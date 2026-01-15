top banner

В Подмосковье запустили цифровую платформу для киносъемок

Автор: БК

15 января 2026

На старте пользователям доступен каталог из 120 локаций

В Московской области начал работать единый цифровой сервис для организации киносъемок – Киноплатформа Подмосковья.

Отмечается, что он позволит упростить подготовку и проведение съемок: через сервис кинематографисты смогут взаимодействовать с органами власти и владельцами локаций, оформлять необходимые согласования и получать сопровождение проектов.

«Новый ресурс позволит сделать работу с локациями более доступной, повысит привлекательность Подмосковья как съемочной площадки, а также укрепит репутацию региона как одного из центров российской киноиндустрии. Благодаря объединению удобных цифровых механизмов, консультационной поддержки и актуальной информации платформа станет надежным партнером как для профессионалов кино, так и для тех, кто только начинает свой путь в мире кинематографа», – отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

На старте пользователям доступен каталог из 120 локаций с фотографиями, описаниями и техническими характеристиками. Помимо этого, для студентов и начинающих специалистов киноиндустрии был разработан специальный отдельный раздел сервиса.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Простоквашино» заработало два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал четыре миллиарда в российском прокате
Подробнее
«Буратино» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Подробнее
«Чебурашка 2» заработал пять миллиардов рублей в российском прокате
Подробнее
Гильдия режиссеров США объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Гильдия продюсеров США представила номинантов на свою премию
Подробнее
Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Подробнее
Первый канал вернулся в топ-3 самых популярных телеканалов России в 2025 году
Подробнее
Сергей Некрасов покидает кинопрокатную компанию «Вольга»
Подробнее
Минкультуры подвело итоги «новогодней битвы»
Подробнее
Максим Острый стал руководителем PR-отдела компании «Вольга»
Подробнее
Касса России: «Горничная» стала лучшей новинкой второго праздничного уикенда
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементов
Подробнее
Международная касса: «Зверополис 2» стал самым кассовым голливудским мультфильмом за всю историю
Подробнее
Премия «Большая цифра» открыла зрительское голосование
Подробнее
«Невероятные приключения Шурика» возглавили новогодний топ онлайн-кинотеатра Premier
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 января
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 января
Подробнее
Касса России: «Чебурашка 2» возглавил первый уикенд года
Подробнее