Поддали пару: итоги российского онлайн-проката в минувшем декабре и за весь 2024 год

Самыми яркими проектами декабря на стримингах стали сказка ОГНИВО, стартовавшая в онлайне уже в конце месяца, и практически не замеченная в традиционном прокате комедия В БАНЮ! с потенциалом народной. Среди зарубежных новинок отметилась СУБСТАНЦИЯ, премьера которой состоялась в последние дни ноября. Уверенно себя чувствует и другой осенний проект, музыкальный байопик РУКИ ВВЕРХ!

У комедии В БАНЮ! с Михаилом Тройником в главной роли не случилось попадания в тренд в широком прокате, а вот в интернете фильм оценили по достоинству. Зрители Wink отдали ему первое место, на KION картина получила серебро, а на Okko – бронзу. На «Иви» новинка оказалась в конце чарта, на восьмой строчке.

Второй по представленности в декабрьских чартах новинкой стала сказка ОГНИВО. Она вышла буквально за четыре дня до Нового года и сумела привлечь аудиторию во время начинающихся каникул, но недотянула до позиций в первой тройке. Максимально высоко лента поднялась по просмотрам в рейтинге Okko – на шестое место. Седьмое она заняла в онлайн-кинотеатре Wink, девятое – на «Иви».

Фильм о становлении популярной группы конца 90-х РУКИ ВВЕРХ!, который вышел онлайн в конце ноября, в декабре доказал свой статус лидера зрительских сердец и возглавил топы сразу трех платформ: Start, Okko и Premier. Лидером на KION стала комедия ПРАВО НА ЛЕВО с Романом Маякиным, которую аудитория Okko поставила на десятое место. А рейтинг «Иви» возглавил зарубежный релиз – прокатный хит СУБСТАНЦИЯ.

Больше всего иностранных проектов оказалось в десятке Okko: боди-хоррор СУБСТАНЦИЯ расположился там на второй строчке, МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ – на пятой, хоррор-новинка ЕРЕТИК – на седьмой, а французская приключенческая лента ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО – на восьмой.

Особняком в декабрьских рейтингах стоит онлайн-кинотеатр Premier, который приковал зрительское внимание новогодними ориджиналсами прошлых лет: ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСË там на восьмом месте, САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ – на девятом.

В сериальном сегменте в декабре свою силу продемонстрировали платформенные эксклюзивы. Так, мистический триллер «13 клиническая. Начало» возглавил рейтинг «Иви», потеснив на третье место проект «Дайте шоу». В онлайн-кинотеатре KION сериал о закулисье ток-шоу с Милошем Биковичем получил серебро, а золото отошло не менее дерзкому «Первому номеру» о работе редакции глянцевого журнала с Евгением Цыгановым в главной роли, впервые показанному на фестивале «Новый сезон». На Wink лидером осталась «Комбинация», в то время как еще один участник «Нового сезона», проект «Дети перемен», занял лишь четвертое место. Однако он оживил интерес аудитории к другому проекту режиссерского дуэта Любови Львовой и Сергея Тарамаева, «Фишер», который замкнул десятку. Притча о переломных 90-х возглавила рейтинг Start, сместив фокус зрительского внимания с сериала «Лихие», расположившегося на пятом месте. Гораздо выше проект Юрия Быкова оценили в Okko. Здесь семейная сага стала первой, а второе место досталось совершенно противоположному по настроению семейному драмеди «Мамонты» с Юрием Стояновым. На платформе Premier лидерство поделили между собой продолжения зрительских хитов ТНТ: «Новые Жуки» на первой строчке, а четвертый сезон проекта «Полярный» – на второй.

Итоги года на всех платформах показали, что успешные в прокате фильмы так же будут успешны и онлайн. В десятки, за некоторым исключением, вошли сплошные хиты: ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ, МАСТЕР И МАРГАРИТА, ХОЛОП 2 и другие блокбастеры.

Музыкальная сказка ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ оказалась в годовых чартах сразу четырех стримингов, но при этом нигде не вошла в тройку лучших. У нее четвертое место на Wink, шестое на «Иви» и десятое на Okko и KION. Ее жанровый аналог, хит конца 2023 года ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, попал в рейтинги самых популярных проектов только на трех платформах, но уверенно возглавил списки «Иви» и Wink, а в онлайн-кинотеатре Okko оказался на седьмом месте. По сообщениям пресс-службы «Иви», зрители особенно отметили захватывающий сюжет фильма.

