от ожиданий производителей, напоминает Корчагина: «Несмотря на желание и возможности производить крупные кинотеатральные проекты, зрители все больше предпочитают смотреть контент на платформах, поэтому рынок заполнен фильмами, идеально подходящими для стримингов и менее подходящими для кинотеатров. В большинстве стран основная аудитория платформ – это женщины и дети, поэтому широким спросом пользуются ромкомы и семейные драмы, мелодрамы. В то же время чистые жанровые комедии без романтической истории скорее отпугивают покупателей сложностью адаптации к местным рынкам. Также не падает популярность динамичных боевиков, покупатели стабильно ищут хорошие экшн и сай-фай, приключения, фэнтэзи. Традиционно Marché du Film – фестивальный рынок с довольно артовым продуктом, но в этом году мы наблюдали большое количество и жанровых проектов – хорроры, триллеры, тру-крайм, в которых был ярко выражен высокий уровень жестокости, крови, чувствительных тем и которые будут сложны для восприятия российской аудиторией. Такие проекты безусловно получат рейтинг 18+, что снижает охват и коммерческий потенциал. Конечно, на рынке было представлено и несколько интересных крупных коммерческих фильмов, за которые развернулась борьба среди российских дистрибьюторов, поэтому будем с нетерпением ждать их на больших экранах».

Если переходить к конкурсу Канн и проведенным сделкам, то наиболее громкая из них связана со стримингом MUBI. Платформа купила североамериканские и ряд международных прав (Латинская Америка, Великобритания, Ирландия, Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, страны Бенилюкса, Турция, Индия, Австралия и Новая Зеландия) на драму Линн Рэмси УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ – инсайдеры сообщают, что сделка обошлась примерно в $23 млн и стала самой дорогой в истории сервиса. Согласно источникам Deadline, в США картина выйдет в прокат минимум на 1500 экранах и с 45-дневным цифровым окном.

Еще одним приобретением MUBI стал уже упомянутый выше политический триллер ТАЙНЫЙ АГЕНТ. Платформа выкупила права на показ фильма в Великобритании, Ирландии, Индии и Латинской Америке (за исключением Бразилии). Американские права, в свою очередь, достались Neon – сумма сделки не называется.

Важно заметить, что Neon под управлением Тома Куинна уже шестой год подряд оказывается триумфатором Канн – за несколько дней до церемонии закрытия дистрибьютор приобрел права на североамериканский прокат драмы Джафара Панахи ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ, которая в итоге и была удостоена «Золотой пальмовой ветви». Напомним, что все предыдущие обладатели главной награды фестиваля с 2019 года – ПАРАЗИТЫ, ТИТАН, ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ, АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ и АНОРА – выходили в США именно благодаря Neon. Также в основном конкурсе этого года был представлен еще один проект компании – драмеди СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Йоакима Триера, купленный еще на этапе сценария.

Предельно проницательным оказалось и еще одно приобретение Neon – драма Оливера Лаксе SIRÂT, впоследствии разделившая приз жюри вместе с немецкой драмой ЗВУК ПАДЕНИЯ. Продюсерский проект Педро Альмодовара рассказывает об отце, который отправляется на поиски своей дочери, пропавшей после рейв-вечеринки в Марокко. ЗВУК ПАДЕНИЯ, в свою очередь, оказался в копилке стриминга MUBI – платформа приобрела права на прокат фильма в Северной Америке, Великобритании, Ирландии, Турции и Индии.

Главной покупкой Netflix стала НОВАЯ ВОЛНА Ричарда Линклейтера – стриминг выкупил американские права на ленту с Зои Дойч за $4 млн, что является рекордной суммой для картины на французском языке. Многие заметили в этом злую иронию: фильм, который можно назвать любовным письмом Линклейтера французской новой волне, стартует в США на платформе. Тем не менее инсайдеры полагают, что проект ждет, по крайней мере, двухнедельное кинотеатральное окно, чтобы НОВАЯ ВОЛНА имела возможность участвовать в наградном сезоне. Стоит отметить, что это уже третий проект Линклейтера на Netflix за последние несколько лет – ранее платформа также приобрела права на его мультфильм АПОЛЛОН-10½: ПРИКЛЮЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ВЕКА и комедию Я НЕ КИЛЛЕР.

Многие продавцы отмечают, что общее замедление рынка определенно связано с крайне высокими ценами на крупные независимые фильмы, из-за которых многие байеры оставляют за бортом картины со средними бюджетами. Одним из самых масштабных проектов, представленных на нынешнем рынке, стала новая часть франшизы ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, получившая подзаголовок SUNRISE ON THE REAPING. В актерском составе фильма Фрэнсиса Лоуренса с бюджетом в $150 млн заявлены Джесси Племонс, Маккенна Грейс, Джозеф Зада, Майя Хоук и Рэйф Файнс. Как следствие, стоимость прав на проект соответствующая – так, например, права на Германию оцениваются более чем в $20 млн (другой источник утверждает, что сумма даже приближается к $30 млн). Правда, стоит отметить, что в обоих случаях к сделке прилагаются другие проекты Lionsgate: в частности, боевик RUN THE NIGHT с Крисом Пайном и спин-офф ДЖОНА УИКА про персонажа Донни Йена – правда, сама студия отказывается комментировать данную информацию. Права на Италию, в свою очередь, стόят в районе $7,5 млн, Скандинавия оценивается в $3-4 млн, а Ближний Восток и Северная Африка – в $2 млн. Все эти цифры являются очень высокими для данных рынков, поэтому они и вызвали много разговоров на Marché du Film.

