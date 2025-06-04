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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Балерина» опережает «Ворона» и «Мастера»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим боевик БАЛЕРИНА (AK), драма ЖИЗНЬ ЧАКА (VLG) и мультфильм ДЖАМБО И МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (EXP). 

Долгожданная официальная премьера экшена БАЛЕРИНА предварительно заработала 4,2 млн рублей. Это второй результат по предпродажам для зарубежного кино в текущем году после ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ (5,5 млн рублей, стартовые сборы – 82 млн без учета превью). В то же время среди американских фильмов, выходивших в официальный отечественный прокат в 2024 году, это лучший показатель, позади остался хоррор ОБЕЗЬЯНА (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 74,5 млн). Среди жанрово близких картин новинка с Аной де Армас уступила прямому предшественику, четвертому ДЖОНУ УИКУ (21,2 млн рублей, стартовые сборы – 302,5 млн), а также еще одному боевику ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (8 млн рублей, стартовые сборы – 206,6 млн), но смогла обойти экшн-проекты ВОРОН (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 86,2 млн), KING'S MAN: НАЧАЛО (3,84 млн рублей, стартовые сборы – 153,5 млн), ДЖОН УИК 3 (3,2 млн рублей, стартовые сборы – 225,3 млн), МАСТЕР (2,65 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), БОРДЕРЛЭНДС (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 68,2 млн) и НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (1,15 млн рублей, стартовые сборы – 66,1 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж

(млн рублей)
ДЖОН УИК 4 21,158
ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ 8,013
БАЛЕРИНА 4,581
ВОРОН 3,942
 KING'S MAN: НАЧАЛО 3,842
ДЖОН УИК 3 3,321
МАСТЕР 2,651
БОРДЕРЛЭНДС 2,474
НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 1,153

Жизнеутверждающая драма ЖИЗНЬ ЧАКА предварительно освоила 421 тысячу рублей. Тем самым новинка заметно уступила лентам ВРЕМЯ ЖИТЬ (835 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн) и ВСЕ СТРАХИ БО (694,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,5 млн), но опередила картину БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА (241,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,2 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ВРЕМЯ ЖИТЬ 835,0
ВСЕ СТРАХИ БО 694,8
ЖИЗНЬ ЧАКА 421,0
БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА 241,6

Мультфильм ДЖАМБО И МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ собрал 126,1 тысяч рублей. Новая анимация расположилась ниже проектов МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА (218,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн) и БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), на уровне релиза ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА (128 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,5 млн) и выше мультфильма СУПЕРМОЗГ (88,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,6 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА 218,5
БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ 201,3
ЧАРЛИ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 128,0
ДЖАМБО И МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ 126,1
СУПЕРМОЗГ 88,3

Фото: кадр из фильма БАЛЕРИНА

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04.06.2025 Автор: Никита Никитин

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