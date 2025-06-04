Официальная касса России: засланцы из Голливуда

Короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми на минувшем уикенде преимущественно скрывались семейный фильм ЛИЛО И СТИЧ и экшн МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА, захватили зрительское внимание и с общей суммой сборов в 52,3 млн рублей возглавили прокат. Это на 77% выше сборов предыдущих выходных и сопоставимо с уикендом, когда главным пиратским релизом был MINECRAFT В КИНО (51,1 млн).

Сказочная фантастика СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА на второй неделе потеряла 38,4% от первоначальных сборов и положила в копилку еще 34,2 млн рублей. Общий бокс-офис фильма вырос до 117 млн, что немного уступает показателям других отечественных семейных картин: ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (123 млн) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (127 млн) за аналогичный период.

Холдовер КРАКЕН официально преодолел отметку в миллиард кассовых сборов. Для этого ему потребовалось семь недель. Суммы 1,048 млрд оказалось достаточно, чтобы занять 34-е место в списке самых кассовых российских проектов, оставив позади ПРИТЯЖЕНИЕ (1,040 млрд) и ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 (1,040 млрд), в которых также одну из главных ролей сыграл Александр Петров.

Еще одна семейная комедия с элементами фантастики вышла на экраны. Лента СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК освоила за первые выходные 28,7 млн рублей. Это значительно меньше, чем было на старте у ближайших аналогов Я – МЕДВЕДЬ (52,4 млн) и ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (69,4 млн), но выше показателей фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (17,2 млн).

Лучшим официальным зарубежным релизом стал хоррор ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ. Второй фильм от братьев Филиппу заработал 27,9 млн рублей, уступив их дебюту ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (39,4 млн). В рейтинге этого года мистический триллер с Салли Хокинс занял второе место среди представителей жанра, уступив лишь ОБЕЗЬЯНЕ (74,5 млн). Средняя посещаемость на сеанс составила 10 человек, это лучший показатель среди новинок недели.

Самый кассовый релиз 2025 года в мире НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ в России стартовал с шестого места. Китайский анимационный блокбастер освоил 26,5 млн рублей, что сопоставимо со стартовыми сборами прошлогоднего похожего релиза ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (27,6 млн).

Еще один мультфильм, на этот раз для самой маленькой аудитории, ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ заработал за первый уикенд 25,1 млн рублей. Анимация студии «Паровоз» практически продублировала результат релиза прошлой недели ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (25,4 млн) и заметно обошла показатели еще одного полнометражного продолжения популярного мультсериала СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (17 млн).

Мультфильм студии «Воронеж» и кинокомпании СТВ ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» на втором уикенде потерял 52,7% и пополнил кассу на 12 млн рублей. Суммарно анимация заработала 49,2 млн рублей, это на 13 млн меньше, чем за тот же период освоила первая часть франшизы ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (62,2 млн). Среди анимационных релизов этого года сказка занимает третье место после МАРАКУДЫ (70,7 млн) и ЗВЕРОПОИСКА (101 млн), также выпущенных компанией «Вольга».

Военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ с выручкой 11,9 млн рублей стойко держится в топ-10. За пять недель фильм с Владимиром Машковым заработал 633 млн рублей, остановившись в шаге от тотала ближайшего аналога ПРАВЕДНИК (638 млн).

Замкнула топ-10 новинка – музыкальная драма ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВТРА. Фильм с музыкантом The Weekend и Дженной Ортегой заработал 4,8 млн рублей, уступив таким релизам дистрибьютора «Атмосфера кино», как ОПУС (6,1 млн) и ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ (6,2 млн).

Также в прокат вышли французский ромком ДЖЕЙН ОСТИН ИСПОРТИЛА МНЕ ЖИЗНЬ (15-е место, 3 млн), спортивная драма БЫСТРЕЕ ВЕТРА (16-е место, 2,8 млн), мультфильм 100% ТИГР (17-е место, 2,6 млн) и боевик с Робертом Де Ниро ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ (20-е место, 2 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 288 млн рублей, с учетом стран СНГ – 410 млн. Это на 7,43% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 13,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышла новая часть франшизы МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА

04.06.2025 Автор: Вероника Cкурихина