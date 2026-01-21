Сообразили на троих: итоги «новогодней битвы»

11 января завершилась очередная «новогодняя битва», одна из самых продолжительных за последнее время. По традиции, с опорой на имеющиеся в момент выхода материала данные делимся аналитическими рассуждениями, как стоит оценивать полученные результаты.

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

Валовый объем сборов «новогодней битвы» за одиннадцать дней, по данным ЕАИС, составил рекордные 10,3 млрд рублей. Посещаемость достигла еще более впечатляющей отметки в 19,3 млн зрителей. Для сравнения: показатели прошлого года превзойдены на 65,6% и 48,9% соответственно (6,2 млрд рублей и 13 млн проданных билетов за восемь дней). С одной стороны, такие достижения радуют даже с учетом всех оговорок. Можно смело утверждать, что новогодние блокбастеры в этот раз вызвали по-настоящему сильный ажиотаж у самой широкой аудитории. С другой, не станем забывать, что нынешняя «НГ-битва» длилась дольше привычных восьми дней. Если взять период с 1 по 8 января, по количеству проданных билетов 2026 год уже уступает допандемийному 2019-му. Тогда за первые восемь дней кинотеатры посетило более 15,8 млн человек против 15,68 млн в этом году. Наконец, не будем игнорировать слона в комнате и сразу отметим очередной взлет средней цены билета, уже привычный для кинотеатров в разгар новогодних каникул. В прошлом году средняя цена кинобилета составила 480 рублей. В этот раз она пробила рубеж в 500 рублей, достигнув отметки в 534 рубля. Площадки продолжают поднимать верхнюю границу средней цены билета, и, судя по реакции большинства зрителей, равновесие между необходимостью заработать кинотеатрам при неуклонном росте расходов и комфортом аудитории, готовой в праздники платить за качественную услугу кинопоказа, в массе своей вновь было найдено. Данный расклад подтверждает генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин: «Я считаю популистскими рассуждения о чересчур высокой цене билета. Будучи рыночным инструментом, стоимость билета формируется путем пересечения спроса и предложения: есть спрос – цена растет, нет спроса – цена падает. Плюс свою роль играют всевозможные программы лояльности, системы скидок. «Новогодняя битва» еще раз подтвердила, что российский потребитель любит кино и готов платить за хороший контент справедливую цену».

ЧЕБУРАШКА И ЕГО НОВЫЕ ФОКУСЫ

Какими бы ни были прогнозы на «новогоднюю битву», участники рынка сходились в одном: сиквел ЧЕБУРАШКИ является фаворитом праздничной гонки. Мало кто сомневался в том, что ЧЕБУРАШКА 2 станет лидером и заработает несколько миллиардов рублей по итогам проката, но довольно распространенным было мнение, что от новинки не стоит ждать очередных заоблачных рекордов. Оглядываясь на имеющиеся результаты, можно утверждать, что сиквел превзошел не только консервативные прогнозы, но и оставил позади многие смелые ожидания. На момент вечера 11 января в активе семейного проекта производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start, телеканала «Россия» и «Союзмультфильма» насчитывалось 4,97 млрд рублей. Каждый свой миллиард блокбастер набирал в рекордные сроки. Проект записывал на счет новый миллиард каждые два дня, то есть 2, 4, 6, 8 января. Перед тем, как в восьмой день перешагнуть рубеж в 4 млрд, новогодний сиквел обошел по валовым сборам ХОЛОПА 2, став вторым самым кассовым фильмом в современной истории российского кинопроката. Темпы сборов ЧЕБУРАШКА 2 замедлил только 9 января – между покорением четвертого и пятого миллиарда прошло четыре дня. По итогам 11-дневного марафона проект тотально обновил рейтинг сборов за один праздничный выходной, вытеснив из него своего предшественника. В топ-5 по сборам за один день ЧЕБУРАШКА 2 занимает четыре позиции, в топ-10 – семь. Две позиции в рейтинге остаются за прошлогодним ВОЛШЕБНИКОМ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, одна – за вторым ХОЛОПОМ.

