Тимофей Кочнев заменит Глеба Калюжного в новом сезоне «Вампиров средней полосы»

Съемки продолжения стартовали в середине мая в Москве

Онлайн-кинотеатр Start раскрыл имя актера, который сыграет Женька в третьем сезоне «Вампиров средней полосы» – им стал Тимофей Кочнев (СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА).

«Одни называют смену актеров традицией, другие — судьбой, мы принимаем это за данность. И она такова, что жизнь течет по каким-то своим законам, а наш сериал — по своим. И не всегда эти две жизни — экранная и реальная — у актеров могут совпадать. Когда мы узнали, что Глеб уходит в армию, мы, безусловно, расстроились, потому что мы его героя “воскресили”, порадовали многих зрителей. Но я думаю, что те, кто любят наш проект, воспримут и актера, который будет играть Женька так же хорошо. Это же не новый человек, это тот же Женек, просто с новым лицом», – отметил режиссер, автор идеи и шоураннер Алексей Акимов.

Съемки нового сезона сериала о смоленских вампирах стартовали в середине мая в Москве.

Фото: пресс-служба Start