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Предварительная касса четверга: прокат ожидаемо возглавил боевик «Балерина»

Автор: БК

6 июня 2025

Проект заработал в первый день проката порядка 21 млн рублей

По предварительным данным, лучшим релизом четверга с большим отрывом стал боевик БАЛЕРИНА (AK). Картина Лена Уайзмана освоила в первый день проката порядка 21 млн рублей, что на 60% меньше, чем было у предыдущего фильма франшизы ДЖОН УИК 4 в 2023 году. Учитывая подобный старт, новинка может рассчитывать на 100-120 млн рублей по итогу недели.

Фантастическая драма ЖИЗНЬ ЧАКА (VLG) по одноименному рассказу Стивена Кинга расположилась на девятой строчке чарта с результатом в районе 1,5 млн рублей. За четыре дня проката в копилке фильма может оказаться 7-10 млн рублей. 

Замкнул десятку лучших мексиканский хоррор ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ (EXP), записавший на свой счет 1,3 млн рублей в первый день проката. К вечеру воскресенья это может превратиться в 7-9 млн рублей.

Фото: кадр из фильма БАЛЕРИНА

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