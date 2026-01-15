В Подмосковье запустили цифровую платформу для киносъемок

На старте пользователям доступен каталог из 120 локаций

В Московской области начал работать единый цифровой сервис для организации киносъемок – Киноплатформа Подмосковья.

Отмечается, что он позволит упростить подготовку и проведение съемок: через сервис кинематографисты смогут взаимодействовать с органами власти и владельцами локаций, оформлять необходимые согласования и получать сопровождение проектов.

«Новый ресурс позволит сделать работу с локациями более доступной, повысит привлекательность Подмосковья как съемочной площадки, а также укрепит репутацию региона как одного из центров российской киноиндустрии. Благодаря объединению удобных цифровых механизмов, консультационной поддержки и актуальной информации платформа станет надежным партнером как для профессионалов кино, так и для тех, кто только начинает свой путь в мире кинематографа», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

На старте пользователям доступен каталог из 120 локаций с фотографиями, описаниями и техническими характеристиками. Помимо этого, для студентов и начинающих специалистов киноиндустрии был разработан специальный отдельный раздел сервиса.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области