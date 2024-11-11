Фестиваль «Читка 3.0»: питчинг литературных прав

Более 15 издательств представили на мероприятии произведения с открытыми правами, имеющие потенциал для экранизации. По итогам питчинга жюри фестиваля предстоит выбрать победителя в номинации «Самый перспективный литературный проект для экранизации». Модератором питчинга выступила журналист Мария Токмашева.

Мероприятие открылось произведениями издательства АСТ. Первым представленным проектом стал сериал «Дневник Батарейкина» (по мотивам книг Игоря Родионова). В центре повествования оказывается школьник-стример, который внедряется в команду «ботанов», чтобы снять серию роликов про гиков в естественной среде и высмеять их, однако со временем проникается своими героями. По словам автора, наиболее близкими референсами является семейная комедия ИВАН СЕМЕНОВ - ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! и зарубежный ДНЕВНИК СЛАБАКА.

Действие мистической драмы «Потеряшка» по книге «Лабрис» Глеба Кащеева разворачивается глубокой осенью в небольшом курортном городе и рассказывает о 16-летней цыганке, которая вызывает Потеряшку, привидение, которое ничего о себе не помнит и которую никто не видит. Вместе им предстоит разобраться с таинственным исчезновением старшеклассников. Референсы проекта – ШЕСТОЕ ЧУВСТВО М. Найта Шьямалана и сериал «Русалки». Уже готовы сценарий пилота и поэпизодник.

Полнометражная адаптация книги «Элегантность в однушке. Промахи в этикете, которые выдадут в вас простушку» Марии Буше рассказывает о девушке, которая хочет добиться мужчину мечты, но ей мешают ее возникшие субличности – эскортница, мамочка, бизнес-леди и солдат-пацанка. В числе референсов автор назвала сериалы «Настя, соберись!», «Секс в большом городе», а также комедию Я, СНОВА Я И ИРЕН.

Первым проектом издательства «ЭКСМО» стала «Песнь Сорокопута», которую представила автор Фрэнсис Кель. Действие фэнтези-истории разворачивается в мире, который разделен на три сословия – чистокровные, полукровки и низшие. В центре повествования оказываются два близких друга, которые решают поступить в таинственную Академию Святых и Великих. В числе референсов – ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ и ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ. Автор отметила, что у цикла уже есть активная фан-база. На данный момент в цикле запланировано пять книг, а также сиквел и приквел.

Адаптация книги Лин Няннян «Небесная собака. Спасение души несчастного» запланирована в виде полнометражной анимации. Проект рассказывает о подростке-заклинателе, который должен стать небожителем, чтобы спасти свой народ. Однако проходя испытания в процессе посвящения он узнает о своей связи с миром демонов, и теперь главному герою предстоит сложный выбор. Референсы – аниме-сериалы «Атака титанов» и «Благословение небожителей». Отмечается, что у литературного первоисточника уже есть большая фан-база. Жюри питчинга отметило, что пока непонятно, почему зрителю должно быть интересно следить за разворачивающейся в Китае историей.

Юлия Школьник представила анимационный сериал «Питер, Брейн и Малыш. Приключения крыс-детективов» по мотивам ее одноименного произведения. В центре повествования, как можно догадаться из названия, оказываются трое крысят и их подружка. Компании предстоит расследовать таинственные происшествия. В числе референсов Школьник назвала мультфильм РАТАТУЙ, а также сериалы «Тайна медовой долины» и «Фиксики».

Издательство «Миф» начало свой блок с мистического фэнтези Риты Хоффман «Мрачный взвод», которая рассказывает о молодой ведьме Варне – девушка путешествует по деревням и убивает нечисть в компании ожившего мертвеца Дария, с которым они делят одну душу на двоих. В числе референсов – экранизации книг ВОЛКОДАВ и «Ведьмак».

Серию научно-познавательных книг «Чевостик» Елены Кавур предлагается адаптировать в качестве анимационного сериала. В центре повествования оказываются любознательный мальчик Чевостик и его дядя-ученый, которые путешествуют во времени, чтобы опровергать или подтверждать самые разные факты. В их приключениях им все время мешает злобный сосед – учитель истории. Совокупный тираж исходной серии книг превысил 1 млн экземпляров.

Мистическая комедия «Хтонь в пальто» по мотивам книги Ирины Ивановой рассказывает о девушке, которая узнает, что является хтонью – магическим существом, умеющим влиять на эмоции людей. Чтобы узнать природу своей силы и подружиться с ней, Лена приходит в агентство «Хтонь в пальто». Издательство хотело бы адаптировать историю в виде вертикального сериала. Среди референсов называются комедийные шоу «Вампиры средней полосы» и «Друзья».

