Предпродажи уикенда: «Группа крови» опережает «Финал»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим спортивную драму ФИНАЛ (AK), военную картину ГРУППА КРОВИ (CP), мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (CAO), комедию БЕС ПОПУТАЛ (VLG) и хоррор КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ (NKI).
Лидирует военный фильм ГРУППА КРОВИ, предварительно заработавший 3,3 млн рублей. Новинка не дотянулась до военной драмы ВОЗДУХ (3,98 млн рублей, стартовые сборы – 140,2 млн), но зато обошла большинство своих референсов, включая ленты 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн), ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн), КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ (664,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), РЖЕВ (425,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн) и ЗОЯ (379,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ВОЗДУХ
|3,982
|ГРУППА КРОВИ
|3,341
|1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ
|1,580
|НЕБО
|0,936
|ПЕРВЫЙ ОСКАР
|0,896
|КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ
|0,665
|РЖЕВ
|0,426
|ЗОЯ
|0,380
Предварительные продажи билетов спортивной драмы ФИНАЛ составили 2,65 млн рублей. Новинка уступила недавнему спортивному байопику РОДНИНА (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 76,6 млн), но опередила другие аналоги, ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (1,899 млн рублей, стартовые сборы – 55 млн), ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,598 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (1,007 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|РОДНИНА
|3,471
|ФИНАЛ
|2,652
|ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ
|1,899
|ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|1,598
|НЕБЕСНАЯ КОМАНДА
|1,069
|ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
|1,007
Новый отечественный мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 предварительно заработал 432,5 тысяч рублей. Новинка проиграла проекту РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (723,6 млн рублей, стартовые сборы – 35 млн), но обошла анимационные релизы БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн), ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн), а также прямого предшественника МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА
|724,6
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2
|432,5
|БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ
|387,0
|ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ
|345,4
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН
|309,2
Мистическая комедия БЕС ПОПУТАЛ предварительно освоила 127,3 тысяч рублей. Новинка с Павлом Деревянко проиграла проектам ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (714,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,3 млн) и МАМЕ СНОВА 17 (223,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,9 млн), но превзошла ленты БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (108,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (74,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,96 млн) и БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
|714,7
|МАМЕ СНОВА 17
|223,7
|БЕС ПОПУТАЛ
|127,3
|БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА
|108,2
|ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК
|74,4
|БОТАН И СУПЕРБАБА
|73,8
Фильм ужасов КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ предварительно заработал 94,4 тысяч рублей. Новинка выступила вровень с картинами КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн) и МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (93,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,3 млн), но превзошла аналоги ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (76,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА
|95,1
|КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ
|94,4
|МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ
|93,1
|ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ
|76,6
|КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ
|53,5
|ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ
|45,5
Фото: кадр из фильма ФИНАЛ
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07.05.2025 Автор: Никита Никитин