Еще одной заметной сделкой, которая оценивается в $11 млн, стала потенциальная покупка домашних прав на новый фильм Пола Гринграсса THE RAGE компанией Focus Features. Действие сценария за авторством самого режиссера разворачивается во время крестьянского восстания, охватившего бόльшую часть Англии в 1381 году. В центре повествования – фермер, который становится лидером протеста против высоких налогов и социально-экономической напряженности. Главную роль в картине может исполнить Эндрю Гарфилд. Одним из продюсеров выступает Джейсон Блум.

Интерес у байеров вызвала новая работа режиссера АФЕРЫ ПО-АМЕРИКАНСКИ и БОЙЦА Дэвида О. Расселла SHUTOUT с Робертом де Ниро и Дженной Ортегой. Фильм расскажет о некогда легендарном бильярдном катале, который волей судьбы знакомится с юной Мией – молодым и крайне талантливым игроком в пул. Электризующий талант девушки вновь разжигает в мужчине огонь, который тот считал давно погасшим, и аксакал решает взять вундеркинда под свое крыло. За международные продажи проекта отвечала компания Black Bear. Сроки производства не назывались, однако сейчас О. Расселл занят съемками байопика МЭДДЕН, рассказывающего о жизни тренера и комментатора Национальной футбольной лиги Джона Мэддена.

Еще один громкий проект, который был представлен Black Bear – экранизация книги «Тревожные люди» Фредрика Бакмана от режиссера Марка Форстера (МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД, КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ). Главные роли в проекте должны исполнить Анджелина Джоли и звезда «Белого лотоса» Эйми Лу Вуд. Сюжет адаптации за авторством Дэвида Маги (ЖИЗНЬ ПИ) довольно близок к первоисточнику – инвестиционный банкир Сара отправляется на осмотр элитной квартиры и вместе с группой незнакомцев оказывается в заложниках у неудачливой грабительницы банков Грейс. Правда, девушка не думала, что из-за нарастающего напряжения заложники начнут делиться друг с другом своими самыми сокровенными тайнами.

На рынке также был анонсирован новый проект от режиссера ОТЦА Флориана Зеллера – психологический триллер BUNKER. Лента расскажет об архитекторе, который соглашается на строительство бункера для технологического миллиардера, и его трудностях в отношениях с женой на фоне этого неоднозначного с моральной точки зрения проекта. Главные роли в картине исполнят реальная семейная пара Хавьер Бардем и Пенелопа Крус – по словам Зеллера, он написал сценарий именно под них. Международными продажами на Marché du Film занималась FilmNation Entertainment.

Анимационная студия Aardman объявила о запуске нового фильма франшизы БАРАШЕК ШОН, который получил название SHAUN THE SHEEP: THE BEAST OF MOSSY BOTTOM. Действие триквела будет разворачиваться на ферме Мосси Боттом в канун Хэллоуина: Шон пытается спасти испорченную фермером тыквенную грядку при помощи научных экспериментов, однако все идет наперекосяк, когда в лесу объявляется дикий зверь. Дистрибьютором проекта в Великобритании выступит Sky, а за международные продажи вновь отвечала Studiocanal – это уже их четвертая коллаборация с Aardman.

Еще один громкий мультфильм привезла на рынок французская Kinology – именно она занималась международными продажами нашумевшего COYOTE VS. ACME для Ketchup Entertainment, которая ранее сумела выкупить права на отмененный Warner Bros. проект за $50 млн. По сюжету картины, Вайл И. Койот решает подать в суд на компанию Acme из-за того, что их некачественная продукция годами подводит его в погоне за Дорожным бегуном. Для этого анимационный персонаж нанимает адвоката в исполнении Уилла Форте. Помимо него, в актерском составе ленты, которая является гибридом CG-анимации и игрового кино, задействованы Джон Сина и Лана Кондор.

Новый проект от режиссера культового ЖАРКОГО АМЕРИКАНСКОГО ЛЕТА Дэвида Уэйна пока не имеет названия (но зато имеет потенциальный возрастной рейтинг R). По сюжету UNTITLED CELEBRITY PASS MOVIE, будущая невеста в исполнении Зои Дойч дает своему жениху зеленый свет на секс со знаменитостью… и тот решает этим воспользоваться. Чтобы отомстить неверному бойфренду, девушка отправляется в эпическое путешествие в Голливуд в надежде уравнять свои позиции. Сценарий картины был написан Уэйном совместно с Кеном Марино – в прошлом они уже работали вместе над ВЗРОСЛОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ и ЖАЖДОЙ СТРАНСТВИЙ. В актерском составе картины, продажами которой занималась компания WME, также заявлены Джон Хэмм и Джон Слэттери.

