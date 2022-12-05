«Новогодняя битва» 2022: два Котта и Чебурашка

8 декабря в российском прокате начнется «новогодняя битва» - самый кассовый период, для которого прокатчики подготовили свои самые амбициозные проекты. Как и два года назад, нас ждет новогоднее меню, практически полностью состоящее из российских «ингредиентов». По-настоящему крупный зарубежный релиз, который примет участие в разделе новогоднего «пирога», один – это ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ, но он захватит всего четыре дня январских каникул. Поэтому главные сливки с самого кассового периода в году соберут отечественные продюсеры. При этом нельзя не отметить явного избытка семейного и детского контента. Столь богатое изобилие картин, рассчитанных на одну и ту же аудиторию, должно сыграть на руку дистрибьюторам, которые смогут предложить внятную альтернативу. Если все заявленные релизы останутся в строю и выйдут в заявленные даты, то их совокупные сборы составят, по нашим прогнозам, 4,05 млрд рублей.

Кинокомпания Yellow, Black & White за три прошедших года приучила всех, что в новогодние праздники правит был именно ее продукция. Нынешняя «НГ-битва» не исключение – ее фаворит сомнений ни у кого не вызывает. ЧЕБУРАШКА (2 млрд) аккумулирует основную массу семейной аудитории, которая всегда являлась самым активным сегментом в праздничную неделю, а в этом году и вовсе стала основным двигателем кинопроката. Несмотря на то, что на внимание семейного зрителя претендует много релизов, ни один из них не выступает в одной весовой категории с фильмом Дмитрия Дьяченко. Одна лишь рекламная кампания с поддержкой сразу двух федеральных каналов («Россия 1» и СТС) уже может считаться самой мощной во всем 2022 году. Но есть у релиза и слабые места. Если трилогия ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ смогла привлечь на свои сеансы и семейную, и подростковую аудиторию, то в данном случае этого скорее всего не произойдет – для тинэйджеров ЧЕБУРАШКА все-таки выглядит слишком детским релизом. Главной интригой, пожалуй, является вопрос, удастся ли новинке покорить отметку в 2 млрд рублей, целясь пусть в самый обширный, но все-таки единственный зрительский сегмент. Оптимистично предположим, что эта задача выполнима.

Главной альтернативой лидеру должна стать фантастическая лента Дмитрия Киселева МИРА (900 млн). Высокобюджетный проект привлечет на свои сеансы всех тех, кто не интересуется чисто семейной продукцией. При этом МИРА, возможно, будет интересна и родителям с детьми – особенно если они старше 10 лет. Судя по ролику, духоподъемный настрой и месседж «семья важнее всего» в фильме присутствуют. Главным минусом МИРЫ в момент написания этого текста видится невысокая осведомленность аудитории об этом релизе. Впрочем, есть почти месяц до премьеры, в течение которого это можно исправить. Тем более у фильма появился мощный медиапартнер в лице Первого канала.

Комедия все еще является одним из самых востребованных жанров в нашей стране. В предыдущие два года эту нишу в «новогодней битве» заполняли собой ПОСЛЕДНИЕ БОГАТЫРИ. Сейчас в прокат выходит «чистый» жанровый продукт – НЕПОСЛУШНИК 2 (550 мн). Оригинальный фильм Владимира Котта стартовал в феврале этого года и стал одним из главных комедийных хитов 2022-го. Сиквел, в режиссерском кресле которого вновь Владимир Котт, попробует стать главным предложением для молодежной аудитории в новогодние праздники. Теоретически проект может выступить даже успешнее, чем мы предполагаем. Всем еще памятны новогодние рекорды ХОЛОПА в отсутствие других больших комедий. Однако даже двукратный рост сборов относительно оригинального фильма – беспрецедентная для нашего кинопроката ситуация. Понятно одно: превзойти сборы первой части новинка должна при любых обстоятельствах.

