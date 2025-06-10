Обзор новинок проката на уикенде 12-15 июня

Длинные праздничные выходные, совпавшие с началом школьных каникул, убедили прокатчиков поставить на грядущий уикенд как можно больше семейных релизов. На равных за зрительское внимание сразятся ленты АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (NKI) и НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO). Первый из списка уже имеет наработанную базу поклонников, которые в 2022 году оценили приключения в знаменитом лагере на 327 млн рублей. При этом сиквел, судя по материалам, обладает более сильной фантастической составляющей и его можно смотреть без знания предыдущей картины, что потенциально расширяет аудиторию. Поэтому можно прогнозировать вилку сборов от показателей оригинала (35,6 млн рублей на старте) до недавней приключенческой ленты ПАЛЬМА 2 (146 млн на старте).

Новая комедия с Юрием Стояновым тоже не лишена фан-базы: актер уже заслужил звание самого юморного деда современного кино и, судя по трейлеру, оправдает зрительские ожидания взрослой части аудитории своими фирменными шутками. В центре сюжета конфликт не только поколений, но и города с деревней. Классическая и понятная история может быть интересна не только семьям, но и отдельно взрослой публике. Основными кассовыми референсами в таком случае видятся прошлогодние НЕПОСЛУШНИКИ (57,7 млн рублей на старте) и недавний релиз ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (58,2 млн на старте).

Еще один семейный релиз на дате – летний анимационный спешл студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (VLG). Три коротких метра о приключениях знакомых героев явно рассчитывают на поклонников популярной франшизы. Основным кассовым ориентиром служит первая часть, ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (59,1 млн рублей на старте), которая вышла в прошлом году и довольно долго работала в прокате, а также полнометражные СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ (85,1 млн на старте).

Контентную альтернативу для взрослого зрителя предложит комедия ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (AK). Лента отправляет главную героиню в Дубай, что уже нетипично для отечественных релизов, и разыгрывает известную карту: бизнес-леди предлагает своему подчиненному притвориться ее мужем, чтобы получить крупный контракт. В одной из главных ролей Павел Прилучный, который способен обеспечить ленте приток аудитории, да и сильных конкурентов в окружении у фильма нет. Однако тренд на снижение интереса к российским комедиям может помешать ему хорошо заработать. Кассовыми референсами видятся такие аналоги, как КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (33,5 млн рублей на старте) и ЛЮБОВЬ ЗЛА (19,9 млн на старте).

Для поклонников артового кино до проката доберется драма РОВЕСНИК (MCM), получившая хороший фестивальный «сарафан». А особым предложением на День России станет спортивная драма БОЛЬШЕ ЧЕМ ФУТБОЛ (CP), объединяющая две большие зрительские страсти: кино и футбол.

Также в прокат выйдут хоррор АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (WP), комедийный триллер КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ (EXP), испанская мелодрама ПАМЯТЬ СЕРДЕЦ (GF), фильм ужасов СИНИСТЕР. ИЗ ТЬМЫ (KNLG), китайское фэнтези ТВОРЕНИЕ БОГОВ: БИТВА С ДЕМОНАМИ (CIPA), триллер ТОРНАДО (PRD) и очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 183. ЛЕТНИЕ ЗАТЕИ (VLG, с 14.06).

Фото: кадр из фильма АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ

10.06.2025 Автор: Вероника Cкурихина