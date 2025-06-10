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ИРИ объявил победителей конкурса национального контента

Автор: БК

10 июня 2025

По направлению «Видеоконтент» финансирование получат 76 проектов

Стали известны победители конкурса национального контента, который проводит Институт развития интернета (ИРИ).

Среди них 175 проектов, на создание которых в ближайшие три года (2025–2027) будет выделено более 22,6 млрд рублей. По направлению «Видеоконтент» финансирование получат 76 проектов.

В их числе – второй сезон мелодрамы «Ландыши», третий сезон детского детектива «Любопытная Варвара», «Полдень» по роману братьев Стругацких «Жук в муравейнике», экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов», экранизация романа Юлиана Семенова «ТАСС уполномочен заявить», перенесенная в 2025 год; игровой сериал о Смутном времени «Ополченец», художественный проект о жизни первой княгини Руси «Княгиня Ольга» и многое другое.

Полный список победителей доступен на официальном сайте ИРИ.

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