Фестиваль «Дух огня»: нефть и герои

Дискуссию «Кино и недра. В поисках героя нового времени» открыл губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук. По его словам, сегодня необходимо понятным всем языком рассказывать про врачей, спортсменов, про людей труда. Именно их истории, их подвиги, которые, как заметил губернатор, воспринимаются ими как нечто обыденное, влияют на жизненный выбор подрастающего поколения. Задача, которая стоит перед кино, по мнению Кухарука – вдохновлять людей на труд в не самых комфортных, зачастую тяжелых условиях.

Модератор разговора, директор по развитию АО «Свердловская киностудия» Евгений Григорьев после этих слов поинтересовался у начальника департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании «Газпром нефть» Александра Дыбаля, как трудности, связанные с описанным выше суровым трудом, сочетаются с корпоративным имиджем успешности. Дыбаль пояснил в ответ, что необходимо создавать соответствующую комплексную репутацию, и кино может стать важным инструментом в решении этой задачи: «Нужные нам смыслы можно продвигать через сюжеты и героев. И мы должны делать так, чтобы люди хотели у нас работать, через кино привлекать людей». Отдельно Дыбаль отметил важность документального жанра, поскольку он рассказывает о регионе и о нефтяной отрасли через истории людей.

Евгений Григорьев поинтересовался у присутствующих, все ли идет гладко в системном сотрудничестве промышленности, бизнеса, государства и кинематографии. Продюсер Денис Усенко на это заметил, что кино готово вкладывать нужные смыслы в фильмы, в сценарии, но при этом съемки на промышленных объектах осложняются необходимостью получать огромное число разрешений. Григорьев, в свою очередь, пообещал разработку единых стандартов для решения подобных вопросов.

Сценарист, режиссер, продюсер Дарья Хренова рассказала, что при съемках документального кино, даже при наличии рекомендательных писем от Минпромторга, предприятия часто не пускают к себе съемочные группы. По ее словам, желания авторов, различных министерств и самого бизнеса зачастую не совпадают, потому что кинематографисты ищут в своих работах некий конфликт, проблемы, болевые точки. Они необходимы для зрительского интереса, но само слово «конфликт» вызывает у предприятий ступор и непонимание. Хренова подчеркнула, что трудовой процесс необходимо оттенять жизнью героев вне профессии, потому что именно это привносит в фильмы жизнь. Но такая позиция не всегда находит понимание у чиновников.

Сценарист, режиссёр и продюсер документального кино Юлия Киселева пояснила: научное кино надо делать жанровым, и тогда оно будет вызывать интерес у зрителей. Для индустриального кино, по ее версии, действует этот же принцип. Киселева продемонстрировала трейлер фильма про ученого, инженера-нефтяника, который крайне понравился Руслану Кухаруку, и который при этом не был снят, потому что его не удалось согласовать с «Газпром нефтью».

Креативный продюсер 1-2-3 Production Андрей Смиян в рамках своего выступления предложил сосредоточиться на вопросе, как рассказать о промышленности современному молодому зрителю – условному пользователю TikTok. Юмор, по его словам, работает всегда, и зачастую излишний пафос может отпугнуть аудиторию. Узнаваемость персонажей, как раз наоборот, может привлечь молодежь.

Генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин подчеркнул, что кинотеатральное кино должно быть зрелищным и при этом учитывать киноходящую аудиторию, а это сейчас в первую очередь женщины. Вопрос, которым он задается – возможно ли снять сегодня аналог ГЛУБОКОВОДНОГО ГОРИЗОНТА? Отдельно Верещагин обратил внимание на нехватку сценарных заявок, идей, подходящих под тему разговора.

В завершении дискуссии было объявлено о запуске международного фестиваля индустриального кино «Прометей», который пройдет в Пермском крае в январе 2026 года.

07.03.2025 Автор: Максим Острый