Издательство «Клевер» открыло свой блок семейкой комедией «Мой Дед Мороз» по мотивам детской книги «Поверить в чудо, или как спасти Деда Мороза» Анастасии Лютиковой. Это история о заклятых врагах – ботане Мише и весельчаке Саше, которые влюбляются в новенькую одноклассницу. Выясняется, что она – настоящая Снегурочка. Теперь, чтобы завоевать ее поцелуй, мальчики должны помочь Деду Морозу быстро исполнить желания людей. Отмечается, что одно из них связано с Филиппом Киркоровым. В числе референсов – франшиза ЕЛКИ и комедия ПРИЗРАК с Федором Бондарчуком. Жюри отметило, что история бы лучше работала в виде полного метра – правда, у нее нет большого прокатного потенциала, однако он могла бы сработать на платформах.

Семейную книгу «Приключения в гусиных лапках» Андрея Снесаря предлагается адаптировать в виде игрового сериала. В центре повествования оказывается геймер Афоня, который из-за ультиматума классного руководителя вынужден уехать в деревню – там где нет интернета, и мальчику предстоит искать другие виды развлечений. Референсы проекта – МАНЮНЯ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ и ПРОСТОКВАШИНО.

Полнометражное фэнтези АИР – ХОЗЯИН БОЛОТА по мотивам одноименной книги Дахи Тараториной рассказывает о девушке, которую утаскивает в подводное царство Хозяин Болот. Ива сможет обрести свободу и вернуться домой, только если пройдет испытания Аира – однако они влюбляются друг в друга. Референсы – БРАТЬЯ ГРИМ, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ. Представители издательства отмечают, что у проекта есть довольно большая фэн-база. На данный момент в цикле вышло уже несколько книг, разворачивающихся в одной вселенной, но рассказывающих про разных персонажей.

Издательство «Полынь» открыло свой блок городским фэнтези «Медиаторы» Дарьи Буданцевой, которое предлагается адаптироваться в сериал. История в духе «Ночного дозора» разворачивается в мире, где ведьмы, колдуны и анималы живут среди нас. В центре сюжета оказывается медиатор из Министерства магического надзора, которая начинает расследование убийства коллеги и впоследствии узнаёт, что колдуны готовят заговор для свержения ведомства. По словам автора, в числе референсов – сериалы «Карамора» и «Волшебный участок».

Приключенческое фэнтези «Сезон вдохновения» Елены Осадчей может стать полнометражным проектом. Главной героиней истории оказывается муза истории Клио, которая спускается с Олимпа в современный Санкт-Петербург. Ее цель – найти талантливого художника, чтобы создать шедевр, победить в конкурсе талантов Зевса и получить возможность исполнения любого своего желания. Отмечается, что это история о выходе из токсичных отношений. В числе референсов – сериалы «Сестры», «Перси Джексон и Олимпийцы», а также фильм В ОЖИДАНИИ ЧУДА.

«Потусторонним вход воспрещен» Екатерины Ландер – это городское фэнтези в духе «Секретных материалов». В Санкт-Петербурге пропадают дети – в том числе, и сестра десятиклассницы Марго. Девушке и ее новому другу, реставратору Василию, предстоит выяснить, в чем дело вместе с сотрудниками Институтом гипотетической истории, существующем уже много веков. Среди референсов автор назвала фильмы КОД ДА ВИНЧИ, МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, а также сериалы «Мы здесь, чтобы вам помочь» и «Волшебный участок». В октябре уже был снят тестовый тизер. В ближайшее время будет завершена работа над сценарием пилота.

Издательство «Альпина. Проза» представило три проекта. Первым из них стало «Пятно» Анны Пестеревой. Произведение рассказывает о девушке, которая проводит почти месяц в плену загадочного дома бок-о-бок с таинственным существом. Единственная возможность спасти эту сущность – уничтожить сам дом. Отмечается, что это история в духе Стивена Кинга.

«Литораль» Ксении Бурской – это Джекил и Хайд наших дней. Главная героиня Анна всем должна: и мужу, и ребенку, и матери, и государству. Ее альтер-эго Хлоя появляется после того, как Анна выпивает – она считает себя свободной и полагает, что подчинена древним силам. Жюри отметило, что история может оказаться проблематичной для продаж на телевидение.

«Парадокс Тесея» Анны Баснер – это арт-детектив про подпольный кружок реставраторов из Санкт-Петербурга. Название произведения отсылает к философскому парадоксу о проблеме подлинности. Представитель издательства отметила, что это приключенческая история с очень обаятельными героями.

