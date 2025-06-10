ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
По направлению «Видеоконтент» финансирование получат 76 проектов
Стали известны победители конкурса национального контента, который проводит Институт развития интернета (ИРИ).
Среди них 175 проектов, на создание которых в ближайшие три года (2025–2027) будет выделено более 22,6 млрд рублей. По направлению «Видеоконтент» финансирование получат 76 проектов.
В их числе – второй сезон мелодрамы «Ландыши», третий сезон детского детектива «Любопытная Варвара», «Полдень» по роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике», экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов», экранизация романа Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить», перенесенная в 2025 год; игровой сериал о Смутном времени «Ополченец», художественный проект о жизни первой княгини Руси «Княгиня Ольга» и многое другое.
Полный список победителей доступен на официальном сайте ИРИ.