Okko рассказал о новинках июня

«Что-то положительное», «Высокий сезон», «Легенды наших предков» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в июне – драмеди «Что-то положительное». Сериал с Таисьей Калининой затронет проблемы современных подростков и роль семейных ценностей в жизни разных поколений.

Также зрителей стриминга ждут экшн-драма «Высокий сезон», фэнтези ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ, триллер Мэла Гибсона ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР и многое другое.

Уже на сервисе:

ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (драмеди, реж. Александр Войтинский)

17-летняя Маша живет со своей мамой, а вот отца у нее никогда не было. На все вопросы мама отвечает, что он бросил их еще до того, как Маша появилась на свет. Но вот однажды среди старых фотографий девушка находит письмо матери, адресованное ее отцу. Прочтя его, Маша узнает, что ее отца звали Павел Соколов. Их знакомство с мамой Маши произошло 18 лет назад на концерте популярной группы «Звери». Практически сразу после этого парень ушел в армию, и больше молодые люди не встречались. Решив разыскать отца, Маша ищет его через соцсети. Вскоре ей удается найти мужчину с таким же именем и подходящего возраста, но в анкете нет его фотографии. Изучив запись на странице незнакомца, Маша узнает, что тот собирается пойти на юбилейный концерт группы «Звери» в «Лужниках». Возможность попасть на этот концерт становится единственным шансом для Маши, чтобы встретиться со своим отцом. Отчаянная девушка отправляется в невероятное путешествие, которое навсегда изменит ее жизнь.

«Ганнибал», 1-3 сезоны (детективный триллер, шоураннер Брайан Фуллер)

Уилл Грэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.

С 6 июня:

ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР (триллер, реж. Мэл Гибсон)

Американский маршал перевозит ключевого свидетеля по важному делу, связанному с мафией. Втроем с пилотом им предстоит пролететь значительное расстояние в не самых лучших условиях. В пути маршал начинает замечать детали, указывающие на то, что пилот что-то скрывает. Параллельно и свидетель находит в самолете его удостоверение, на котором фото совершенно другого человека. Скоро выясняется, что перевозчик на самом деле нанятый мафией киллер, которому нужно убить информатора.

БАБУШКА НА МИЛЛИОН (драмеди, реж. Пат Буннитипат)

Неудачливый стример, бросивший учебу ради видеоигр, понимает, что зарабатывать на трансляциях не так уж легко. Молодой человек узнает историю о том, как недавно умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, ухаживающей за ним во время болезни. Парень решает посвятить все свое время заботе об умирающей от рака бабушке. Вот только движет парнем отнюдь не чувство долга, а желание заполучить крупное наследство. Этот план кажется молодому человеку просто идеальным, однако очень скоро выясняется, что завоевать расположение своенравной бабули будет не так-то просто. Но этот подход дает ему шанс увидеть жизнь родного человека под другим углом, ведь он не знал свою бабушку, которая оказалась очень доброй и веселой женщиной. Шаг за шагом бабушка и внук сближаются, и со временем корыстные мотивы парня уступают место для глубоких родственных чувств, которые оказываются для него по-настоящему бесценными.

С 10 июня:

ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (семейная комедия, реж. Артемий Драгунский)

Наконец-то наступили летние каникулы! Вместе с мамой, папой и бабушкой Денис Кораблев отправляется на дачу. Вдали от городской суеты семья хочет провести летние каникулы, наслаждаясь свежим воздухом. Дениска нисколько не переживает о том, что его друзья остались в городе. Мальчик уверен в том, что везде сможет найти себе компанию Jim. И вскоре Дениска становится членом «банды» местных мальчишек. Теперь вокруг него открывается совершенно новый мир, где даже можно отправиться на лодке прямо в Сингапур. Кроме того, Дениску ждет встреча с волшебным чувством первой любви. А когда незаметно пролетит это незабываемое лето, у Дениски начнется новая жизнь уже в статусе первоклассника, но летнее путешествие и свою первую любовь он не забудет никогда.

С 11 июня:

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (документально-игровой, реж. Морад Абдель-Фаттах)

Екатерина II — женщина, изменившая судьбу Российской империи. Юной принцессой она прибыла в страну, чтобы стать супругой Петра III, но в душе девочка всегда мечтала о большем — о власти, реформах и просвещении. Став старше, Екатерина решила взять судьбу в свои руки. Сумеет ли она воплотить мечты в жизнь, удержаться на престоле и привести страну к величию? Или же ее идеи обратятся против нее самой?

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (приключенческий, реж. Пабло Агуэро)

1930 год. Пилот французской авиапочты Антуан де Сент-Экзюпери вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме служит в Аргентине. Летчикам приходится рисковать собственными жизнями, доставляя почту, и нередко они совершают аварийные посадки, но всегда приходят на выручку друг другу. Пытаясь оптимизировать доставку грузов, молодые люди решают проложить более короткий маршрут через горы. Но однажды во время пробного полета Гийоме пропадает в Андах. И хотя никто не верит в то, что пропавший пилот выжил, его лучший друг отправляется в крайне рискованный ночной полет ради спасения своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет Антуана, но и вдохновляет его на создание всемирно известной книги «Маленький принц».

