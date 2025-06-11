В Иране стартовал Фестиваль российского кино

Фильмом открытия станет военная драма «В списках не значился»

С 9 по 13 июня сразу в двух городах Ирана проходит Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России в рамках Фестиваля российской культуры в Иране.

Торжественная церемония открытия состоится сегодня, 11 июня, в Тегеране, а фильмом открытия станет военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. По окончании картины также состоится творческая встреча режиссера фильма Сергея Коротаева со зрителями. Помимо этого, в уникальном культурном пространстве «Сад книг» зрители увидят драму СНЕГИРЬ, сказки ОГНИВО и ДОМОВЕНОК КУЗЯ, а также драмеди БЕРИ ДА ПОМНИ.

В Исфагане, в свою очередь, гостям будут представлены В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, БЕРИ ДА ПОМНИ и ДОМОВЕНОК КУЗЯ. Показы проходят в комплексе Isfahan City Center с 10 по 12 июня.

«Фестиваль российского кино – важное мероприятие для знакомства с современными российскими фильмами не только широкой зрительской аудитории, но и профессионалов киноиндустрии. Это, безусловно, положительно скажется на перспективе совместных проектов, в особенности в условиях работы над межправительственным соглашением о совместном кинопроизводстве с Ираном», – отметила министр культуры Ольга Любимова.

Стоит отметить, что сейчас в Иране идут съемки приключенческой драмы «Трудно быть богом» Дмитрия Тюрина по мотивам одноименной повести братьев Стругацких. Кроме того, к выходу готовится российский фильм АЛМАЗ. СЕРДЦЕ ПЕРСИИ Ивана Кульнева, снятый при участии иранских актеров, а иранская студия Sky Frame, в свою очередь, планирует производство мультсериала «Русские герои».

Фото: кадр из фильма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