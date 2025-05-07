Предпродажи уикенда: «Группа крови» опережает «Финал»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим спортивную драму ФИНАЛ (AK), военную картину ГРУППА КРОВИ (CP), мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (CAO), комедию БЕС ПОПУТАЛ (VLG) и хоррор КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ (NKI).

Лидирует военный фильм ГРУППА КРОВИ, предварительно заработавший 3,3 млн рублей. Новинка не дотянулась до военной драмы ВОЗДУХ (3,98 млн рублей, стартовые сборы – 140,2 млн), но зато обошла большинство своих референсов, включая ленты 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 38,4 млн), НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн), ПЕРВЫЙ ОСКАР (895,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,6 млн), КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ (664,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), РЖЕВ (425,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 40 млн) и ЗОЯ (379,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ВОЗДУХ 3,982 ГРУППА КРОВИ 3,341 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ 1,580 НЕБО 0,936 ПЕРВЫЙ ОСКАР 0,896 КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ 0,665 РЖЕВ 0,426 ЗОЯ 0,380

Предварительные продажи билетов спортивной драмы ФИНАЛ составили 2,65 млн рублей. Новинка уступила недавнему спортивному байопику РОДНИНА (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 76,6 млн), но опередила другие аналоги, ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (1,899 млн рублей, стартовые сборы – 55 млн), ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,598 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (1,007 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) РОДНИНА 3,471 ФИНАЛ 2,652 ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ 1,899 ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 1,598 НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 1,069 ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ 1,007

Новый отечественный мультфильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 предварительно заработал 432,5 тысяч рублей. Новинка проиграла проекту РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (723,6 млн рублей, стартовые сборы – 35 млн), но обошла анимационные релизы БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ (387 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,7 млн), ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (345,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 28 млн), а также прямого предшественника МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН (309,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,7 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА 724,6 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 432,5 БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ 387,0 ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ 345,4 МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 309,2

Мистическая комедия БЕС ПОПУТАЛ предварительно освоила 127,3 тысяч рублей. Новинка с Павлом Деревянко проиграла проектам ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (714,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,3 млн) и МАМЕ СНОВА 17 (223,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,9 млн), но превзошла ленты БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА (108,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК (74,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,96 млн) и БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн)

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ 714,7 МАМЕ СНОВА 17 223,7 БЕС ПОПУТАЛ 127,3 БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА 108,2 ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК 74,4 БОТАН И СУПЕРБАБА 73,8

Фильм ужасов КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ предварительно заработал 94,4 тысяч рублей. Новинка выступила вровень с картинами КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн) и МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (93,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,3 млн), но превзошла аналоги ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ (76,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ (53,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,8 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1 КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ 94,4 МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ 93,1 ПЕРВАЯ ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ 76,6 КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТИЕ 53,5 ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5

Фото: кадр из фильма ФИНАЛ

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07.05.2025 Автор: Никита Никитин