В первые четыре дня нового года блокбастер держал планку сборов в 500 млн рублей, из них дважды он поднимался выше 600 млн. Десять дней из одиннадцати кассовая планка ЧЕБУРАШКИ не опускалась ниже 300 млн. Только в самый последний выходной сборы ленты не смогли подняться выше 250 млн. По средней посещаемости в праздничные дни ЧЕБУРАШКА 2 заметно уступил предшественнику (68 человек на один сеанс против 95-ти), но существенно превзошел остальные релизы, включая ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО, продемонстрировав лучший результат по данному показателю. На протяжении всех праздников доля сеансов фильма каждый день достигала чуть больше трети от всех показов, при этом ЧЕБУРАШКА 2 обеспечивал немногим меньше половины всех сборов каждого дня. Из тройки лидеров только у второго ЧЕБУРАШКИ все время новогоднего марафона оставалось положительным соотношение доли сеансов и доли сборов.

В абсолютных цифрах за первые восемь дней ЧЕБУРАШКА 2 собрал на 38% больше, чем первая часть. В то же время крайне красноречив разрыв между подъемом сборов фильма за счет роста цены билета и отставанием по посещаемости. За два праздничных уикенда сиквел посмотрело на один миллион меньше зрителей, чем было у первой части в той же временной точке (9,3 млн человек сейчас против 10,4 млн в 2023 году). По итогам новогодних дней новинка занимала седьмое место в рейтинге самых посещаемых картин в истории отечественного проката (пятое – среди российских фильмов). Если вероятность нового рекорда в денежном выражении вполне реальна, то по проданным билетам ЧЕБУРАШКА 2 превзойти оригинал все же не сможет. Впрочем, это не сильно умаляет достижения сиквела хотя бы по той причине, что продолжение вышло на встречу со зрителем в гораздо более конкурентной обстановке.

БИТВА ЗА СЕРЕБРО

Если гонки за лидерство в новогоднем марафоне фактически не было, то за второе место развернулось уже нешуточное противостояние. По итогам фотофиниша семейные проекты ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО расположились в НГ-рейтинге на втором и третьем местах соответственно. Сказки стали пятнадцатым и шестнадцатым фильмами, преодолевшими порог в два миллиарда рублей в истории отечественного проката. Фильму по произведениям Эдуарда Успенского потребовалось для этого десять дней, к концу «новогодней битвы» он заработал 2,09 млрд и привлек 4,01 млн зрителей. Картина по мотивам сказки Алексея Толстого освоила за одиннадцать дней 2,07 млрд, заинтересовав 3,86 млн зрителей. Разрыв по сборам между релизами составил всего 1,1% и 6,4% – по посещаемости.

Ряд показчиков, с которыми БК традиционно общается сразу по окончании выходных, приветствовал тот факт, что у семейного зрителя имелся более широкий выбор в праздничные дни. В самом деле, выход не двух, как год назад, а сразу трех сказок до определенной степени приумножил поток зрителей в кинотеатры. Но сложно не согласиться и с Алексеем Васясиным, который считает, что ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО из-за конкуренции друг с другом все же не выработали свой кассовый потенциал полностью: «Если бы фильмы были разведены, возможно, кто-то из них заработал бы чуть меньше, но суммарно индустрия собрала бы однозначно больше. Выходи картины хотя бы с разницей в две недели, начиная с середины декабря, общая наработка была бы выше и не было бы проигравших».

Тезис о недоборе новинок подтверждается тем, что в период с 1 по 8 января они не дотянулись и по кассе, и по зрителям до аналогов предыдущих лет. В таблице ниже дано соотношение показателей ПРОСТОКВАШИНО к БРЕМЕНСКИМ МУЗЫКАНТАМ, занявшим второе место в «новогодней битве» 2024-го, и соотношение данных БУРАТИНО к проекту ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, которого тот же дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» выпустил год назад против ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА.

