В Москве вновь пройдет образовательный интенсив «Искусство питчинга»

Мероприятие состоится в Москве с 16 по 19 июня в московском кластере «Арт-Политех»

Министерство культуры Российской Федерации и медиахолдинг «Цифровое Телевидение» вновь проведут образовательный семинар-интенсив «Искусство питчинга» для кинематографистов, допущенных до третьего этапа конкурсного отбора по созданию национальных фильмов.

Мероприятие состоится в Москве с 16 по 19 июня в московском кластере «Арт-Политех». Программа семинара предусматривает серию тренингов по защите дебютных кинопроектов от ведущих экспертов киноотрасли.

Помимо этого, 20 июня в рамках интенсива дебютанты получат возможность отрепетировать защиту проектов на площадке Министерства культуры.

Программу семинара-интенсива предваряет деловая программа. В числе запланированных мероприятий:

– Сессия «Индекс настроений дебютантов» (16 июня, 10:00), где будут представлены результаты одноименного отраслевого исследования. К участию в открытом обсуждении приглашены директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Дмитрий Давиденко, генеральный директор студии «Водород» Михаил Врубель, а также режиссеры Феликс Умаров и Антон Маслов.

– Сессия «Индустриальный бриф» (16 июня, 11:15-12:15), в рамках которой представители онлайн-платформ и студий расскажут, какие темы им интересны, каких героев они ждут и куда дебютантам стоит отправлять свои сценарии и материалы. Среди экспертов – сценарист и креативный продюсер «НМГ Студии» Андрей Золотарев, директор по контенту и дистрибуции платформы Premier Мария Смирнова, генеральный продюсер платформы «Смотрим» Лили Шерозия. Также к участию приглашены креативный директор KION Илья Бурец, заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский и другие. Модератором сессии выступит заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев.

– Тренинг «Приемы победителей: как построить защиту, которая запомнится экспертам», где будут разобраны сильные и слабые стороны очных защит. С дебютантами пообщаются режиссеры Иван Петухов, Нина Волова, Григорий Сазанов и другие.

– Мастер-класс «Миссия: выполнима» (16 июня, 14:30) от бывшей разведчицы-нелегала, полковника Службы внешней разведки в отставке Елены Вавиловой.

– Мастер-класс «Убедительная подача: как представить проект живо и профессионально».

– Мастер-класс «Внимание на экран: визуализация, которая продаст проект за вас».

Фото: медиахолдинг «Цифровое Телевидение»