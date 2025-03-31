Новые правила Фонда кино: кто может стать лидером кинопроизводства?

В этом году Фонд кино ужесточил методику отбора компаний, претендующих на звание лидеров российского кинопроизводства. Теперь лидерами могут считаться только те киноорганизации, которые выпустили за последние шесть лет два проекта (игровых или анимационных), уже получивших поддержку Фонда кино (субсидия Минкультуры не учитывается). Еще одно новое требование: число билетов на сеансы таких фильмов должно составлять не менее среднего значения посещаемости созданных при финансировании фонда картин, выпущенных в году, предшествующем году определения лидеров отечественного кинопроизводства.

Основным критерием остается количество проданных билетов на фильмы продакшнов за последние шесть лет (в нашем случае с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024-го), отсутствие задолженностей у продюсеров как перед Фондом кино и Министерством культуры, так и неисполненных обязательств по уплате налогов и прочих денежных обязательств перед государством, продолжительность работы не менее трех лет и наличие не менее двух картин в прокате за оцениваемый период. При учете число зрителей вышедших во время пандемии проектов – в период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно – умножается на коэффициент 2,5. Это такие релизы, как ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, КОНЕК-ГОРБУНОК, ОГОНЬ, НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА, ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО, БАТЯ. Соответствующие требованиям компании ранжируются в порядке убывания, и министерство культуры отбирает из них топ-10 лидеров.

Мы решили попробовать разобраться, какие продакшны могли бы попасть в состав лидеров – компаний, снимающих масштабные картины с большими бюджетами с помощью господдержки. Для этого мы проанализировали топ-100 фильмов с наибольшей посещаемостью, выходивших с 2019 по 2024 годы, и составили список компаний (исходя из реестра УНФ), принимавших участие в их производстве.

Следующим нашим шагом стал подсчет суммарной посещаемости по фильмам из этого списка для каждого продакшна, который гипотетически мог бы претендовать на статус лидера. Здесь следует сделать несколько оговорок. Во-первых, этот подсчет в принципе приблизителен, поскольку мы не знаем, какие компании подают заявки на отбор, а от этого зависит распределение количества зрителей. Если в производстве проекта участвовали несколько продакшнов и все они подали заявку, то количество зрителей в равных долях делится между ними. В случае если из этих нескольких продакшнов подает заявку или удовлетворяет всем критериям только один, то количество зрителей в полной мере начисляется ему.

Во-вторых, мы исходили из того, что есть ряд компаний, брать которые в расчет долей по некоторым проектам нет смысла – это касается, например, телеканала «Россия 1» (который уже давно мог бы войти в состав лидеров, если бы поставил перед собой такую задачу), или компаний «Старт Студио» и «Старт Продакшн», поскольку их доли логичнее начислять АО «ВБД Груп» (Yellow, Black and White). Такой же логикой мы пользовались при изучении проектов компаний СТВ и «Мельницы» – в их случае все начислялось в пользу СТВ, и т.д.

В-третьих, мы не считали отдельно показатели «Амедиа Продакшн»: компания не может подавать заявку на отнесение к лидерам, поскольку ее учредителем является Amedia Networks LTD (Республика Кипр), владеющая 100%-ной долей в структуре. Соответственно, аудиторию МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ, к примеру, мы делили только на два продакшна – «Марс Медиа» и «Профит». Аналогичным образом мы поступили с ООО «УДК СНГ».

В целом мы постарались достичь картины, более приближенной к потенциальному списку лидеров в соответствии с требованиями фонда – хотя, безусловно, она все равно носит приблизительный характер.

Напомним, что в 2024 году лидерами российской киноиндустрии считались «ВБД Груп», «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», «Централ Партнершип», Кинокомпания «СТВ», «Арт Пикчерс Студия», «Водород 2011», «Дирекция Кино» и «1-2-3 Продакшн».

Топ-20 продюсерских компаний, выпустивших фильмы с наибольшей посещаемостью в период 2019-2024 годов

Название продакшна (по Реестру удостоверений национального фильма) Зрители, млн (с ковидным коэффициентом и с учетом долей при подаче одного проекта в Фонд кино от нескольких компаний) Количество выпущенных фильмов, вошедших в топ-100 самых посещаемых проектов Фильмы с поддержкой Фонда кино, вошедшие в топ-100 самых посещаемых проектов 1. АО «ВБД Груп» 64,124 11 11 2. ООО «Кинокомпания «СТВ» 42,817 13 9 3. ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» 22,590 9 9 4. ООО «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП» 19,716 14 13 5. ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» 16,091 6 4 6. ООО «К.Б.А.» 9,689 6 0 7. ООО «Арт Пикчерс Студия» 9,389 6 5 8. ООО «Водород 2011» 8,461 5 5 9. ООО «МЕМ-МЕДИА» 7,602 3 3 10. ООО «БАЗЕЛЕВС» 6,648 4 1 11. ООО «ГПМ КИТ» 5,854 4 4 12. ООО «ФИЛЬМЫ НАВСЕГДА» 5,372 1 0 13. ООО «Фреш-Фильм» 5,032 3 1 14. ООО «ТПО «РОК» 4,906 2 2 15. ООО «НМГ СТУДИЯ» 4,729 2 2 16. ООО «Гуд Стори медиа» 4,645 1 1 17. ООО «ПРОФИТ» 4,337 2 2 18. АО «Дирекция Кино» 4,326 2 2 19. ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» 4,292 1 1 20. ООО «Легио Феликс» 3,938 1 0

(Цветом выделены действующие лидеры)

Как мы видим, в состав лидеров в этом году точно должна вернуться компания «Марс Медиа», исключенная в прошлом году. Большие шансы на звание лидера в этом году имела Кинокомпания братьев Андреасян – единственный продакшн, выпускавший за последние шесть лет фильмы без поддержки Фонда кино и добравшийся по количеству зрителей до первой десятки.

Исключенный из состава лидеров в прошлом году «Базелевс» также не проходит по новому условию выпуска не менее двух фильмов, созданных с финансированием фонда. Компания выпустила только один подобный релиз – военную драму ДЕВЯТАЕВ. Все остальные ленты были картинами франшизы ЕЛКИ, которая создается без госучастия.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

31.03.2025 Автор: Рая Башинская, Максим Острый