«Высокий сезон» (экшн, реж. Стас Иванов)

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В жизни молодого человека Миши все предсказуемо и понятно. Это же касается и его отношений с его любимой девушкой Аней. Вместе они наслаждается размеренным и приятным отпуском на солнечном побережье Вьетнама. Однако в один момент прошлое девушки накрывает пару разрушительной волной, подобно цунами. Это происходит после случайного столкновения Ани с ее бывшим парнем Сашей, которого девушка считала погибшим. После безобидной на первый взгляд встречи молодых людей Аня неожиданно и бесследно пропадает. Полное безразличие и бездействие местной полиции заставляет Мишу взять поиски в свои руки. Но он даже не представляет себе, что, влезая в это дело, будет втянут в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

C 12 июня:

«Чужие деньги» (криминальный триллер, реж. Игорь Твердохлебов)

Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа», Юру Афанасьева, провинциала-неудачника, как две капли воды похожего на самого Воронова. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. В просторной квартире, на встречах, в постели с его девушкой Алиной — теперь Афанасьеву придется занять чужое место, стать другим человеком и с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков. И наконец-то заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал.

«Екатерина Великая», сериальная версия (документально-игровой, реж. Морад Абдель-Фаттах)

С 13 июня:

ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ (фэнтези, реж. Иван Соснин)

По заданию редакции журналист из Екатеринбурга едет в маленькую деревушку в таежной глуши. Там в разговорах местных он слышит легенду о владыке леса. По возвращении в город репортера начинает преследовать тот самый владыка — огромное мохнатое чудовище, которое больше напоминает снежного человека. Он просит вернуться и помочь миру волшебных существ. Как раз в этот период к журналисту из столицы приезжает дочь Мирра на лето. И надо бы наладить отношения со своей семьей, а не бежать спасать другую. Отец и дочь объединяются и едут вдаль от цивилизации навстречу приключениям, чтобы за это время попытаться узнать друг друга получше и наладить отношения.

НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (комедийный триллер, реж. Джимми Уорден)

1990-е. Полгода назад Пол — поклонник поп-звезды Софии — пробрался в ее особняк на Голливудских холмах, ранил охранника ножом и был пойман. Теперь он в компании такой же сумасшедшей подельницы сбегает из психиатрической лечебницы и снова проникает в дом своего кумира в полной уверенности, что теперь они с Софией точно поженятся.

С 15 июня:

ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ (экшн, реж. Брэд Фурман)

Бокуши — харизматичный лидер, создавший неприступную крепость и окруживший себя преданными ветеранами боевых действий. Он обещает последователям новый смысл жизни, но власти справедливо видят в нем угрозу. Чтобы проникнуть в организацию Богуши, правительство обращается к Нэшу Кавано — бывшему спецназовцу, который когда-то был учеником главного героя и ошибочно следовал традициям псевдорелигиозного культа. Бокуши забрал у Кавано все, включая любовь, поэтому для него это не просто задание, а шанс отомстить человеку, когда-то разрушившему его жизнь.

С 16 июня:



«Что-то положительное» (драмеди, реж. Ника Яковлева)

Мечтательная старшеклассница Настя переживает все трудности подросткового возраста и спасается от проблем, погружаясь в свои фантазии. Вся любовь и забота родителей направлены на младшего брата и старшую сестру Ангелину, которую ставят ей в пример. Настя влюблена в харизматичного парня, но тот не воспринимает девушку всерьез, и даже лучшая подруга отдаляется от нее. Однажды Настя обнаруживает две полоски на тесте на беременность и понимает, что это шанс добиться долгожданного внимания окружающих. Но результат оказывается ложным. Однако школьница не спешит признаваться в этом близким. Пользуясь всеми привилегиями своего положения, она шаг за шагом погружается в бесконечный круговорот лжи.

С 17 июня:

ОЧИ (фэнтези, реж. Исайя Сэксон)

Юри родилась на маленьком острове, который люди считают опасным. Там водятся медведи, волки, а главное — страшные создания под названием очи, который вселяют ужас всем, кто даже не верит в их существование. Однажды Юри случайно находится детеныша очи и забирает его с собой домой. Поначалу зверек ведет себя враждебно, но постепенно проникается доверием к Юри и становится ее верным другом. Вот только другие люди не верят, что очи могут ладить с человеком и требуют, чтобы девочка навсегда избавилась от зверька. Но Юри не готова бросать своего нового друга в беде и хочет вернуть его родителям.

Скоро:

«Плевако» (детектив, реж. Анна Матисон)

В 1860-х годах император Александр II провел судебную реформу. Суды присяжных стали доступны всем, и любой гражданин теперь мог претендовать на защиту. Во второй половине XIX века адвокаты Москвы и Санкт-Петербурга стали настоящими звездами эпохи. Их речи цитировали, а на процессы порой было не попасть. Непревзойденным оратором и честным адвокатом был Федор Плевако. Его окружает любящая семья, у него есть друзья и знакомые как в высшем обществе, так и среди бандитов с Хитровки. Однако вся жизнь адвоката готова пойти под откос, когда он берется защищать девушку, застрелившую своего бывшего любовника — студента благородных кровей Байрашевского. Плевако оказывается в центре запутанных интриг.

Фото: кадр из сериала «Что-то положительное»