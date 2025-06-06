Предварительная касса четверга: прокат ожидаемо возглавил боевик «Балерина»

Проект заработал в первый день проката порядка 21 млн рублей

По предварительным данным, лучшим релизом четверга с большим отрывом стал боевик БАЛЕРИНА (AK). Картина Лена Уайзмана освоила в первый день проката порядка 21 млн рублей, что на 60% меньше, чем было у предыдущего фильма франшизы ДЖОН УИК 4 в 2023 году. Учитывая подобный старт, новинка может рассчитывать на 100-120 млн рублей по итогу недели.



Фантастическая драма ЖИЗНЬ ЧАКА (VLG) по одноименному рассказу Стивена Кинга расположилась на девятой строчке чарта с результатом в районе 1,5 млн рублей. За четыре дня проката в копилке фильма может оказаться 7-10 млн рублей.



Замкнул десятку лучших мексиканский хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ (EXP), записавший на свой счет 1,3 млн рублей в первый день проката. К вечеру воскресенья это может превратиться в 7-9 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БАЛЕРИНА