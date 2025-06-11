Официальная касса России: выстрел в яблочко

Экшн БАЛЕРИНА с большим отрывом стал лидером уикенда, освоив за первые выходные 121 млн рублей. Спин-офф серии фильмов про Джона Уика обновил рекорд по стартам текущего года среди официальных зарубежных релизов. Таким образом картина с Аной де Армас обошла МАСТЕРА (112 млн) с Джейсоном Стэйтемом и повторила стартовые сборы прошлогоднего боевика МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (121 млн). А вот среди четырех частей ДЖОНА УИКА танцующая наемница смогла обойти только первую картину (49,9 млн в СНГ). Остальные за первый уикенд собрали заметно больше: 152 млн вторая, 225 млн – третья и 302 млн – четвертая.

Короткометражки с предсеансовым обслуживанием, за которыми на минувшем уикенде преимущественно скрывался семейный фильм ЛИЛО И СТИЧ, опустились на вторую строчку и заработали еще 47,4 млн рублей. Это всего на 9,4% ниже сборов предыдущей недели.

Восьмую неделю подряд фантастический экшн КРАКЕН сохраняет присутствие в топ-3. Фильм Николая Лебедева освоил по итогам уикенда 19,7 млн рублей. Общая касса ленты составила 1,082 млрд, что позволило ей подняться на 33-е место в рейтинге лучших российских релизов, оставив позади ДОМОВЕНКА КУЗЮ (1,064 млрд).

На четвертой строчке осталось семейное фэнтези СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК. За вторые выходные картина заработала еще 16 млн рублей, а суммарно – 58,6 млн, что сопоставимо с цифрами прошлогоднего релиза МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (60,6 млн за аналогичный период).

Сказочная фантастика СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА освоила 15 млн рублей. По итогам трех уикендов фильм привлек 147 млн рублей, превысив тотал семейных приключений ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (144 млн), но недотянув до показателей фэнтези ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ (154 млн за три недели). Падение сборов составило 56,2%, что стало худшим показателем в десятке.

Мультфильм ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ поднялся в рейтинге с седьмой строчки на шестую и заработал за второй уикенд 14,8 млн рублей. Общие сборы достигли 47,6 млн, что близко к показателям другой идущей в прокате анимации ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (49,2 млн за две недели). Этой суммы оказалось достаточно, чтобы обойти тотал прошлогодней полнометражной версии популярного сериала СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (39,2 млн) от той же студии «Паровоз».

Хоррор ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ потерял на второй неделе 48,7% от первоначальных сборов, показав падение выше, чем было у предыдущей ленты братьев Филиппу ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (-30%). Касса за уикенд составила 14 млн рублей, тотал достиг 55,4 млн. Австралийская картина заняла третье место среди фильмов ужасов этого года после ОБЕЗЬЯНЫ (185 млн за две недели) и ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (96 млн).

С восьмого места стартовала фантастическая драма ЖИЗНЬ ЧАКА. Экранизация рассказа Стивена Кинга привлекла в первый уикенд 12,1 млн рублей, обойдя недавние релизы «Вольги» НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (10,3 млн) и ДЖУН И ДЖОН (7,6 млн). Однако лента с Томом Хиддлстоном недотянула до сборов звездных драм МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (19 млн) с Киллианом Мерфи, СЕРФЕР (12,8 млн) с Николасом Кейджем и МЕГАЛОПОЛИС (12,7 млн) с Адамом Драйвером.

На девятое место опустился анимационный блокбастер НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ. Фэнтези потеряло на второй неделе 55,4% от сборов и освоило еще 11,6 млн рублей, увеличив выручку до 47,2 млн. График китайского мультфильма продолжает отставать от прошлогоднего релиза ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (57,8 млн рублей после двух уикендов).

Десятку лучших замкнул норвежский боди-хоррор ГАДКАЯ СЕСТРА. Переосмысление сказки о Золушке заработало на старте 6,8 млн рублей. Это немного ниже, чем у таких же близких по жанру сказок-перевертышей, как ПИТЕР ПЭН: КОШМАР В НЕТЛАНДИИ (9,5 млн) и ВИННИ-ПУХ: КРОВЬ И МЕД (8,4 млн). Однако среди релизов кинокомпании «Иноекино» это второй результат по сборам после перевыпуска БОЙЦОВСКОГО КЛУБА (8,9 млн) в 2019 году.

Также в прокат вышли фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ. ДЕМОН ВНУТРИ (11 место, 6,3 млн), мультфильм ДЖАМБО И МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (13 место, 4,1 млн), семейные приключения ПОЛЕ ЧУДЕС (14 место, 3,8 млн) и драма САМОЗВАНЦЫ (16 место, 1,3 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 307 млн рублей, с учетом стран СНГ – 387 млн. Это на 7% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 7,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокат вышла комедия НЕПОСЛУШНИКИ.

Фото: кадр из фильма БАЛЕРИНА

11.06.2025 Автор: Вероника Cкурихина