Помимо ЧЕБУРАШКИ, за семейную аудиторию будут биться два игровых релиза, которые выйдут в прокат немного раньше и попробуют завоевать зрительскую любовь еще до начала январских каникул. Фаворитом в этом дуэте видится работа Александра Котта (брата-близнеца режиссера НЕПОСЛУШНИКА 2) ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (200 млн). У фильма узнаваемый актерский состав, а также сильный книжный бренд, заложенный в название. Этот бренд, правда, будет работать скорее не на детей, а на их родителей. Сказочный постер картины обещает приключения уровня ПОЛЯРНОГО ЭКСПРЕССА или даже ГАРРИ ПОТТЕРА. На деле же это стандартный среднебюджетный семейный фильм, который мало чем отличается от тех, что выходили в течение всего 2022 года и собирали в диапазоне 100–150 млн рублей. Несомненным плюсом в данном случае видится новогодняя тематика, которая может вывести сборы новинки на чуть более высокий уровень. Ностальгические чувства зрителей будет возбуждать и французский ремейк классической комедии с Пьером Ришаром НОВАЯ ИГРУШКА (100 млн). Здесь на руку проекту сыграет иностранное происхождение, выделяющее его на фоне исключительно отечественного контента. А вот исполнивший главную роль в новинке Жамель Деббуз в нашей стране даже близко не может сравниться по популярности с Пьером Ришаром. Это, несомненно, отразится на кассовом потенциале фильма. Впрочем, нельзя забывать, что подобные релизы на российском рынке часто становятся «сарафанными» хитами (1+1 как хрестоматийный пример), так что подобный сценарий не стоит исключать и в этом случае.

Большая делегация российской анимации также поделит между собой значительную часть праздничного «пирога». ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (500 млн)– проверенный бренд анимационной студии «Мельница». И пусть в последние годы сборы проектов студии просели, в нынешней ситуации пятая часть истории про Ивана Царевича выглядит как островок стабильности и уверенности – как в хорошей росписи, так и в зрительском интересе. Скорее всего в битве анимационных релизов она и выйдет победителем. Еще один мультфильм, обладающий мощным брендом – МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (250 млн), теоретически мог бы поспорить за пальму первенства, если бы был полноценным полнометражным релизом. На деле же нас ждут одна расширенная серия популярного мультсериала с хронометражем 22 минуты и три обычных, продолжительностью 7 минут каждая. С одной стороны, для самого юного зрителя более удобного проекта не придумаешь. С другой – дети постарше могут быть разочарованы походом в кино, ожидая цельную полнометражную работу. В любом случае подобный релиз – прецедент для нашего проката, и наверняка многие анимационные студии с интересом будут следить за его сборами. ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (150 млн) – единственный из тройки мультфильм, который полностью отрабатывает новогоднюю тематику. Однако он стартует за три недели до Нового года, и в столь насыщенной конкурентной борьбе даже при отличных сборах вряд ли сможет рассчитывать на широкую роспись в праздники. Тут можно провести аналогию с фильмом СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, которому два года назад явно не хватило сеансов на длинных выходных из-за раннего старта в прокате.

Мелодрама – редкий гость праздничных периодов. Однако проект БЫВШИЕ. HAPPY END (100 млн) здесь явно не случайный пассажир. Одноименный сериал пережил три сезона и является одним из самых популярных онлайн-проектов. Кроме того, первые два сезона с успехом прошли на Первом канале и ТНТ. Закрученная история любви, мастерски сыгранная Денисом Шведовом и Любовью Аксеновой, не оставила равнодушными миллионы зрителей у домашних экранов. Но сподвигнет ли она их на поход в кинотеатр? Однозначного ответа тут нет. В наличии у проекта активной фан-базы никто не сомневается, однако слишком уж по-разному в прокате показывали себя полнометражные продолжения популярных сериалов. Что можно утверждать с уверенностью: единственный кинопроект с возрастным ограничением 18+ наверняка приведет в кинозалы аудиторию, которую по тем или иным причинам не устроит праздничный репертуар.

Последним, но не по значению, в «новогоднюю битву» вступит единственный крупный голливудский релиз – ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (1,3 млрд). Долгожданная работа Гая Ричи наконец доберется до больших экранов, и пусть она захватит всего четыре праздничных дня, зато в этот период однозначно возглавит российский прокат. Тут стоит напомнить, что сборы предыдущих двух фильмов режиссера оперировали цифрой в миллиард рублей, и нет никаких предпосылок к тому, что новинка вызовет у аудитории меньший интерес. Несмотря на то, что релиз встал на новую дату достаточно поздно, осведомленность о нем у массовой аудитории есть, а статус блокбастера и единственной голливудской альтернативы во время «НГ-битвы» будет выгодно выделять его на фоне отечественного продукта. Правда, нельзя не отметить, что основную часть своей кассы фильм освоит уже за пределами праздничной недели, но для кинотеатров это, возможно, даже станет плюсом, поскольку обвал бокс-офиса с началом рабочих дней будет не столь внушительным, как обычно.

