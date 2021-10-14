«Хэллоуин убивает» и «Последняя дуэль» выходят на мировые экраны

Если в последнее время график релизов на американском рынке подчас несколько отставал от российского, то в предстоящий уикенд, наоборот, две основные новинки американского проката появятся в нашей стране чуть позже. Речь идет о хорроре ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ (UPI) и исторической драме ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (WDS). Как это уже не раз случалось, эти два фильма покажут разницу в зрительских пристрастиях заокеанских и российских зрителей.

Предыдущая часть франшизы ХЭЛЛОУИН стартовала в США феноменально, заработав в первый уикенд $76,2 млн. Ожидать подобной прыти от новинки не имеет смысла, поскольку она одновременно с театральным релизом появится на стриминговом канале Peacock. Американские аналитики ожидают от картины стартовых сборов в районе $40 млн, что для проекта с бюджетом чуть более $20 млн все равно будет хорошим результатом. Такой оптимизм связан с тем, что у Peacock пока "только" 58 млн подписчиков, что меньше, чем у Netflix (209 млн), Disney+ (116 млн) или HBO Max (67,5 млн). Таким образом, переток кинотеатральной аудитории может быть не столь внушительным. Рейтинги критиков на ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ средние (53%). Впрочем, для фанатов франшизы они вообще не имеют особого значения, а на октябрь 2022-го студия уже запланировала очередную часть сериала. Однако быстрое появление пиратской копии в хорошем качестве может негативно сказаться на сборы фильма в России, где проект появится на неделю позже. В отношении слэшеров пристрастия отечественой публики не меняются уже очень давно. Их сборы обычно заметно уступают "мистическим" собратьям. Вряд ли ситуация принципиально изменится на сей раз.

Исторический эпик ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ, наоборот, в большей степени нацелен на международные, а не на американский рынок. Хронометраж фильма составляет два с половиной часа, к тому же ему присвоен возрастной рейтинг R, что отсечет подростковую публику. Для зрителей же среднего и старшего возраста частный эпизод из истории средневековой Европы может выглядеть не слишком актуальным. Другое дело, для России, где всегда ценились масштабные исторические полотна. Достаточно вспомнить, какую волну интереса к историческому кино возродил ГЛАДИАТОР Ридли Скотта. Новинка, наверняка, постарается повторить тот успех, тем более, что ее основные параметры очень напоминают те, которые принесли успех таким недавних хитам, как FORD ПРОТИВ FERRARI, БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ и ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ.

Выход в России Название фильма Дистрибьютор в России Прогноз сборов первого уикенда в США ($ млн) Фильмы-референсы Название фильма Сборы первого уикенда США ($ млн) Россия (млн рублей) +1 неделя ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ UPI 35–40 ХЭЛЛОУИН 76,2 108,3 +2 недели ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ WDS 10–15 МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА 15,4 294,4

14.10.2021 Автор: Семен Брожитов