MIPCOM 2024: будни и бренды

24 октября в Каннах завершился 40-й международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM. По информации компании-организатора RX France, в мероприятии приняли участие около 10,5 тысяч делегатов из 110 стран. России среди них, как и в прошлые два года, официально не было, хотя сразу несколько источников БК подтверждают достаточно многочисленную делегацию наших соотечественников на Лазурном берегу.

Директор MIPCOM Cannes и MIP London Люси Смит считает, что, несмотря на свой внушительный возраст, телерынок в Каннах все еще остается актуальным. «Первый выпуск MIPCOM Cannes пообещал гостям крупнейший в мире ежегодный телевизионный рынок, который нельзя будет пропустить. Это обещание сегодня все так же актуально, как и сорок лет назад. В этом году оно чувствуется особенно важным не только потому, что у нас юбилей, но и потому, что месяцами люди из разных стран говорили мне одну-единственную фразу: «Нам очень нужна эта выставка».

Стоит отметить, что в 2024 году посещаемость рынка незначительно, но упала – в прошлый раз количество гостей перевалило за 11 тысяч человек. Смит полагает, что снижение численности делегатов связано с тем, что экспоненты уменьшили количество командированных людей. К аналогичному мнению пришли и авторы Screen International: многие руководители компаний, с которыми общалось издание, признали это, назвав среди факторов ограниченные бюджеты и рост числа конкурирующих мероприятий. Тем не менее действительно MIPCOM уже давно превратился из места, где заключаются крупные сделки, в рынок, где продавцы могут встретиться с покупателями и рассказать им о своих новых и готовящихся проектах.

Если говорить о продавцах, то на выставке в этом году было представлено 347 экспонентов (320 в 2023-м) из 34 стран – причем десять из них были новыми. Общее количество байеров составило 3240 человек, лидирующими оказались покупатели из США, Великобритании, Франции, Германии и Испании. Последняя в этом году стала почетным гостем MIPCOM. На мероприятие были аккредитованы сразу 172 испанские компании, а вечеринка открытия, спонсором которой выступила Испания, стала самой большой в истории рынка – на нее заглянуло более 3,5 тысяч человек.

Согласно исследованиям CEX Spain Trade & Investment и Parrot Analytics, испанский контент принес $5,1 млрд доходов на мировых стримингах за последние четыре года. В числе наиболее популярных проектов аналитики отметили сериалы «Бумажный дом», «Элита» (оба – Netflix), «Красная королева» (Prime Video) и «Земля женщин» (Apple TV+, копродукция с США). Помимо этого, наблюдался прирост доступности испанских сериалов и фильмов на мировых онлайн-платформах на 22% с 2021 года. Одним из почетных гостей MIPCOM стал режиссер ОБЩЕСТВА СНЕГА Хуан Антонио Байона, выступивший с программной речью, в которой он отметил, что Испании, возможно, не хватает ресурсов Голливуда, однако у местных кинематографистов есть «страсть и талант».

Что касается жанровых тенденций, то сразу несколько руководителей компаний-селлеров отметили в разговоре со Screen, что стриминговые сервисы больше не заинтересованы в погоне за молодежной аудиторией (young adult), а ищут контент, ориентированный на зрителей более старшего возраста, которые и платят за подписку на платформы. По их мнению, аудитория сейчас нуждается в более легком контенте. «Артхаус и нишевые проекты – не самые лучшие категории на данный момент», – сказал Стив Мэтьюс, руководитель отдела контент-партнерства Banijay, одного из крупнейших международных производителей и дистрибьюторов контента. Другой медиаменеджер подчеркнул, что некогда популярные скандинавские нуары, ставшие настоящими первопроходцами для международных драматических сериалов, теперь должны быть действительно исключительными, чтобы их можно было продать в другие страны.

Этим можно объяснить и вновь выросший интерес на рынке к процедуралам (посвященным каким-либо профессиям телесериалам, каждый эпизод которых построен на отдельной истории или конфликте). Так, например, новая глава Warner Bros. Television Group Ченнинг Данги привела в пример свежую премьеру NBC, медицинскую драму «Блестящие умы» (Brilliant Minds) с Закари Куинто, а также обратила внимание на невероятный успех телевизионного проекта «Форс-мажоры» на стриминговых платформах. «Многие раньше с презрением относились к процедуралам, а теперь говорят, мол, ну а что, людям же нравится, давайте делать новые шоу», – сказала она.