Впрочем, глобально полученные результаты стоит оценивать положительно. Результаты ЧЕБУРАШКИ 2, ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО подтвердили тенденции, которые мы отмечали и в прежние годы: обновление рекордов в январе – новая норма, а значительная часть зрителей давно спокойно воспринимает отечественные сказки как полноценную замену зарубежным блокбастерам. Все три ключевых релиза прошедшей «новогодней битвы» были «упакованы» должным образом – основаны на всенародно любимых советских брендах, выстроены по принципу 3600 как медиафраншизы и снабжены продолжительными и креативными рекламными кампаниями, реализованными мощностями ведущих медиахолдингов страны. ЧЕБУРАШКА подтвердил статус главной франшизы для нашего рынка, а бренды ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО вступили на аналогичный путь развития, и нет сомнений в том, что продолжения этих историй ждут новые рекорды в будущем.

В ПРОТИВОВЕС СЕМЕЙНОМУ

Итогом работы трех лидеров стали совокупно заработанные ими 9,1 млрд рублей, что составляет 88,5% всех сборов праздничного периода. При этом доля сеансов, отданных тройке лидеров, достигла 77,9%. Отрадно, что данная ставка интегрально сработала в моменте, однако столь тотальное доминирование ограниченного числа релизов все же сложно назвать здоровой ситуацией для кинопоказа. Неслучайно демонстраторы любят вспоминать «новогодние битвы» 2019 и 2024 годов, когда дуэты менее похожих друг на друга проектов (речь о тандемах Т-34 / ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ и ХОЛОП 2 / БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ) позволяли охватить более широкий срез аудитории. Не станем также забывать, что новая волна новогодних успехов появилась в условиях очередного моратория на теневое кино. Таким образом, определенной части публики, ориентированной на голливудский или немного более взрослый контент, все же было трудно найти что-то для себя в праздники.

Напоминанием о том, что в Новый год существует спрос не только на семейный контент, служат сборы целого ряда релизов. Во-первых, авантюрный триллер ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 в период с 1 по 11 января умудрился заработать почти 113 млн рублей, хотя старт фильма в прокате состоялся около двух месяцев назад. Валовая касса ленты к концу длинных выходных в итоге перешагнула отметку в 1,9 млрд. Своего зрителя во время новогоднего марафона вновь нашли зарубежные хорроры. Если в прошлом году АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН» и СИНИСТЕР: НОВЫЕ ДУШИ «Кинологистика» и World Pictures соответственно выпустили в первый январский уикенд, а ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ от «Экспоненты Фильм» вышло уже после праздников, то в этот раз ОНО. ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ (World Pictures), СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ («Экспонента Фильм») и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН («Кинологистика») поделили между собой аудиторию фильмов ужасов прямо во время «НГ-битвы». Совокупно они заработали ощутимые 133 млн рублей. Как мы видим, данная жанровая ниша пользуется стабильным спросом в праздники у молодежной аудитории и продолжает расширяться год от года.

Наконец, заметный энтузиазм целевой аудитории вызвал триллер ГОРНИЧНАЯ, который стартовал в последние четыре праздничных дня и заработал более 134 млн рублей. «ГОРНИЧНАЯ была расписана так, как мы хотели, и собирает в рамках наших ожиданий. Мы изначально понимали, что ей в силу специфики жанра и не надо было слишком большого объема сеансов, – рассказал директор кинопрокатного отдела «Вольги» Александр Сычев. – Это позволило нам сконцентрироваться на вечерних показах, которые продемонстрировали высокую посещаемость и наработку. Не стоит забывать, что в праздники график работы кинотеатров был увеличен, и благодаря в том числе ГОРНИЧНОЙ даже поздние сеансы на площадках проходили при высокой заполняемости. На дате 8 января ГОРНИЧНАЯ смогла органично встроиться в репертуарную сетку и стать, помимо прочего, идеальным релизом для постпраздничного, но все еще каникулярного проката».

СЕРАЯ ЗОНА

Любая битва предполагает, что ее итогом станет появление не только победителей, но и проигравших. Столь безапелляционно оценивать предварительные результаты проката мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ мы не рискнем, все же проект студии «Мельница» к концу праздников освоил достойные 520 млн рублей и привлек 1,18 млн зрителей. Однако конкретно с 1 по 8 января мультфильм заработал лишь 316 млн, что почти вдвое меньше результата за аналогичный период предыдущей части франшизы, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, которая в итоге перешагнула за миллиард итоговых сборов. При этом свои «новогодние» 615 млн релиз двухлетней давности собрал за восемь дней.

