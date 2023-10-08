Кинофестиваль «Маяк»: дискуссия «Как снимать, показывать и смотреть кино в России в 2023 году»

7 октября в рамках деловой программы фестиваля «Маяк» прошла дискуссия «Как снимать, показывать и смотреть кино в России в 2023 году».

В дискуссии приняли участие продюсеры Дмитрий Литвинов, Игорь Толстунов и Роман Борисевич, исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, директор кинотеатра «Ударник» Светлана Максимченко и директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская. Модератором выступила директор по взаимодействию с индустрией в компании «Яндекс» Ксения Болецкая.

Профессионалы индустрии обсудили, что изменилось в прокате российских фильмов после ковида и ухода Голливуда и как ограничения на зарубежных фестивалях и рынках повлияли на продвижение национального авторского кино.

По словам Дмитрия Литвинова, всего на территории России имеется около 50 кинотеатров, которые умеют работать с отечественным авторским кино (а эффективных из них – около 30). Продюсер заметил, что для большего успеха подобных проектов необходим событийный прокат. «Нужно делать вокруг таких фильмов событие. В этом хорошо преуспели «Каро.Арт», которые проводят в Москве довольно большие серии арт-показов с обсуждениями больших критиков. Это также делают новосибирская «Победа» и «Ельцин-центр» в Екатеринбурге, но, тем не менее, мы понимаем, что этого недостаточно», – подчеркнул он.

Согласно приведенной Литвиновым статистике, количество выходящих в прокат отечественных арт-проектов лишь ненамного уменьшилось с 2019 года, однако сборы этих картин и их посещаемость очень сильно упали. По данным за 2022 год российские авторские фильмы составили только 2% сборов от всей общей кинотеатральной кассы (зарубежный арт-мейнстрим, в свою очередь, составил также неутешительные 3% сборов).

В пятерку самых кассовых арт-проектов, которые выходили в российский прокат в 2022-2023 году, попали три зарубежных проекта – ЖАННА ДЮБАРРИ (410,4 млн рублей), ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (82,7 млн рублей) и ГЛАВНАЯ РОЛЬ (57,7 млн рублей) – и два отечественных – КАЗНЬ (56,2 млн рублей) и СНЕГИРЬ (56,1 млн рублей).

Литвинов отметил, что успеху ЖАННЫ ДЮБАРРИ поспособствовало не только имя Джонни Деппа, но и большая работа дистрибьютора Russian World Vision, который, благодаря спецпоказам, сделал фильм событием и в больших городах, и в регионах. Если говорить о российских картинах, то КАЗНЬ продемонстрировала достаточно хорошую наработку на копию. СНИГИРЬ же, в свою очередь, несколько не оправдал ожидания индустрии – и это при рекламной поддержке ВГТРК и довольно широкой росписи. По словам продюсера, примерно то же самое сейчас произошло и с 1993 Александра Велединского.

В целом, российская кинотеатральная аудитория не жалует арт-проекты – аудитория отечественного авторского кино составляет около 150-200 тыс человек. Так или иначе, по мнению Литвинова, у зрителя после больших блокбастеров возрастает доверие к русскому кино, и он возвращается в кинотеатры уже на другие проекты, в том числе и на арт-мейнстрим. В качестве примера продюсер привел свой жанровый проект – триллер КЕНТАВР с Юрой Борисовым, заработавший внушительные 125 млн рублей. Он также отметил, что лето этого года действительно было провальным для кинотеатров, однако нельзя забывать, что традиционно – это сезон для голливудских блокбастеров, которых сейчас официально в России нет. Литвинов отметил, что сейчас 20% реального экранного времени во многих сетях (кроме двух) занимают релизы с предсеансовым обслуживанием. «Мы все против пиратства, но понимаем, что для кинотеатров сейчас это необходимая мера выживания, – сказал он. – Естественно, это очень плохо. Любое пиратство повлечет за собой серьезные последствия, но сейчас это лучше, чем если бы кинотеатры просто закрылись».

«Мы все всё понимаем, все должны выживать, но просто это может быть принцип домино, – заметил в свою очередь продюсер Игорь Толстунов. – Сегодня надо выжить кинотеатрам, завтра – какому-нибудь автозаводу, потом мясокомбинату и так далее. Так что, просто приходи и бери? Это воровство, будем честны».

Толстунов подчеркнул, что стоимость кинопроизводства в России за последние годы сильно выросла – во многом он связывает это с появлением на рынке большего количества финансирования: это и онлайн-кинотеатры, и Институт развития интернета, и увеличенные объемы финансирования со стороны Минкульта и Фонда кино. «Это безусловно хорошо, но у этого есть свои – надеюсь, временные – но отрицательные черты на фоне дефицита ресурсов, как талантов, так и просто технических сотрудников, членов съемочных групп, – сказал продюсер. – Рост цен – проблема не новая, сколько я себя помню, цены все растут и растут».

Исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев сказал, что бюджет российского авторского кино в России составляет сейчас от 70 до 120 млн рублей в зависимости от сценария. «Если, конечно, не брать такие авторские фильмы, как, например, у Алексея Алексеевича Германа», — усмехнулся он. Два года назад, по его словам, такие же картины снимали за 50-70 млн рублей.

Толстунов также отметил, что российским картинам сейчас становится все сложнее и сложнее попадать на зарубежные кинофестивали, что влияет на их прокатную судьбу – к участникам крупных смотров, вроде Канн, Венеции и Торонто, интерес всегда выше. Дмитрий Литвинов в ответ на это заметил, что, например, в Корее зрителей приучили смотреть местное кино. «Все участники рынка должны понимать, что это долгая и тяжелая работа», – сказал он, подчеркнув, что большой помощью в популяризации авторского кино в России могло бы стать возрождение «Закрытого показа» на Первом канале. Эти слова были встречены громкими аплодисментами зала.

По словам Романа Борисевича, со стороны Запада действительно стоит некий блок на участие российских лент в зарубежных кинофестивалях и на международные продажи. «Это не железный занавес. Все равно картины устойчиво продаются. Да, некоторые территории вообще не берут наши фильмы – например, Польша. Хуже стала брать Европа. Сами цены упали где-то в два раза», – заметил продюсер.

Литвинов согласился насчет блока на отечественный контент. По его словам, так поступили Netflix, Hulu и Amazon, а сами цены на проекты упали даже больше, чем в два раза. «Пока этот блок не будет снят, цены на русский контент так и не подвинутся», – подчеркнул он.

Ксения Болецкая также коснулась вопроса о продюсерских рисках – как быть с фильмами на неудобные темы или же с проектами, актеры которых попали в негласные «черные списки». После того, как ни один из спикеров не рискнул ответить на этот вопрос, она передала слово Антону Малышеву.

Исполнительный директор «Кинопрайма» заметил, что российская киноотрасль легко адаптируется ко всему происходящему. «Я для себя понял, что идеально работать с командой единомышленников – то есть, с теми людьми, которые разделяют твои ценности, включая в том числе и актеров. Потому что от неосторожных высказываний страдает проект целиком, – подчеркнул он. – Один человек действительно может срубить проект. У нас есть проекты, некоторые актеры которых после съемок уехали из страны, а теперь собирают деньги для ВСУ. Мы сами теперь не выпустим их в прокат. Это огромная боль, деньги потеряны, но никак нельзя. Это даже не вопрос отзыва прокатного удостоверения. Я просто не могу выпустить фильм с участием таких людей, я сам этого не сделаю, пока не победим».

Малышев также заявил, что ему хотелось бы более четкой формулировки правил со стороны государства.

«К сожалению, мы действительно от этого всего не застрахованы и поэтому, если кто-то опасается рисков – тогда просто не надо снимать кино. Займитесь чем-то другим. Переквалифицируйтесь в управдомы», – отметил, в свою очередь, Игорь Толстунов. Продюсер заявил, что его больше беспокоит триггер, вызвавший самоцензуру у авторов – причем, даже не в отношении каких-то политических вещей, а скорее с точки зрения какого-то человеческого бытия.

В тему самоцензуры Светлана Максимченко вспомнила, что два года назад у нее был разговор с Наталией Мещаниновой на тему того, стоит ли ей снимать драму ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ – режиссер и автор сценария переживала, что фильм могут не дать выпустить на экраны. «Мы тогда даже сходили в прокуратуру и посоветовались. Нам сказали – конечно, снимайте, потому что это очень важная тема. Но ни я больше не работаю в Министерстве, ни девушка, которая нам в прокуратуре это сказала, – усмехнулась она. – Но я считаю правильным, что Наташа и ее команда сняли эту картину». Директор кинотеатра «Ударник» подчеркнула, что у фильма уже было много успешных фестивальных показов в России, и что он смог найти своего зрителя, даже несмотря на отсутствие прокатного удостоверения.

Максимченко также заметила, что с аудиторией отечественного авторского кино нужно продолжать работать, если индустрия хочет продолжать снимать подобные картины.

С ней согласилась и директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская. По ее словам – для того, чтобы сделать фильм событием в одном отдельном региональном кинотеатре необходима договоренность по каждому конкретному проекту с продюсерами и прокатчиками. «Часто, когда мы делаем премьеру, то прокатчик идет нам на встречу, разрешая оставить весь сбор у себя. Тогда мы можем спокойно привезти каких-то звезд, поселить их, устроить обсуждение, – сказала она. – Это действительно так. Артхаусное кино работает только после того, как мы его премьеру окрашиваем какими-то особенными красками. Мы в этом уже совершенно точно убедились».

Фото: пресс-служба фестиваля

08.10.2023 Автор: Юлия Шампорова, Илья Кувшинов