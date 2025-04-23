«Кракен» собрал самую возрастную аудиторию среди всех текущих релизов

Согласно исследованию от компании Wanta Group, фантастический экшн Николая Лебедева КРАКЕН занял особую нишу в апрельском прокате, собрав в сравнении с другими фильмами более взрослую аудиторию. В то же время это говорит о том, что проект не смог в полной мере привлечь молодежь, отмечают эксперты.

Фильм привлек значительную долю зрителей в возрасте 35+ (22%), что является самым высоким показателем среди всех текущих кинотеатральных релизов. Подростки 12-17 лет тоже проявили интерес к проекту, их доля составила 35%, но большинство из них предпочли ЖДУНА (66%), а молодежь 18-24 лет чаще выбирала музыкальный фильм ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (55%). Таким образом, средний возраст зрителя КРАКЕНА составил 24,7 года, что выше, чем у ЖДУНА (16,9) и ПРОРОКА (21,3).

Основными причинами выбора КРАКЕНА, согласно уточненным данным Wanta Group, стали актерский состав (47%), зрелищность и спецэффекты (21%), а также трейлеры и реклама (31%). При этом социальные сети сыграли меньшую роль в продвижении (12%), что контрастирует с другими фильмами, например, ЖДУНОМ, где доля зрителей, пришедших из соцсетей, составила 48%.

Таким образом, потенциал фильма мог бы быть выше при более активной работе с молодежной аудиторией, отмечают аналитики. КРАКЕН способен привлекать взрослую аудиторию, но для более широкого успеха ему может потребоваться доработка маркетинговой стратегии, особенно в digital-сегменте. Фильм имеет все шансы на устойчивые сборы, если усилит присутствие в соцсетях и активнее вовлечет молодежь.

«КРАКЕН был достаточно ожидаемым зрителями фильмом: перед премьерой в рейтинге ожидаемых новинок он уже несколько недель держался на первом месте. Его аудитория в первый уикенд проката оказалась старше, чем у конкурентов. Возможно, фильму не хватает кампании именно на молодую аудиторию – ее доля ниже, чем у других фильмов. В целом же кино понравилось: NPS у фильма 36 пунктов, что вполне хорошо. По одному пасхальному уикенду рано делать какие-то выводы, но пока выглядит так, что у фильма неплохие перспективы в прокате», – комментирует генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.

В целом пасхальный уикенд был отмечен пониженным интересом зрителей к кино – посещаемость кинотеатров упала до рекордного с октября 2024 года уровня. «Низкая посещаемость кинотеатров по стране наиболее вероятно объясняется праздником Пасхи. Значимость праздника растет с каждым годом: по данным ВЦИОМ в 2018 году она была на пятом месте среди любимых праздников россиян, а к прошлому году уже стабильно находилась на третьем месте. Люди сосредоточились на празднике в эти выходные, поэтому и посещаемость кинотеатров упала», – считает Мария Щербаль.

Исследование методом оффлайн-опроса проводилось с 17 по 21 апреля и охватило более 1000 респондентов в 5 городах (Москва, СПб, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар).

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

23.04.2025 Автор: Никита Никитин