Деловая программа «Короче»: презентация ИРИ, инклюзия в кино и питчинг доков для Premier

Первой частью деловой программы смотра стала секция «Дебютный конкурс ИРИ: Открывая новые возможности». Главный редактор АНО «Институт развития интернета» Татьяна Матвеева напомнила собравшимся, что уже на протяжении двух лет существует специальный конкурс по поддержке дебютных работ. Главный KPI конкурса дебютов – появление новых имен на рынке, облегчение им входа в профессию. Организаторы конкурса думают над тем, как проводить отбор таким образом, чтобы создатели контента успевали по срокам к различным фестивалям, так как участие в последних – залог успеха и дальнейшего продвижения проектов. Планируется внедрить институт наставничества, чтобы опытные и известные коллеги помогали в девелопменте на каждом этапе. Это будет обязательным условием для подачи заявки и дальнейшего участия. По-прежнему будут поддерживаться самые разные формы контента – игровые и неигровые сериалы, теле- и онлайн-шоу, короткометражные дебюты, спецпроекты в СМИ, проекты в блогосфере, анимация, видеоигры.

На встрече редакторы ИРИ подробно рассказали, кого они ждут на конкурс дебютантов в качестве участников, как правильно подать заявку, каким тематическим линиям и иным требованиям должны соответствовать подаваемые проекты, что должна содержать презентация для очной защиты, список необходимых документов для заключения договора.

Уже состоялось два дебютных конкурса. По наблюдениям организаторов, поначалу всегда приходит очень много заявок, но доводят оформление до конца и окончательно региструют заявки заметно меньше участников. К примеру, в 2023 году из 916 сформированных заявок подано в конечном счете было только 186. 30 из них были отклонены либо отозваны самими участниками. Основные причины отклонения – дебютанты не проходили обучение в официальных киношколах, либо заявки не были возвращены после просьбы о доработке. В итоге в прошлом году было выбрано 20 победителей. В этом году были подано 222 заявок, из которых 15 пришлось отклонить. Из оставшихся 207 заявок победили 15, из них 5 - документальные.

Вторым блоком деловой программы стала презентация под названием «Инклюзия в кино». Данную секцию представил продюсер Игорь Мишин.

Первым представленным проектом стала «Инклюзия в кино». Его основатель – Юлия Сапонова. Это лаборатория / актерское агентство на базе Московской школы кино, которая помогает актерам с синдромом Дауна. Также первая инклюзивная кинолаборатория занимается консалтингом по теме инклюзии в сфере киноиндустрии. Она помогает подбирать актеров, проводит консультации, занимается коммуникативным позиционированием темы инклюзии. У «Инклюзии в кино» уже есть совместный проект с кинопрокатной компанией «Вольга» (кастинг и организация озвучания героев с ментальными особенностями LITTLE SOMETHING и участие в промо-компании проекта), а также коллаборация с агентством PlusSeven. Среди предстоящих проектов Юлии Сапоновой - паблик-ток «Инклюзия в кино. Тренд, меняющий реальность», который пройдет 29 августа в Москве на «Хлебозаводе».

Второй представленный в данной секции проект – школа «Без границ». Это образовательный проект для людей с ограниченными возможностями, который с недавних пор поддерживает Игорь Мишин. Основатель школы – Олег Любаев. Проект существует уже 8 лет. В данной школе людям с инвалидностью преподают четыре кинопрофессии – режиссуру, сценарное мастерство, режиссуру монтажа, мастерство фотографа. Скоро к ним добавятся новые специальности. Выпускниками школы уже сняты 3 неигровых картины, один игровой полнометражный фильм, 15 игровых короткометражных работ. Также благодаря программе «Сами делаем кино» детьми с инвалидностью уже снято 10 коротометражек, удостоенных множества фестивальных наград.

В конце данной секции Игорь Мишин представил тизер проекта МОРЕ НА ДВОИХ, в котором снялись подопечные обеих школ – «Инклюзия в кино» и «Без границ». Проект будет подробнее представлен на «Новом сезоне». Фестивальная премьера – 10 сентября.

Третий блок деловой программы фестиваля «Короче» стал питчинг документальных проектов сервиса Premier. Проекты с данного питчинга претендуют на то, чтобы попасть в библиотеку платформы. Ведущим выступил киножурналист Иван Кудрявцев. В жюри питчинга вошли директор департамента собственного производства сервиса Premier Алена Масленникова, главный редактор АНО ИРИ Татьяна Матвеева, режиссеры Наталия Мещанинова и Иван И. Твердовский, актриса Ирина Горбачева.

Первый представленным проектом стал «Нетворкинг для разведчиков». Это полу-документальное шоу о том, как извлекать для себя пользу из любого знакомства и строить свою сеть контактов. Шоу о нетворкинге основано на опыте реальных разведчиков, семье Безруковых. Бюджет проекта 11,5 млн. Количество серий – 4.

Второй представленный проект питчинга – «Необычный мальчик». Это черная комедия о парне с ДЦП, который хочет построить карьеру в рэпе. Режиссер Иван Дадаев не исключает, что под конец проект превратится в трагикомедию. Ключевой референс для автора – игровой проект ЭДДИ-ОРЕЛ. Съемочный период – август-декабрь 2024, монтажно-тонировочный период – январь-март 2025. Бюджет проекта – 4 млн рублей. Съемки пройдут в Петербурге.

Следующий проект – «Серферы 60+». Автор Анастасия Емельянова хочет изучить опыт, как сохранять энергию после 60 лет. Запрашиваемый бюджет – 4,5 млн. Предполагается, что проект о пожилых серферах будет интересен как отдельным комьюнити, например, любителям парусного спорта, так и вообще всем, кто задумывается о пенсии. Съемки пройдут в Иркутской и Калининградской областях, а также Приморском крае.

«Синдром постреалити» – документальный сериал о том, какие бывают манипуляции во время съемок реалити-шоу, о людях, которые манипуляции делают и о тех, кто в них участвует. Предполагается объявить отбор на несуществующее шоу, и на этом примере проследить реакцию участников. Автор – креативный продюсер, режиссер Анна Кузаева. Бюджет – 10 млн рублей.

«30 лет на дне» – проект о современных бездомных. Планируется снять три серии. Например, в первой серии создатели собираются повесить своим героям камеры гоу-про, чтобы они с ними прошли собеседования. Создатели хотят показать, как сложно бездомным сегодня найти работу. Проект представили журналист Анастасия Медведская и основатель проекта «Ночлежка» Валерий Соколов. Бюджет – 7 млн рублей.

«Дрессировщик жуков» – анимационный док о судьбе и творчестве Владислава Старевича, изобретателя кукольной анимации. Автор – Наталья Тетенькина. Предлагаемый бюджет – 10 млн рублей. Аудитория – 12+.

Последний проект питчинга – «Вокруг руля». Сериал о людях, увлеченных автопромом, вопреки предрассудкам общества. Например, среди героинь есть девушка-дрифтер и девушка-водитель фуры. Также среди участников – первый человек, сделавший сальто на «Запорожце» и первая женщина, участвовавшая в гонках на тракторах. Автор – Елизавета Шереметьева, выпускница МШК. Предварительный бюджет – 8 млн.

Фото: кадр из фильма МОРЕ НА ДВОИХ

25.08.2024 Автор: Никита Никитин