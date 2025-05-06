top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фестиваль «Новое движение» расширит образовательную программу

Фестиваль «Новое движение» расширит образовательную программу

Автор: БК

6 мая 2025

Ее куратором выступает актриса Юлия Хлынина

Организаторы фестиваля молодого кино «Новое движение», который пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня, объявили о том, что образовательная программа второго смотра будет рассчитана не только на молодых кинематографистов, но и на детей и подростков.

Общеобразовательный блок получил название «От искры к пламени», а его куратором выступает актриса Юлия Хлынина. Отмечается, что метафора в названии легла в основу всей концепции программы: от первых шагов юных участников в возрасте 6-11 лет (программа «Искры»), через этап активного творческого поиска подростков (12-18 лет, программа «Огонь»), к осознанному постижению искусства взрослыми участниками (программа «Пламя»).

Ведущими мастер-классов и творческих встреч станут Сабина Ахмедова, Антон Богданов, Валерий Караваев, Иван Баранов, Георгий Рюмин, Глеб Солнцев, Елена Брагина, Илья Оши, Илья Ловкий, Алексей Фляжников, Кристина Павлова и другие.

Особым элементом образовательной программы станет арт-объект «Дерево Желаний» художницы Любови Ремизовой. На протяжении всего обучения участники разных возрастов будут «оживлять» дерево, прикрепляя к нему записки с желаниями, мыслями, личными открытиями. Таким образом, изначально пустое, «безжизненное» дерево станет общим живым произведением всех, кто вовлечен в процесс образования, творчества и роста.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мая
Подробнее
Предпродажи уикенда: «В списках не значился» превзошел «Воздух»
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат ожидаемо возглавила драма «В списках не значился»
Подробнее
Названы самые убыточные голливудские проекты 2024 года
Подробнее
Официальная касса России: сорванцы против монстров
Подробнее
Следственный комитет проверит информацию о нарушениях в отношении «Ленфильма»
Подробнее
В Premier и Rutube провели ряд назначений на руководящие должности
Подробнее
В Следственном комитете появится совет по культуре
Подробнее
Сергей Мирошниченко и Ангелина Ашман наберут документальный курс в школе кино «Индустрия»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 мая
Подробнее
«Кончится лето» получит англоязычный ремейк
Подробнее
Okko запустил продажу билетов в кинотеатры и на музыкальные события
Подробнее
РОСКИНО подвело итоги Фестиваля российского кино в Таиланде
Подробнее
Названы самые успешные голливудские проекты 2024 года
Подробнее
В Москве состоялась премьера спортивной драмы «Финал»
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Без попутал»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 апреля – 4 мая 2025 года
Подробнее
В Москве состоялась церемония вручения премии «Белый квадрат»
Подробнее

Новости по теме

Фестиваль «Новое движение» представил деловую программу
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» представил новую визуальную концепцию
Подробнее
Фестиваль «Новое движение» объявил даты проведения
Подробнее