Юра Борисов может сыграть в новом фильме Луки Гуаданьино

В потенциальном проекте про компанию OpenAI также могут появиться Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро

Режиссер СУСПИРИИ и КВИРА Лука Гуаданьино ведет переговоры с Amazon MGM Studios насчет постановки драмеди ARTIFICIAL.

Сюжет держится в секрете, однако, по информации The Hollywood Reporter, фильм расскажет о бурной деятельности компании OpenAI в 2023 году, в результате которой генеральный директор Сэм Альтман был уволен и в считанные дни вновь принят на работу.

Инсайдеры утверждают, что звезда АНОРЫ Юра Борисов может сыграть сооснователя OpenAI Илью Суцкевера – сейчас с актером ведутся переговоры. На главную роль самого Альтмана претендует Эндрю Гарфилд, а Монике Барбаро, в свою очередь, может достаться партия технического директора компании Миры Мурати.

Сценарий ARTIFICIAL написал создатель сериала «Чудотворцы» Саймон Рич, а продюсерами выступают Дэвид Хэйман (ОДНАЖДЫ… В ГОЛЛИВУДЕ) и Джеффри Клиффорд.

Фото: кадр из фильма АНОРА