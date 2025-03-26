Голливудские холмы и казахские степи: итоги рынка кинопроката в Казахстане за 2024 год

Кинопрокатный рынок Казахстана остается крупнейшим в СНГ после России. По итогам 2024 года сборы кинотеатров в республике достигли 9,5 млрд рублей. 41% выручки пришелся на локальные релизы, при этом лучший из казахстанских фильмов в чарте самых кассовых проектов 2024-го стал шестым. В этом материале БК традиционно подводит итоги года для киноиндустрии соседнего государства.

2024-й стал для казахстанского кинопроката годом триумфа голливудского контента. Четыре самых кассовых прошлогодних релиза – это именно фильмы студий-мейджоров. Все они преодолели планку в 300 млн рублей: МОАНА 2 заработала 371 млн, ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ – 338 млн, ГОЛОВОЛОМКА 2 – 325 млн, КУНГ-ФУ ПАНДА 4 – 307 млн. Напомним, что годом ранее единственными фильмами, которым покорился рубеж в 300 млн, стали локальная комедия ТАПТЫМ АУ СЕНI (305 млн) и хоррор ДАСТУР (308 млн). В целом сборы иностранного кино в 2024-м составили 5,419 млрд рублей, что сразу на 27,9% выше показателей 2023 года.

При этом нельзя сказать, что представленность голливудского кино в первой десятке самых успешных релизов как-то существенно выросла. В 2023 году в топ-10 попало восемь американских проектов, в 2024-м – шесть. Однако касса этих картин стала значительно выше.

Директор по кинодистрибуции компании Meloman Entertainment Максим Колодкин отмечает тот факт, что в 2024 году голливудский контент был преимущественно семейным и за счет этого собрал столь объемную кассу, однако это не единственная причина успеха: «Казахстанский зритель всегда был ориентирован на заметные зарубежные релизы, аудитория любит и потребляет ожидаемые фильмы. Современный зритель молод и прекрасно говорит на трех языках – казахском, русском и английском, так что мир большого кино ему более чем доступен». Влияние на сборы голливудских проектов оказывает и работа над их локализацией. «Крупные студии-мейджоры уделяют особое внимание локализации, дублируют ключевые кинопроекты на казахский язык с привлечением казахстанских звезд и известных инфлюенсеров. Только посмотрите: в 2024 году на широкие экраны вышли фильмы на казахском языке, среди которых долгожданное продолжение анимационного хита Disney и Pixar – ГОЛОВОЛОМКА 2, приключенческий проект Disney МОАНА 2 и художественный фильм Disney МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ. Голоса героям всех этих фильмов подарили известные казахстанские артисты и инфлюенсеры. Компания Sony Pictures внесла вклад в развитие локального дубляжа, и один из самых ожидаемых блокбастеров 2024 года – ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ – вышел в прокат на казахском языке, и это стало значительный шагом в продвижении нашего родного языка», – отмечает эксперт.

Еще одна тенденция, которая уверенно продолжилась в 2024-м – это общий рост казахстанского рынка. Темпы динамики производят крайне сильное впечатление: в 2022 году общие сборы местных кинотеатров составили 3,276 млрд рублей, в 2023-м – уже 6,526 млрд, а в 2024-м – 9,540 млрд. Фактически за три года рынок Казахстана увеличился в три раза. Посещаемость также растет: в 2022-м число проданных билетов составило 13,7 млн, в 2023-м – 20,2 млн, в 2024-м – 26,6 млн.

При этом на рынке не наблюдается столь же энергичного роста числа кинотеатров. По предоставленным компанией Meloman Entertainment данным, на конец 2022 года в стране было 93 кинотеатра и 404 зала. В 2024-м их число выросло до 104-х и 435-ти соответственно. Однако, по словам председателя экспертного совета при НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Бауржана Шукенова, этого откровенно недостаточно, учитывая количество прокатываемых в течение года картин в стране: «Попрежнему невероятное количество фильмов заходит в Казахстан – 476 в 2023 году и более 500 в прошедшем. Для 104-х кинотеатров и 430-ти с лишним кинозалов в них это очень много, в результате чего достаточно большому числу национальных релизов не хватает экранного времени просто для того, чтобы выйти в прокат. Хочется надеяться, что проходит эйфория от многочисленных комедийных фильмов, которые просто заполонили казахстанские кинотеатры, и что наметилась очень важная тенденция в проявлении интереса наших продюсеров к жанровому разнообразию. В этом контексте надо подчеркнуть решающую роль Центра поддержки национального кино в деле поддержания проектов авторского направления, дебютного, документального и анимационного кино».

Общая позитивная динамика, по оценке Максима Колодкина, имеет разнофакторный, связанный не только с репертуаром характер: «Неравномерность роста связана с увеличением средней стоимости билета, под этим мы понимаем следующее: бокс-офис в деньгах вырос больше, чем в зрителях, так как цены на билеты стали выше».

В любом случае подобные положительные изменения в сборах были бы невозможны без сопряженной с ними востребованности местного контента. Несмотря на то, что лучший казахстанский релиз года, комедия ЗАМАНBACK, расположился в общем чарте только на шестом месте, его сборы достигли внушительных 295 млн рублей. Максим Колодкин не видит причин сомневаться в востребованности локального контента: «В кинотеатрах выходит больше казахстанских фильмов. Это значительное увеличение привлекло зрителей, интересующихся национальными картинами и продукцией в целом. В 2024 году вышло более ста казахстанских картин, что на 53 процента больше, чем в предыдущем году. Казахстанское кино сегодня в тренде и демонстрирует устойчивый рост». Национальные релизы, по мнению эксперта, не уступают в узнаваемости брендов и актеров или популярности сюжетов крупным западным проектам с обширными маркетинговыми кампаниями.