HanWay Films представил на рынке первые кадры из новой работы Вернера Херцога BUCKING FASTARD c Руни и Кейт Мара в главных ролях. Основанная на реальных событиях лента расскажет о сестрах-близнецах Фриде и Грете Чаплин, получивших известность в 1980-х годах из-за судебного запрета, наложенного на них мужчиной, с которым они обе вступили в интимную связь. По сюжету, после того, как девушки становятся звездами желтой прессы, к ним приставляют соцработника (Донал Глисон), который должен помочь сестрам адаптироваться к нормальной жизни. Несмотря на это, близняшки начинают рыть туннель через целый горный хребет в поисках воображаемой страны, где возможна настоящая любовь. Сам Херцог описывает этот проект как заключительный фильм своего триптиха, куда он также относит ФИЦКАРРАЛЬДО и ЧЕЛОВЕКА-ГРИЗЛИ.

Компания Neon лично занялась международными продажами новой ленты японского классика Такаси Миике BAD LIEUTENANT: TOKYO – своеобразного духовного продолжения драмы ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ Абеля Феррары. В центре повествования – коррумпированный полицейский, который оказывается втянутым в запутанное дело после того, как в Токио прилетает таинственный агент ФБР, чтобы отыскать исчезнувшую дочь политика. Тем временем за их расследованием следит убийца, который напрямую связан с японской мафией. Главные роли в картине исполняют Сюн Огури (ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА), Лили Джеймс и рестлер Лив Морган. Съемки фильма уже завершены.

Bankside заявила на рынке фантастическую ленту THE END OF IT за авторством дебютантки Марии Мартинес Байоны. Действие проекта разворачивается в недалеком будущем, где старение можно вылечить, а смерть вообще не обязательна. В центре повествования – художница-провокатор (Ребекка Холл), приближающаяся к своему 250-летнему юбилею и решившая наконец умереть. Эта идея не только приводит к конфликтам с мужем (Гаэль Гарсиа Берналь), дочерью (Нуми Рапас) и ИИ-помощником (Бини Фелдштейн), но и раскрывает абсурдность их взаимоотношений. Съемки картины начались в апреле на Канарских островах.

Оливия Уайлд готовит свой новый режиссерский проект – провокационную комедию THE INVITE. Лента, вдохновленная откровенным испанским фильмом СОСЕДИ СВЕРХУ Сеска Гая, расскажет об ужине двух пар, который превращается в сеанс семейной психотерапии, полной неожиданных поворотов и пикантных деталей. Главные роли в картине исполнят Сет Роген, Пенелопа Крус, Эдвард Нортон и сама Уайлд. Международными продажами проекта занималась UTA Independent Film Group, а компания FilmNation Entertainment отвечала за домашние права. Съемки фильма уже стартовали в Лос-Анджелесе.

Компания Pathé занималась продажами нового психологического триллера Гийома Кане KARMA. Подробности сюжета держатся в строжайшем секрете, однако известно, что проект был написан самим Кане в соавторстве с монтажером Саймоном Жаке (РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА) специально для своей партнерши и коллеги по экрану Марион Котийяр. В актерском составе фильма, съемки которого идут сейчас в Европе, также задействованы Дени Меноше (БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ) и Леонардо Сбаралья (ДИКИЕ ИСТОРИИ). Картина должна быть закончена во втором квартале 2026 года и вполне может быть отобрана на следующий Каннский кинофестиваль. Предположительно права на французский прокат ленты принадлежат Netflix.

Русский след можно было найти и на Marché du Film – Highland Film Group начала продажи международных прав на триллер Михаила Идова STRATAGEM с Тео Ю (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ) и Нуми Рапас. В центре сюжета оказывается спецагент ЦРУ, которая должна подобраться к технологическому гению и предотвратить утечку секретных документов.

Косвенно сюда также можно записать и проект компании Access Entertainment Леонарда Блаватника, в прошлом финансировавшей ЗОНУ ИНТЕРЕСОВ, СТАЛЬНУЮ ХВАТКУ и КОНКЛАВ, – исторический триллер YOUNG STALIN Гелы Баблуани (ТРИНАДЦАТЬ). Картина, основанная на одноименной книге Саймона Себаг-Монтефиоре, расскажет о молодости Иосифа Сталина, до прихода к власти промышлявшего ограблениями банков в дореволюционной России. Главную роль в проекте исполнит звезда сериала «Сегун» Космо Джарвис, а съемки начнутся в Тбилиси уже в июле.

Фото: соцсети фестиваля

04.06.2025 Автор: Илья Кувшинов, Никита Никитин