Издательство «Феникс» представило два проекта в жанре dark romance – «Нарисованные шрамы» Невы Олтедж и «Гордость и предупреждение» Любови Любшиновой. Подчеркивается, что жанр сейчас очень популярен, потому что читателей и зрителей интересуют мрачные истории про мафию и бандитов с налетом эротики. В числе аналогов упоминались 50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО. Издательство полагает, что первая книга могла бы быть адаптирована в виде полного метра, а вторая – в виде сериала.

Издательство «Пять четвертей» начало свой блок с семейного проекта «Дом П» по мотивам книги Юлии Кузнецовой. В центре повествования – бодрая и задорная бабушка, которая волей случая оказывается в доме престарелых. Казалось бы, что можно сделать со всем этим? Но баба Женя не готова с этим мириться.

Книга «Ищем таланты» Анны Зимовой еще не вышла на прилавки магазинов. По сюжету, у подающей надежды юной певицы накануне судьбоносного конкурса без видимой причины исчезает голос. Вскоре она обнаруживает, что она не одна такая – в городе появилась таинственная женщина, которая похищает таланты у людей.

«Сбежали львы» Натальи Вишняковой рассказывает о восьмикласснике и дедушке, которые сбегают вместе из дома, чтобы отправиться в захватывающее путешествие и найти давнюю возлюбленную деда. «У вас это называется роуд-муви, а у нас – динамичный сюжет», – пошутили со сцены.

Издательство Vimbo также рассказало трех проектах. Первым из них стало городское фэнтези Екатерины Соболь «Осторожно, двери открываются». В центре повествования – бойкая провинциалка Таня, которая спасаясь от маньяка, попадает из своего городка в Санкт-Петербург. Но это необычный город – здесь есть магические двери, разрушающие улицы, но дарующие бесценные артефакты, а также городская Стража и мафия, готовая на все ради артефактов.

Детективный триллер Ирины Лейк «Тайны аптекаря» рассказывает о реставраторе, которая оказывается в доме таинственного Аптекаря. И вроде бы все хорошо, однако вскоре Агата понимает, что попала в западню: кто-то, невидимый и неведомый, словно мстит ей неизвестно за что.

Книгу «Ленка и мертвецы» Анны Прониной предлагается экранизировать в виде вертикального сериала. Главная героиня истории – деревенская девушка, которая может видеть умерших людей. Она убеждена, что дар приносит ей одни неприятности. Тем не менее, именно благодаря ему Ленка поневоле раскрывает преступления, в которых замешаны паранормальные силы. В числе референсов потенциального шоу – «Топи», «Пассажиры» и «Говорящая с призраками». Отмечается, что аудиоверсия книги держалась в августе в топе сервиса «Яндекс. Книги».

Издательство «Кислород» рассказало о фольклорном фэнтези «Станция Лихо» Нади Совы. Главная героиня книги однажды засыпает в поезде, а просыпается совсем в другом мире. Этот мир очень похож на наш, однако любое сходство – обман. Автор отметила, что по референсам это – «Территория», «Вампиры средней полосы» и «Мертвые ласточки». В серии «Ладный мир» на данный момент вышло уже три книги.

Сценарист Елена Ильина представила проект «Островитяне». Это независимая адаптация одноименной повести, напечатанной в сборнике Тамары Михеевой «Шесть миллионов моих шагов». В центре сюжета – история двух влюбленных подростков, которым приходится столкнуться с природной стихией. Ильина заявила, что автор уже одобрила ее сценарий.

Режиссер, сценарист и писатель Денис Калдаев представил сразу два проекта, основанных на его же произведениях. Действие семейной комедии НЕЙРОНЯНЯ разворачивается в будущем и рассказывает о девочке из детского дома, которая решает притвориться роботом, чтобы обрести семью. В числе референсов – «Тетя Марта» и ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ. Сценарий картины уже полностью написан.

Заключительный проект питчинга, книгу «Создатель» автор планирует адаптировать в сериал. В центре повествования – потерявшие память муж и жена на грани развода, которые приходят в себя на таинственном острове. Пытаясь разгадать загадку своего прошлого, они и не подозревают, что являются частью грандиозного эксперимента-симуляции ученого Маркуса. Калдаев подчеркнул, что по сюжету история похожа на ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА, в числе аналогов также называются НАЧАЛО Кристофера Нолана и сериал «Черное зеркало».

11.11.2024 Автор: Илья Кувшинов