PR-директор сети кинотеатров Kinopark & Kinoplexx Theatres Ерлан Бухарбаев отмечает несколько парадоксальную природу роста казахстанского проката, однако также связывает ее с местным кино: «Ковидные ограничения, наступившие в 2020 году, с одной стороны, приостановили тот рост, который мы наблюдали еще в 2019-м, а с другой – стали катализатором для ускоренного роста после. И процесс этот неразрывно связан с казахстанским кино: нехватка голливудского кино подтолкнула наших кинематографистов к активному производству контента, а вслед за количеством стало расти и качество картин. И те нередкие истории о рекордных сборах, которые мы наблюдаем сейчас, явились вполне логичным результатом. Всего несколько лет назад представить, что семь казахстанских картин перешагнут отметку в миллиард тенге, было просто невозможно. Теперь же это реальность».

Максим Колодкин обращает внимание на содержательные особенности местного кинопроизводства: «Я бы выделил важный ключевой момент, полагаю, его многие специалисты, и в первую очередь продюсеры, в киноиндустрии заметят или уже заметили. Мы четко видим запрос на криминальные драмы и хорроры, и сейчас эту нишу закрывают киргизские производители кино. Но думаю, что казахстанские продюсеры обратят на это внимание и скоро ситуация изменится. Кинопроекты с приоритетными темами, такими как любовь к родине, экология и трудолюбие, также актуальны и важны. Считаю, что казахстанский кинематограф находится на пути к развитию и улучшению, с особым упором на качественные и социально значимые проекты».

Ерлан Бухарбаев, в свою очередь, подмечает, что перестройка на жанровое разнообразие уже идет полным ходом: «Самый главный тренд, который мы видим в последний год – это возрастающий интерес аудитории к иным жанрам, кроме комедии. То есть если в период 2022-2023 годов в числе картин, перешагнувших отметку в миллиард тенге, значились только комедии, то в 2024-м заветный рубеж удалось перейти хоррору ДАСТУР Куаныша Бейсека. Несомненно, комедия все еще удерживает сильные позиции, но в количественном плане мы видим неуклонное снижение: от 68 процентов в 2022 году до 40 процентов в 2024-м. При этом количество тех же драматических фильмов растет: пять в 2022 году (14 процентов), одиннадцать – в 2023-м (16,9 процента) и 34 – в 2024-м (35,4 процента). Мы ожидаем, что в 2025 году эта тенденция продолжится, и впереди нас ждут громкие премьеры новых историй, а также еще более впечатляющие кассовые сборы. По крайней мере, январские и февральские релизы вселяют на то надежду».

Глядя на итоговые результаты казахстанского проката, становится понятно, насколько уверенно и эффективно Голливуд на этом рынке вышел и из кризиса пандемии, и из проблем, связанных с забастовками. При этом, судя по всему, локальный контент не собирается оставаться в пределах комедийной ниши – хотя особенности местной культуры, языка и юмора уже долгие годы позволяют ему уверенно осваивать именно этот жанровый сегмент. Напротив, кинопроизводственная индустрия соседнего государства развивается комплексно и энергично.

Бауржан Шукенов так описывает глобальное положение дел: «Количество национальных проектов в производстве достаточно большое, в частное кинопроизводство вкладываются серьезные деньги, даже создаются независимые частные фонды, деятельность которых направлена на финансирование производства. Активно идет работа по открытию новых онлайнкинотеатров, стриминговых платформ и созданию вокруг них целых экосистем, направленных на производство кино и сериального контента. Государственный центр поддержки национального кино Республики Казахстан только в этом году планирует запустить в прокат четырнадцать проектов, кроме которых также ждут своей очереди еще двенадцать картин, порядка десяти фильмов находятся в запуске, в первом квартале этого года планируется объявить новый питчинг на производство национальных фильмов. То есть индустрия набирает обороты, что непременно должно дать хороший эффект».

Та позитивная динамика, которая распространяется на кинопрокатный рынок Казахстана в целом, затронула и фильмы из России. В 2023 году их совокупные сборы составили 156 млн рублей. В 2024-м этот показатель вырос до 199 млн. Важно отметить, что в прошлом году среди российских проектов не было лидера, подобного ЧЕБУРАШКЕ с его 72 млн в 2023-м; сборы участников тройки лидеров оказались достаточно близки друг к другу. При этом даже лучший из них, МАСТЕР И МАРГАРИТА, не смог пробиться в топ-50 самых успешных фильмов года.

В структуре дистрибьюторов на казахстанском рынке радикальных изменений не происходит. Львиную долю кинопроката занимают компании «Интерфильм» и «Меломан». Доля первой составила по итогам года 50,2%, второй – 41,2%. В 2023-м эти показатели равнялись 51,4% и 42,4% соответственно. Заметно нарастила свою долю на рынке компания Asana Film – с 3% до 8,3%.

Фото: кадр из фильма ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

26.03.2025 Автор: Ольга Куликова, Максим Острый, Вероника Скурихина