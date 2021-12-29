Киноаудитория уикенда: две трети зрителей «Последнего богатыря» составили женщины

Фонд кино опубликовал новый отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Он содержит данные об основных показателях со 23 по 26 декабря как в обобщенном виде, так и в разрезе основных фильмов уикенда.

В уикенд с 23 по 26 декабря 2021 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации сократилась с 4,0 млн до 2,9 млн зрителей. Публику в этот раз отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (22%) и 18-24 лет (31%), а также рост доли зрителей 35-44 лет с 7% до 13%. Крупнейшими группами по составу просмотра остаются пары (27%) и компании друзей. Доля последних сократилась с 55% до 45%.

Среди подростков, доля которых составила 22% от общего числа пришедших в кинотеатры, большинство (61%) предпочли посмотреть комикс-экранизацию ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, на втором месте приключенческое фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (18%), на третьем — мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 (16%), еще 3% сходили на фантастический экшн МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ.

Среди зрителей 18-24 лет, доля которых с 37% сократилась до 31%, основным выбором стал кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (60%), на втором месте ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (15%), на третьем — вновь ЗВЕРОПОЙ 2 (14%), на четвертом — МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ (7%), еще 3% предпочли ретро-драму Ридли Скотта ДОМ GUCCI.

Среди зрителей 25-34 лет, доля которых с 33% уменьшилась до 30%, ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ предпочли больше половины (57%), МАТРИЦУ: ВОСКРЕШЕНИЕ выбрал почти каждый пятый (18%), ЗВЕРОПОЙ 2 — 12% зрителей, фэнтези-триквел ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ посмотрели еще 9%.

Среди посетителей в возрасте 35-44 лет каждый третий (34%) выбрал сходить на триквел нового ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА, еще 31% предпочли нового ПОСЛЕДНЕГО БОГАТАРЯ, 18% пришли в кинотеатр на ЗВЕРОПОЙ 2, еще 15% зрителей привлекла четвертая МАТРИЦА.

Среди зрителей старше 45 лет, чья доля составила 4%, ПОСЛАННИКА ТЬМЫ посмотрел каждый третий (36%), второе место поделили ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ и ЗВЕРОПОЙ 2 (по 21%), новую МАТРИЦУ выбрал каждый пятый (19%), еще 2% зрителей выбрали ДОМ GUCCI.

Среднее значение индекса «сарафанного радио»* в сравнении с прошлой неделей опустилось на 5 пунктов и составило 40 пунктов. Значение NPS выигравшего уикенд релиза ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ сократилось с 65 до 56 пунктов: 68% зрителей готовы рекомендовать фильм к просмотру, 11% - не готовы (на прошлой неделе распределение было 72% на 7%). Проект привлек преимущественно мужчин (на этот раз 55% против 58% неделей ранее), но при этом женщины по-прежнему чуть более склонны рекомендовать проект к просмотру: 71% - рекомендуют, 8% - не рекомендуют (NPS = 62 пункта, в прошлый уикенд = 68 пунктов), тогда как среди мужчин фильм рекомендуют 65%, не рекомендуют - 14% (NPS = 51 пункт, в прошлый раз NPS был равен 62 пункта).

Если на старте ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА лучше всего оценили девушки 18-24 лет (78% из них рекомендовали фильм), то теперь активизировалась женская публика 12-17 лет: 84% рекомендуют проект к просмотру, только 2% - не рекомендуют, NPS = 81 пункт. Среди зрителей 18-24 лет (35% от всей публики) значение индекса «сарафанного радио» снизилось с 78 до 55 пунктов: 65% готовы рекомендовать комикс к просмотру, 11% - не готовы. Среди зрителей 25-34 лет (31% аудитории) значение NPS составило 52 пункта: 67% зрителей готовы рекомендовать ленту к просмотру, 14% - не готовы.

