Формула кинопоказа: исследование текущего количества кинотеатров в стране

До недавнего времени ежегодные исследования текущего количества кинотеатров в стране проводила компания «Невафильм Research», однако затем совокупность обстоятельств вынудила наших коллег приостановить эту деятельность. Понимая важность этой информации для всех игроков киноиндустрии, БК решил подхватить инициативу. Мы сформировали запрос в министерство культуры, так как все кинотеатры в стране зарегистрированы в Единой федеральной автоматизированной информационной системе (ЕАИС) и отправляют туда данные о своих площадках и продажах билетов, узнали у дистрибьюторов о росписи их фильмов, а также собрали информацию от крупнейших киносетей.

Согласно данным Фонда кино и Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, по состоянию на 31 декабря 2024 года в России работало 2377 кинотеатров и 5931 кинозал – рекордные значения для этого показателя. По итогам 2023 года, по расчетам министерства культуры, функционировало 2286 кинотеатров и 5846 залов. Таким образом, количество кинотеатров за год увеличилось на 4 процента, то есть на 91 площадку. Сведения ведомства на конец 2023 года немного отличаются от подсчетов «Невафильм Research»: по данным аналитической компании, на тот момент в стране функционировало 2294 кинотеатра на 5868 залов.

По данным Министерства культуры РФ, доля однозальных кинотеатров достигла 59,4% от общего числа площадок. Доля кинотеатров с 2–6 залами составляет 31%, доля площадок с 7–22 залами – 9,6%.

Бόльшая часть кинотеатров находится в городах с населением менее 100 тысяч жителей – таковых оказалось 1569. В миллионниках работает 306 кинотеатров, в городах, где проживает свыше 500 тысяч человек, функционирует еще 126 площадок.

Преобладание площадок в городах с населением менее 500 тысяч человек достигнуто благодаря программе Фонда кино по модернизации кинозалов. В прошлом году в рамках этой инициативы был открыт 91 кинотеатр. В 2023-м запустилось примерно столько же – 94. В общей сложности на данный момент работает 1462 таких кинотеатра, доля модернизированных площадок достигла 61,5% от общего числа. С 2025 по 2030 год планируется открыть еще 900 кинозалов, на этот раз – в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек.

Статистика «Невафильм Research» отличается от данных министерства и по этому показателю: по подсчетам «Невафильм», в 2023 году по программе Фонда кино было запущено около 80 новых залов. На 1 января 2024-го общее количество таких кинотеатров и кинозалов составляло, по информации «Невафильм», 1111 и 1227 соответственно.

Модернизированные по программе Фонда кино площадки уже действуют и в новых регионах. К марту 2024 года работало 54 кинотеатра в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а до конца года планировалось открыть еще 25 площадок. С 2025 по 2030 год там будет запущено еще 90 переоборудованных кинозалов.

Если проанализировать представленную в ЕАИС роспись самых кассовых фильмов с начала 2024-го, чтобы оценить, сколько кинотеатров работало в начале прошлого года и к началу нынешнего, то можно увидеть, что сказку ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ за все время проката демонстрировало максимальное количество площадок – 2541 с марта по декабрь прошлого года. Из них 1528 оказались однозальными. Расхождение со статистикой министерства культуры, возможно, связано с тем, что ведомство предоставило данные по цифровым кинотеатрам, а в ЕАИС попадает информация о всех коммерческих показах кино. Следом расположились новогодние блокбастеры этого года ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, показанные на экранах 2303 и 2294 кинотеатров соответственно. Роспись прошлогодних лидеров «новогодней битвы» была практически одинаковой – ХОЛОПА 2 и БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ демонстрировали 2259 и 2257 площадок. При этом прокат ХОЛОПА продолжался до мая, МУЗЫКАНТОВ – до декабря. Февральские лидеры нынешнего и прошлого годов также попали на экраны примерно одинакового числа кинотеатров: ЛЕД 3 был показан на 2253 площадках, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА – на 2240.

На десять крупнейших владельцев сетей кинотеатров приходится 30,5% кинозалов. К началу 2024 года, по подсчетам «Невафильм Research», эта доля составляла 30,4% (31,5% в 2022-м). Ведущие позиции занимают «Синема Парк» и «Формула Кино» (10,1%), «Киномакс» (4,4%), «КАРО» (4,2%), «Синема 5» (2,6%), «Мираж Синема» (2,4%).