Дата релиза Фильм Дистрибьютор Позитив Негатив Прогноз сборов,

млн рублей 08.12.2022 ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА AK * Семейные релизы – самый востребованный в 2022 году жанр. * Наличие, пожалуй, самого известного новогоднего бренда в истории. * Достаточно высокий для отечественного проекта уровень анимации. * Низкие рейтинги ожидания. * Слишком сильная конкуренция со стороны других российских анимационных проектов. * Начинает свой прокат за три недели до Нового года. Скорее всего в праздничные дни не получит широкой росписи. 150 15.12.2022 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ VLG * У мультфильма один из самых известных анимационных брендов в нашей стране. * Небольшой хронометраж. Возможность из-за этого получить хорошую роспись. * Семейные релизы – самый востребованный в 2022 году жанр. * Новогодняя тематика. * Конкуренция за детскую аудиторию с другими отечественными анимационными релизами. * Небольшой хронометраж и тот факт, что проект является альманахом, может вызвать негативный «сарафан». * Позднее начало рекламной кампании. * Мультфильм рассчитан на самого юного зрителя, детям среднего школьного возраста он может быть неинтересен. 250 15.12.2022 НЕПОСЛУШНИК 2 CRP * Первая часть франшизы в начале года вне праздничных уикендов собрала более 300 млн рублей. * Комедия – самый востребованный в праздники жанр. * Сюжетом картина схожа с ХОЛОПОМ, самым успешным фильмом в истории современного российского проката. * Информационная поддержка холдинга ВГТРК. * Возможна усталость от франшизы, промежуток между первой и второй частями составил всего 10 месяцев. 550 22.12.2022 МИРА AK * Высокобюджетное и духоподъемное кино всегда востребовано на новогодних праздниках. * Анонсированная поддержка Первого канала. * Главная альтернатива комедийным и семейным релизам в праздничную неделю. * Главное предложение для возрастного зрителя в новогодние праздники. * Отсутствие в актерском составе крупных медийных звезд. * Сборы отечественных фантастических фильмов далеко не всегда оправдывают ожидания. * Низкая узнаваемость для такого высокобюджетного релиза. 900 22.12.2022 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ VLG * Наличие узнаваемого бренда в названии. * Семейные релизы – самый востребованный в 2022 году жанр. * Богатый актерский состав. * Новогодняя тематика фильма. * Слишком большая конкуренция за семейную аудиторию. * В сравнении с другими участниками «НГ-битвы» кажется не обязательным для просмотра. 200 22.12.2022 БЫВШИЕ. HAPPY END CP * Наличие бренда популярнейшего сериала видеосервиса Start. * Богатый актерский состав. * Отсутствие конкуренции за целевую аудиторию. * Высокий возрастной рейтинг. * Скорее всего будет неинтересен аудитории, не знакомой с сериалом. * Есть ощущение, что пик интереса к сериалу уже прошел. 100 22.12.2022 НОВАЯ ИГРУШКА NKI * Единственный крупный иностранный релиз вплоть до 5 января 2023 года. * Ностальгический бренд, который может привлечь на сеансы возрастную публику. * Семейное кино – самый востребованный в 2022 году жанр. * Низкие уровни ожидания. * Целевая аудитория скорее всего не знакома с оригинальным фильмом. * Слишком большая конкуренция за семейную аудиторию. 100 29.12.2022 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 VLG * Принадлежность к узнаваемой франшизе. * Продукция студии «Мельница» всегда востребована в новогодние праздники. * Возможность успешно поработать в длину, серьезной конкуренции среди анимационных новинок не будет до конца января. * Семейные релизы – самый востребованный в 2022 году жанр. * Сборы проектов студии «Мельница» за последние годы пережили существенный спад. * Возможная усталость зрителя от франшизы. * Слишком сильная конкуренция со стороны других российских анимационных проектов. 500 01.01.2023 ЧЕБУРАШКА CP * В основе фильма лежит очень узнаваемый детский бренд. * Семейные релизы – самый востребованный в 2022 году жанр. * Предыдущие проекты студии Yellow, Black & White на новогодних праздниках три года подряд собирали свыше 2 млрд рублей. *Информационная поддержка холдинга ВГТРК и канала СТС. * Слишком большая конкуренция за семейную аудиторию. * Отсутствие премиальных форматов. * Отсутствие зацепок для подростковой и возрастной аудитории. 2 000 05.01.2023 ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ GF * Единственный голливудский релиз на новогодних праздниках. * Богатый актерский состав. * Предыдущие проекты Гая Ричи выступали как настоящие блокбастеры и зарабатывали порядка 1 млрд рублей. * Самые высокие рейтинги ожидания среди всех участников «НГ-битвы». * Захватит всего четыре праздничных дня проката. * Позднее начало рекламной кампании. 1 300

05.12.2022 Автор: Георгий Романов