Значение индекса «сарафанного радио» третьего ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ на старте составило 31 пункт: 52% зрителей готовы рекомендовать его к просмотру, 22% - не готовы. Лучше всего фильм оценили женщины 35-44 лет (17% аудитории): 73% рекомендуют фильм, 15% - не рекомендуют (NPS = 58 пунктов). Среди зрителей 18-24 лет (29% аудитории) женская публика лучше, чем мужская, оценила новинку: 50% готовы рекомендовать к просмотру, 25% - не готовы (NPS = 25 пунктов); среди мужчин 35% готовы рекомендовать, 25% - не готовы (NPS = 10 пунктов). Среди подростков 12-17 лет, обспечивших четверть всех посещений или 24%, 55% рекомендуют премьеру к просмотру, 19% - не рекомендуют (NPS = 36 пунктов).

Значение NPS ЗВЕРОПОЯ 2 в первый официальный уикенд составило 46 пунктов: 62% рекомендуют анимацию к просмотру, 15% - не рекомендуют. Среди зрителей 18-24 лет (30% от всех посетивших новинку) мужская публика лучше, чем женская, оценила мультфильм: среди прекрасного пола 52% готовы рекомендовать второй ЗВЕРОПОЙ, 24% - не готовы (NPS = 27 пунктов); тогда как среди мужчин 50% готовы рекомендовать и только 11% - не готовы (NPS = 39 пунктов). Среди зрителей 25-34 лет (ровно четверть купивших билеты) значение NPS составило 56 пунктов: 65% готовы рекомендовать мультик, 9% - не готовы.

Значение индекса «сарафанного радио» новой МАТРИЦЫ во второй уикенд просело с -18 до -23 пунктов: 26% готовы рекомендовать картину к просмотру, 50% - не готовы. Проект также привлек преимущественно мужчин (60%), но девушки чуть более лояльно отнеслись к фильму: 33% рекомендуют ленту, 44% - не рекомендуют (NPS = -12 пунктов); тогда как среди мужчин 22% готовы рекомендовать, 53% - не готовы (NPS = -31 пункт). Если в первый уикенд строже всех картину Ланы Вачовски оценили зрители 25-34 (NPS был равен -25 пунктов), то на этот раз строже оказалась оказалась публика 18-24 лет (пятая часть аудитории или 21%). От них NPS составил -33 пункта: 26% будут рекомендовать фильм, 59% - не готовы. Среди зрителей 25-34 лет (половина всей аудитории или 49%) значение NPS составило -30 пунктов: 21% рекомендуют фильм, 50% - не рекомендуют.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ во второй уикенд продолжил привлекать молодых мужчин (55% против 58% неделю назад). Средний возраст зрителя повысился с 22 до 24 лет. Аудиторию на сеансах отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (25%) и зрителей 18-24 года (35%), хотя неделю назад ощутимо доминировала публика в возрасте 25-34 лет (52%). На фильм стали больше ходить в составе компании друзей (53%, хотя неделю назад таковых было 40%), а вот доля пар на показах сократилась (29% против 38% неделю ранее). На старте основной причиной выбора проекта был интерес к нему как к сиквелу (83%), но на второй неделе стали доминировать сюжет и тематика (66%), показатель интереса к продолжению опустился до 57%. Также зрителей продолжили привлекать актерский состав (53%), лояльность к киновселенной Marvel (51%), зрелищность и возможность просмотра на большом экране (40%), новизна (38%) и жанр (31%). Рекомендации и отзывы друзей и коллег побудили к просмотру 29%, трейлер и реклама привлекли в кинотеатры каждого пятого (22%). Основными источниками информации стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (47%), социальные сети (38%), сайты в сети (35%), рекомендации друзей и знакомых (34%), трейлеры перед сеансами (20%), а также наружная реклама и телевизионный эфир (по 12% зрителей).

