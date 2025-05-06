Фестиваль «Новое движение» расширит образовательную программу

Ее куратором выступает актриса Юлия Хлынина

Организаторы фестиваля молодого кино «Новое движение», который пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня, объявили о том, что образовательная программа второго смотра будет рассчитана не только на молодых кинематографистов, но и на детей и подростков.

Общеобразовательный блок получил название «От искры к пламени», а его куратором выступает актриса Юлия Хлынина. Отмечается, что метафора в названии легла в основу всей концепции программы: от первых шагов юных участников в возрасте 6-11 лет (программа «Искры»), через этап активного творческого поиска подростков (12-18 лет, программа «Огонь»), к осознанному постижению искусства взрослыми участниками (программа «Пламя»).

Ведущими мастер-классов и творческих встреч станут Сабина Ахмедова, Антон Богданов, Валерий Караваев, Иван Баранов, Георгий Рюмин, Глеб Солнцев, Елена Брагина, Илья Оши, Илья Ловкий, Алексей Фляжников, Кристина Павлова и другие.

Особым элементом образовательной программы станет арт-объект «Дерево Желаний» художницы Любови Ремизовой. На протяжении всего обучения участники разных возрастов будут «оживлять» дерево, прикрепляя к нему записки с желаниями, мыслями, личными открытиями. Таким образом, изначально пустое, «безжизненное» дерево станет общим живым произведением всех, кто вовлечен в процесс образования, творчества и роста.

Фото: пресс-служба фестиваля