Рейтинг KION ожидаемо возглавила экранизация романа МАСТЕР И МАРГАРИТА. Пользователи «Иви», в свою очередь, поставили фантастическую драму на седьмое место, а аудитория Okko – на восьмое. Так же ожидаемо на третьей строчке в топе KION оказалась комедия со звездой стриминга Павлом Прилучным ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ. Летний хит по итогам года смог стать шестым на Okko, а на «Иви» – восьмым. Флагманским проектом года на Start оказался участник прошлогодней «новогодней битвы» ХОЛОП 2. На Okko история перевоспитания Милоша Биковича и Аглаи Тарасовой оказалась четвертой, в то время как аудитория «Иви» отдала комедии бронзу и поставила больше всего оценок, согласно статистике платформы.

Отдельно стоит отметить успех драмы ПОДЕЛЬНИКИ 2018 года в онлайн-кинотеатре Start: он, вероятно, напрямую связан с возросшей популярностью Юры Борисова, исполнившего в ленте главную роль.

В сериальном сегменте очевиден тренд на зрелищность проектов. Так, лидером на «Иви» по итогам года оказался эффектный релиз о жизни высших слоев общества «Золотое дно». Кинотеатр сообщает, что зрители в комментариях отметили сериал еще и за хорошую режиссуру. Драмеди «Первый класс» о борьбе за попадание в высшее общество через своих детей оказалось на восьмой строчке, получив от публики похвалу за отличный актерский состав. На десятом месте расположился проект «Дайте шоу» с яркой и заметной промокампанией.

Онлайн-кинотеатр Wink еще на презентации сезона делал ставку на сериал «Комбинация» и не ошибся: проект, стартовавший в сентябре, в итоге возглавил годовой рейтинг. «Самым успешным сериалом в 2024 году на Wink стала «Комбинация». Мы ждали этого и очень рады, что ожидания оправдались. Премьера состоялась в сентябре эксклюзивно в онлайн-кинотеатре и за первый уикенд сериал посмотрело более 1 миллиона зрителей, что стало лучшим стартом среди всех проектов Wink. После выхода финальной серии «Комбинацию» посмотрело свыше 9 миллионов человек. Также были эфир на Первом канале, клип Наталии Орейро на хит Russian Girls, коллекция одежды и сотни оммажей от пользователей в соцсетях. Сериал продолжает покорять зрителей», – прокомментировала успех пресс-служба стриминга.

При этом на третьей строчке рейтинга платформы уверенно держится другой нашумевший релиз, «Слово пацана. Кровь на асфальте», который в 2024 году получил поддержку в виде документального фильма о его создании.

«Один из главных трендов прошлого года – рост зрительского интереса к отечественному контенту. По нашей статистике, в первом полугодии 2024 года доля смотрения отечественного контента на Wink в отношении к зарубежному составила 55,21 процента, эта тенденция сохранилась и во втором полугодии. Также мы видим интерес к проектам о конце 80-х и 90-х, историям, основанным на реальных событиях, и к музыкальным проектам. Не слабел интерес зрителей к турецкому контенту и сильно вырос – к детскому и семейному», – подвела итоги пресс-служба Wink.

Пожалуй, самую необычную динамику смотрения показали зрители Okko: в тройку лидеров видеосервиса по итогам года вошли проекты, чьи релизы состоялись в сентябре. Это драма «Лихие», фэнтези «Последний богатырь. Наследие» и триллер «Трасса» на первой, второй и третьей строчках соответственно.

При этом в онлайн-кинотеатре Start сериал Юрия Быкова не смог победить зрительский интерес к безоговорочному хиту «Слово пацана. Кровь на асфальте» и занял лишь девятое место, в то время как работа Жоры Крыжовникова – первое. Приключенческий проект «Последний богатырь. Наследие» так же, как и на Okko, заполучил серебро. Турецкий «Зимородок» утвердился на седьмой позиции.

Зрители онлайн-кинотеатра KION продемонстрировали стабильность своих предпочтений – лидером по просмотрам там стал откровенный сериал о работе эскорт-агентства «Жизнь по вызову», у которого в 2024 году вышел уже третий сезон. На второе место успела пробиться декабрьская премьера «Первый номер». Проект «Дайте шоу», который стриминг выпускал совместно с «Иви», по итогам года оказался седьмым.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

27.01.2025 Автор: Вероника Скурихина