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ в первый уикенд проката привлек преимущественно женщин и девушек, их доля составила 67%. Средний возраст зрителя - 27 лет. Аудиторию здесь отличают высокие доли зрителей 12-17 лет (24%), 18-24 лет (29%) и 35-44 лет (23%). Доля семей составила 40%, средний возраст ребенка на сеансах - 11 лет. Крупнейшей группой по составу просмотра являются компании друзей (33%). Основными причинами выбора триквела стали интерес к продолжению франшизы (75%), сюжет и тематика (53%), актерский состав (49%), жанр (42%), новизна (36%), а также релевантность для семейного просмотра (36%). Трейлер и реклама побудили пойти в кино каждого четвертого (27%), подходящее время сеанса привлекло 22% зрителей. Зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране привели в кинозал каждого пятого (20%), отечественное производство фильма привлекло еще 15% зрителей. Основными источниками информации о релизе стали трейлеры перед сеансами (36%), телевизионный эфир (33%), сайты в сети Интернет (27%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (20%), социальные сети (19%), рекомендации друзей и знакомых (13%), а также наружная реклама (11%).

ЗВЕРОПОЙ 2 на старте привлек преимущественно женскую публику (70%). На сеансах преимущественно преобладали зрители 12-17 лет (24%) и 18-24 лет (31%). Доля семей составила 43%, средний возраст ребенка - 9 лет. Доля компании друзей на сеансах достигла 35%. Основными причинами выбора новинки стали интерес к продолжению франшизы (55%), сюжет, тематика и персонажи (54%), жанр (52%), новизна (44%), релевантность для семейного просмотра (39%), подходящее время сеанса и трейлер, реклама (по 26%), а также зрелищность и интерес к просмотру именно на большом экране (26%). Желание другого человека посмотреть мультсиквел побудило каждого пятого (20%), интерес к проектам студии Illumination привлек в кинотеатры еще 19% зрителей. Основными источниками информации о премьере стали трейлеры перед сеансами (27%), телевизионный эфир (26%), видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (24%), сайты в сети (24%), социальные сети (22%), а также рекомендации друзей и знакомых (18%).

МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ во второй уикенд продолжает привлекать сильную половину зрителей (60%). Средний возраст на сеансах поднялся с 28 до 29 лет. Аудиторию проекта отличает высокая доля зрителей 25-34 года. Если в стартовый уикенд их доля составляла 52%, но на этот раз она немного опустилась, до 49%. Крупнейшими группами по составу просмотра фильма остаются компании друзей (43%) и пары (42%). Неделю назад эти показатели составляли 40% и 38% соответственно. На новую МАТРИЦУ продолжают ходить в одиночку. Если на старте процент тех, кто пришел на фильм без спутников, был равен 15%, то теперь таких зрителей 10%. Основными причинами выбора ВОСКРЕШЕНИЯ стали интерес к продолжению популярной франшизы (показатель поднялся с 83% до 86%) и актерский состав (59% против 56% неделей ранее). Половина пришедших воспринимала проект как ремейк легендарной истории (51%), других интересовали сюжет и тематика (46%), зрелищность и возможность просмотра именно на большом экране (29%), новизна (27%), а также жанр (24%). Поклонники творчества Ланы Вачовски ко второму уикенду активизировались. Если на старте интерес к режиссерской работе Вачовски побудил к просмотру 19% зрителей, то теперь это мобилизовало уже почти каждого четвертого зрителя (23%). Подходящее время сеанса привлекло еще 15%. Основными источниками информации о фильме стали видеоблоги и трейлеры на видеохостингах (41%), сайты в сети Интернет (39%), социальные сети (28%), трейлеры перед началом сеансов (19%), рекомендации друзей и знакомых (16%), а также телевизионный эфир (14%).

* NPS – индекс оценки уровня удовлетворенности фильмом и готовности рекомендовать его своими друзьям, индекс «сарафанного радио». Диапазон изменения индекса – от -100 до 100. Значение индекса высчитывается как разница между долей зрителей, готовых рекомендовать фильм друзьям (приверженцев), и долей зрителей, не готовых рекомендовать данный фильм.



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29.12.2021 Автор: Никита Никитин