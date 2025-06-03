Кассовый успех «Minecraft в кино»: в чем секрет?

Ассоциированный бренд-директор Гарри Элонен поделился деталями работы над хитовым проектом

Кассовый успех фильма MINECRAFT В КИНО удивил многих: проект Warner Bros. с бюджетом в $150 млн не только смог заработать почти миллиард в мировом прокате, но и стал второй самой кассовой экранизацией игры после БРАТЬЕВ СУПЕР МАРИО В КИНО. Разумеется, встал вопрос – что это значит для киноиндустрии?

Ассоциированный бренд-директор Minecraft Гарри Элонен принял участие в дискуссии в рамках конференции SXSW London, где поделился своими мыслями на этот счет. Эксперт отметил, что высокие сборы MINECRAFT В КИНО доказали только одно – современные бренды должны в корне переосмыслить свои отношения с аудиторией.

По словам Элонена, запуск первого трейлера проекта оказался очень стрессовым из-за вялого приема и резкой критики – многим показалось, что картина с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа слишком далека от самой игры, и поэтому было принято решение вернуться к истокам Minecraft. Бренд-директор также заметил, что трансмедийный сторителлинг вышел далеко за рамки самого фильма:

«Мы обновили игру, вдохновившись картиной – в Minecraft появились некоторые штуки из экранизации. Когда мы запускали рекламную кампанию, то понимали, что начала и конца, как такового, у нее не будет. Мы думали о ней, как о редстоуновом блоке, который регулярно будет подпитывать все каналы», – сказал Элонен.

Напомним, что Warner Bros. уже начала разрабатывать продолжение MINECRAFT В КИНО, о чем в апреле заявили главы киноподразделения Майкл Де Лука и Памела Эбди.

Фото: кадр из фильма MINECRAFT В КИНО