Практически все крупнейшие киносети входят в состав Ассоциации владельцев кинотеатров: «Синема Парк» и «Формула Кино», «Киномакс», «Премьер Зал», «Синема 5», «Мираж Синема», «Монитор», «Мягкий кинотеатр». В целом членами АВК являются 54 киносети, всего 712 кинотеатров с 2463 кинозалами. По словам главы АВК Алексея Воронкова, в 2024 году эти площадки обеспечили 62,5% общей кассы кинопоказа.

Как мы видим, количество кинотеатров в стране увеличивается, но это число растет в основном благодаря программе Фонда кино. Частные же сети скорее закрывают кинотеатры и практически не открывают новые. В 2024 году «КАРО» закрыла один кинотеатр: закончился договор аренды «КАРО 8 Южное Бутово» в Москве. У «Синема Стар» в прошлом году перестали работать три площадки, а новые не открывались.

«Киномакс» в 2024 году запустил одну новую площадку. «Кинотеатры не закрывали, но провели реставрацию нескольких киноцентров с уменьшением количества залов и мест», – сообщает директор по кинопрокату сети Виктория Масленкина. «Мори Синема» открыл летний кинотеатр в парке развлечений «Остров мечты» в Москве.

В состав сети «Премьер Зал» входят три кинотеатра в Екатеринбурге, с остальными подписаны агентские договора на репертуарное планирование. «В 2024 году у нас прибавилось четырнадцать площадок, десять кинотеатров ушло. Основная причина ухода – конкуренция со стороны других операторов, – сообщает руководитель отдела проката киносети «Премьер Зал» Андрей Колесниченко. – Как правило, закрываются совсем маленькие площадки, которым важно не столько качество коммерческого репертуара и другие сопутствующие услуги, сколько сама цена услуги». По словам Колесниченко, «Премьер Зал» постоянно находится в различных процессах как по строительству и проектированию новых кинотеатров, так и по присоединению к сети любых действующих и вновь открываемых площадок.

«Сеть кинотеатров «Мираж Синема» всегда нацелена на развитие, поэтому в перспективе есть планы на открытие новых кинотеатров, – говорит директор по маркетингу сети Ирина Корнева. – В 2021 году был открыт наш второй кинотеатр в Мурманске, в 2022-м мы заново открыли после масштабной реновации наш флагманский кинотеатр «Мираж на Большом» в Санкт-Петербурге, там же в 2023-м возобновили работу кинотеатра в ТРК «Международный», который ранее были вынуждены закрыть из-за падения сборов в период пандемии».

Рассуждая о том, хватает ли в России кинотеатров, Алексей Воронков отмечает, что по самым скромным подсчетам кинотеатры страны могут обслуживать в год не менее 750–900 млн зрителей при полной загрузке. «С учетом того, что за 2024 год кинотеатры продали 127 миллионов билетов, а в 2019-м – 220 миллионов, можно сделать вывод, что кинотеатров на сегодня более чем достаточно, – поясняет он. – Отдельный вопрос про небольшие населенные пункты, где еще нет кинотеатров, но это чисто субсидиарная история, так как даже безубыточное ведение самой деятельности в малых городах остается под большим вопросом, не говоря уже об окупаемости каких-либо инвестиций».

В целом эксперты согласны с тем, что в стране имеется достаточное количество кинотеатров, но сходятся во мнении, что необходимо работать над качеством кинозалов. «В крупных городах кинотеатров достаточно, но не всегда приемлемо их качество. Именно поэтому мы открываем только кинотеатры нового поколения», – заявили в пресс-службе «КАРО». Как сообщили в киносети, открытие новых площадок зависит от ситуации на рынке, но в «КАРО» всегда рассматривают новые интересные объекты.

«Я не думаю, что показчики (как и дистрибьюторы) в последние годы катаются как сыр в масле, чтобы, например, открывать еще больше кинотеатров. То пандемия, то уход больших западных студий, – считает Андрей Колесниченко. – При этом так или иначе количество кинотеатров в стране растет, и это хорошо. Это признак жизни и выживаемости отрасли, несмотря на все трудности. Я обратил бы особое внимание на качество кинотеатров (и фильмов). Довольно сложно сейчас найти кинотеатр и получить вау-эффект как от сервиса, так и от качества кинопоказа. События последних лет, увы, сильно потрепали кинотеатры».

Фото: Freepik

08.05.2025 Автор: Рая Башинская, Дмитрий Некрасов