Тем временем Великобритания в этом году смогла вытеснить США с первого места экспортеров. Причин много, но основной являются минувшие забастовки гильдий сценаристов и актеров США. По словам генерального директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерры, их последствия оказались гораздо серьезнее, чем принято считать. Именно из-за этого многие американские съемочные группы вынуждены перебазироваться в более дешевые локации вроде Великобритании, Австралии и Восточной Европы. Глава Sony уверен, что ближайшие два года окажутся очень хаотичными для американских студий, борющихся с упадком старых кабельных каналов. Итальянский продюсер Лука Бернабей, в свою очередь, рассказал, что американцы учатся у европейцев, как снизить производственные затраты. Еще один высокопоставленный продюсер, снимающий сериалы по всему миру, поведал, что на многие новые шоу студии из США теперь ищут софинансирование в Европе (в некоторых случаях даже до 80% всего бюджета).

Третье место в списке экспортеров досталось Турции. Стоит отметить, что по статистике проекты из этих трех государств составляют более 50% всего экспортируемого игрового контента в другие страны мира. Если говорить о жанрах, то лидерами здесь все еще остаются драмы и детективы. «Мы знаем все жанры, которые работают – это криминальные шоу, приключенческие боевики, драмы, мыльные оперы, а также герметичные комедии», – заявил исполнительный директор Disney по медиасетям и контенту региона EMEA Диего Лондоно. Помимо этого, он считает, что продажам помогает известная интеллектуальная собственность в основе.

Последнее оказывается довольно заметно, если посмотреть на проекты MIPCOM в этом году. Так, например, Warner Bros. Discovery активно продавала кулинарное шоу «Гарри Поттер: Волшебники выпечки» (Harry Potter: Wizards of Baking), вдохновленное блюдами из оригинальной франшизы, с Джеймсом и Оливером Фелпс в качестве ведущих, а также шоу-викторину по мотивам ситкома «Друзья» The Friends Experience: The One in New York, действие которой будет разворачиваться в воссозданных декорациях популярного сериала. Mattel, в свою очередь, объявила о продаже британской телекомпании ITV прав на адаптацию настольной игры Pictionary, а Talpa Studios и Hasbro объединили усилия для создания телеверсии викторины Trivial Pursuit. Если говорить об игровых проектах, то и тут царили бренды – спин-офф процедурала «Морская полиция: Спецотдел» NCIS: Tony & Ziva помог Paramount Global Content Distribution заметно прибавить в весе на рынке (что неудивительно, учитывая тот факт, что франшиза в общей сложности принесла студии около $4,5 млрд), а NBCUniversal Global TV Distribution продал новую экранизацию романа «День Шакала» с Эдди Редмэйном на почти двести территорий по всему миру.

Главный специалист по лицензированию контента Paramount Дэн Коэн подчеркивает, что эксклюзивность перестала быть важна, а скорость заключения сделок по игровым полнометражным фильмам продолжает увеличиваться. «Сейчас мы живем в мире соэксклюзивных и неэксклюзивных сделок», – сказал он. Многие платформы готовы теперь лицензировать свой контент третьим лицам, а не хранить его на собственном стриминге. Так, например, вице-президент компании Disney по партнерским отношениям и распространению контента региона EMEA Паоло Агостинелли привел в пример фантастическую комедию «Экстраординарная», которая была лицензирована британским телеканалам ITV2 и ITVX незадолго до релиза второго сезона шоу на стриминге Disney+. «Это повысило значимость первого сезона и привлекло больше фанатов ко второму. За последние несколько месяцев мы заключили более двадцати подобных сделок», – добавил он.

Некоторые продюсеры ворчат, что решение платформ лицензировать свой контент для ТВ портит рынок и чрезмерно наводняет его шоу, затрудняя другим продакшнам продажу своих программ. Тем не менее также растет и количество совместных проектов телевидения и стримингов – все стремятся разделить производственные затраты.

Несмотря на некоторые проблемы с посещаемостью, а также конкуренцией с другими мероприятиями, MIPCOM все равно продолжит активное существование – организаторы уже объявили о том, что 41-й выпуск телевыставки традиционно пройдет в Каннах с 13 по 16 октября 2025 года.

Фото: официальный сайт MIPCOM

06.11.2024 Автор: Илья Кувшинов