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Аналитика


«Кракен» собрал самую возрастную аудиторию среди всех текущих релизов

По данным Wanta Group, средний возраст зрителя фильма Николая Лебедева составил 25 лет

Согласно исследованию от компании Wanta Group, фантастический экшн Николая Лебедева КРАКЕН занял особую нишу в апрельском прокате, собрав в сравнении с другими фильмами более взрослую аудиторию. В то же время это говорит о том, что проект не смог в полной мере привлечь молодежь, отмечают эксперты. 

Фильм привлек значительную долю зрителей в возрасте 35+ (22%), что является самым высоким показателем среди всех текущих кинотеатральных релизов. Подростки 12-17 лет тоже проявили интерес к проекту, их доля составила 35%, но большинство из них предпочли ЖДУНА (66%), а молодежь 18-24 лет чаще выбирала музыкальный фильм ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (55%). Таким образом, средний возраст зрителя КРАКЕНА составил 24,7 года, что выше, чем у ЖДУНА (16,9) и ПРОРОКА (21,3).

Основными причинами выбора КРАКЕНА, согласно уточненным данным Wanta Group, стали актерский состав (47%), зрелищность и спецэффекты (21%), а также трейлеры и реклама (31%). При этом социальные сети сыграли меньшую роль в продвижении (12%), что контрастирует с другими фильмами, например, ЖДУНОМ, где доля зрителей, пришедших из соцсетей, составила 48%.

Таким образом, потенциал фильма мог бы быть выше при более активной работе с молодежной аудиторией, отмечают аналитики. КРАКЕН способен привлекать взрослую аудиторию, но для более широкого успеха ему может потребоваться доработка маркетинговой стратегии, особенно в digital-сегменте. Фильм имеет все шансы на устойчивые сборы, если усилит присутствие в соцсетях и активнее вовлечет молодежь.           

«КРАКЕН был достаточно ожидаемым зрителями фильмом: перед премьерой в рейтинге ожидаемых новинок он уже несколько недель держался на первом месте. Его аудитория в первый уикенд проката оказалась старше, чем у конкурентов. Возможно, фильму не хватает кампании именно на молодую аудиторию – ее доля ниже, чем у других фильмов. В целом же кино понравилось: NPS у фильма 36 пунктов, что вполне хорошо. По одному пасхальному уикенду рано делать какие-то выводы, но пока выглядит так, что у фильма неплохие перспективы в прокате», – комментирует генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль. 

В целом пасхальный уикенд был отмечен пониженным интересом зрителей к кино – посещаемость кинотеатров упала до рекордного с октября 2024 года уровня. «Низкая посещаемость кинотеатров по стране наиболее вероятно объясняется праздником Пасхи. Значимость праздника растет с каждым годом: по данным ВЦИОМ в 2018 году она была на пятом месте среди любимых праздников россиян, а к прошлому году уже стабильно находилась на третьем месте. Люди сосредоточились на празднике в эти выходные, поэтому и посещаемость кинотеатров упала», – считает Мария Щербаль.    

Исследование методом оффлайн-опроса проводилось с 17 по 21 апреля и охватило более 1000 респондентов в 5 городах (Москва, СПб, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар).

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

23.04.2025 Автор: Никита Никитин

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