В последние годы ведущую анимационную франшизу качает из стороны в сторону. Она то провоцирует интерес публики, то вновь сбавляет обороты. И дело здесь не столько в определенной усталости целевой аудитории от самой серии, сколько в более широкой тенденции. Анимационные проекты все чаще проигрывают конкуренцию за семейного зрителя игровым картинам, способным предложить и более универсальную историю для разных возрастов, и более зрелищный визуальный аттракцион. Похожим образом в осенней каникулярной «битве» совсем недавно выступил ФИННИК 2, который не смог выработать свой потенциал в прямом столкновении с ГОРЫНЫЧЕМ, АЛИСОЙ В СТРАНЕ ЧУДЕС и полнометражными ПАПИНЫМИ ДОЧКАМИ. Как нам рассказали в пресс-службе компании «Вольга», гипотетическое решение оставить партнеров, то есть кинотеатры, совсем без анимации на Новый год вызвало бы и недоумение в моменте, и удивление по итогам праздников: «Во-первых, выпуск ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ в зимний период является многолетней традицией франшизы, к которой привыкло уже не одно поколение юных кинозрителей и их родителей. Во-вторых, новогодний график релизов, с одной стороны, был перенасыщен семейным контентом, с другой – ТРИ БОГАТЫРЯ стали в нем единственным крупным анимационным предложением. Мы совершенно уверены в том, что качественный мультипликационный контент по-прежнему востребован аудиторией, и общая задача рынка – грамотно расставить проекты на датах так, чтобы они не мешали друг другу, а работали на постоянное привлечение киноходящей аудитории».

Что касается еще одного ветерана «новогодних битв», франшизы ЕЛКИ, то двенадцатая часть к концу праздников суммарно заработала 737,5 млн рублей (1,4 млн человек), из которых непосредственно в новом году – 264 млн. В сравнении с прошлогодней частью, за период с 1 по 11 января освоившей 550 млн, приходится отметить регресс. Однако новинка оставила далеко позади как десятую часть (386 млн рублей валовых сборов), так и девятую (573 млн). Предлагаем признать, что результат ЕЛОК 11 в значительной степени был аномалией, вызванной необычной концепцией с участием турецкой суперзвезды Бурака Озчивита. С учетом этого фактора выходит, что легендарная праздничная франшиза вышла на кассовое плато.

В конкуренции с ЕЛКАМИ и семейными блокбастерами нелегко пришлось комедии ДОБРЫЙ ДОКТОР. Ленте с участием Юрия Стоянова и Виктора Хориняка за последние четыре дня праздников покорилась касса в 46,8 млн рублей (89 тысяч проданных билетов). При этом комедия в каждый из дней выделялась самым ощутимым разрывом между долей сеансов и долей сборов (не в пользу последних).

К аутсайдерам прошедшей «НГ-битвы», к сожалению, стоит отнести комедию ЗА ПАЛЫЧА! 2 и отчасти – драму ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ. Проект с Сергеем Шакуровым заработал за новогодние праздники лишь 24,5 млн рублей, что не идет ни в какое сравнение с почти 300 млн, освоенными оригинальным фильмом в летнем прокате 2023 года. В свою очередь, новая работа Джима Джармуша не вызвала особого энтузиазма у подготовленной аудитории. Новинка собрала только 35,2 млн, заметно уступив ПАРТЕНОПЕ Паоло Соррентино (59 млн рублей за новогодние праздники год назад). Как это бывало и раньше, далеко не всем релизам подходит новогодний слот, и, судя по всему, фильмы «Каро Премьер» и «Вольги» оказались из этого числа.

Несмотря на разновекторные итоги, ударно проведенная «новогодняя битва» дала крайне неплохой старт 2026 году. Маховику кинохождения придан очень серьезный импульс. Остается надеяться, что отрасль кинопоказа не растеряет этот заряд в ближайшие месяцы.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2

21.01.2026 Автор: Ольга Куликова, Никита Никитин