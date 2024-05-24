Маша и коты: сборы российского кино за рубежом в первом квартале 2024 года

Общая выручка российских фильмов на международной арене по итогам трех месяцев текущего года достигла $11,025 млн. В первом квартале 2023-го этот показатель равнялся $5,037 млн, в 2022-м – $3,575 млн, а в 2021-м – $8,485. Для сравнения: австралийский контент за пределами родины заработал за первый квартал 2024 года $9,677 млн, немецкий – $8,823 млн, итальянский – $8,094 млн.

Первая строчка чарта досталась выпускам франшизы «Маша и медведь» – как показывает практика, интерес к ней в мире остается по-прежнему высоким. На 22-х территориях мультфильмы студии «Анимаккорд» заработали $2,772 млн. Из этой суммы $712 тысяч пришлись на Мексику, $553 тысячи – на Бразилию.

Второе место в рейтинге занял еще один анимационный релиз, ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. В шести странах его касса достигла $1,507 млн. Наибольшего успеха картина добилась в Италии ($770 тысяч).

Замкнул тройку лидеров хит прошлого года КОТЫ ЭРМИТАЖА, копилка которого за первый квартал 2024-го пополнилась на $1,436 млн. Прокат в Испании принес проекту $673 тысячи.

Лучшим среди игровых фильмов стал триллер Я ИДУ ИГРАТЬ кинокомпании «Базелевс продакшн» и «МТС Медиа». В его активе $1,037 млн, заработанные в семи странах. В Мексике лента привлекла $348 тысяч.

По итогам первого квартала текущего года наиболее актуальным рынком для российского контента стала Бразилия, принесшая отечественной продукции $1,152 млн. Впрочем, совсем немного отстали от этой страны Мексика ($1,06 млн), Италия ($1,052 млн) и Китай ($1,024 млн). Значительную часть в показатель последнего внесли буквально несколько мартовских дней, во время которых там в рамках превью начал работу мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА ($517 тысяч).

Фото: кадр со съемок фильма Я ИДУ ИГРАТЬ

24.05.2024 Автор: Максим Острый