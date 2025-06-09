Новинки июня в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

«Туда», «Чужие деньги» и другие новинки

В числе июньских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – мелодрама ТУДА с Ириной Старшенбаум и Петром Федоровым. Это вдохновляющая, солнечная и воздушная история о совместном путешествии двух противоположных людей.

Кроме того, зрителей стриминга ждут триллер КРУШЕНИЕ МИРА, фэнтези ОЧИ, криминальная драма «Чужие деньги», комедия «Второй брак» и другие новинки библиотеки.

Уже на сервисе:

ПО БАРАМ (комедия, реж. Александр Фомин)

Четверо друзей вместе с первого класса, однако взрослая жизнь вносит коррективы, и теперь они видятся все реже и реже. В эту ночь друзья решают собраться на свой последний бархоппинг.

КАРИНА (биографическая драма, реж. Марианна Сиэгэн)

В конце лета 2014 года, перед наступлением холодной якутской осени, четырёхлетняя Карина пропадает в деревне на окраине леса. Семья, волонтеры и спасатели сбиваются с ног, прочесывая сотни километров тайги. А в это время ребенок босиком, без теплой одежды, вместе с собакой блуждает по тайге, полной кровососущих насекомых и опасных хищников.

ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (хоррор, реж. Чед Арчибальд)

Психотерапевт Синтия Уинстоун обладает уникальным даром проникать в чужое подсознание. Однажды на пороге её дома появляется перепуганная 14-летняя Райли с просьбой спасти её от злобной сущности. Синтия сразу же видит прицепившуюся к ней жуткую тварь и решает не связываться, но её дочь Джордан, наоборот, полна решимости помочь. Она тайком проникает в дом Райли и обнаруживает в подвале измученную связанную женщину.

МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ (драмеди, реж. Дэнни Бойл)

Джамал Малик, 18-летний сирота из трущоб в Мумбаи, всего в одном шаге от победы в телеигре «Кто хочет стать миллионером?» и выигрыша 20 миллионов рупий. Прервав игру, его арестовывает полиция по подозрению в мошенничестве. Откуда юнец, выросший на улице, может знать так много? На допросе в полиции Джамал рассказывает печальную историю своей жизни: о пережитых приключениях вместе с братом, о стычках с местными бандами, о своей трагической любви. Каждая глава личной истории удивительным образом дала ему ответы на вопросы телевикторины. Когда игру возобновят, инспектору полиции и шестидесяти миллионам зрителей захочется выяснить ответ только на один вопрос: зачем этот юноша, без явного стремления к богатству, решил принять участие в телепрограмме?

СУСПИРИЯ (хорор, реж. Дарио Ардженто)

Юная американка Сюзи приезжает в Германию обучаться мастерству танца в престижной мюнхенской балетной школе. В ночь приезда её туда почему-то не пустили, но она видела, как из здания выбежала девушка, которая позже в ту же ночь была жестоко убита. На утро недоразумение разрешится, Сюзи примут, и она приступит к занятиям. Девушке придётся жить в пансионате при школе, на ночь её будут поить вином с подмешанным снотворным, но Сюзи всё равно почувствует витающую в воздухе школы угрозу и захочет выяснить, что ей угрожает.

СПУСК (хоррор, реж. Нил Маршалл)

Шесть подруг-любительниц экстремального времяпровождения решают отправиться в одну из пещер горного хребта. Неожиданно путь наверх оказывается заваленным, и девушкам необходимо найти другой выход. Проблема в том, что в темноте на них охотятся кошмарные плотоядные существа.

БАБУШКА НА МИЛЛИОН (драмеди, реж. Пат Буннитипат)

Парня М в жизни интересуют только видеоигры, но зарабатывать на стримах, как оказалось, не так легко. Когда выясняется, что умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, которая за ним ухаживала, М решает, что будет заботиться о бабушке по материнской линии, у которой недавно обнаружили рак в четвёртой стадии. Парень переезжает к бабуле с твёрдым намерением стать её любимым наследником и получить дом.

НЕБЕСНЫЕ СКИТАЛЬЦЫ (аниме, реж. Мамору Осии)

В альтернативной, но очень похожей на нашу реальности идет война, в которой с обеих сторон участвуют лучшие пилоты, которые сражаются на винтовых самолетах с аналоговыми приборами.

009: ВОЗВРАЩЕНИЕ КИБОРГА (аниме, реж. Кэндзи Камияма)

Современная история 2013 года. В Лондоне, Москве, Берлине, Нью-Йорке одновременно произошло несколько взрывов, большие небоскрёбы в них рухнули один за другим. Неожиданная атака террористов повергла мир в панику. В прошлом, когда мир однажды уже находился в кризисе, было девять киборгов-воинов, которые спасли его от гибели. Доктор Гилмор, являющийся их создателем, снова пытается собрать свою команду, члены которой, к этому времени, находятся каждый на своей родине. Кто стоит за всеми этими терактами? С кем предстоит им бороться на этот раз? Им вновь вернут память, которая была стёрта после последних событий. И как только это случится, отряд Zero Zero возрождённых киборгов начнёт битву с всемирным злом.

БУЛ МАХАББАТ! (ИЗ ГОНКОНГА С ЛЮБОВЬЮ!) (мелодрама, реж. Эрнест Зиядинов)

Дархан, избалованный сын чиновника, живёт в Гонконге. Он привык к тому, что ему всё позволено и впустую тратит деньги отца на модных тусовках. Однажды после очередной тусовки он оказывается без сознания, и его случайно спасает проходившая мимо Аяла, студентка из Казахстана. Отец Дархана узнаёт об инциденте и требует возвращения сына в Казахстан. Не зная, как вымолить прощение отца, Дархан обманывает его, придумывая скорую женитьбу. Довольные родители ждут встречи с невесткой, а Дархан планирует найти Аялу и заплатить ей, чтобы она подыграла. Но девушка возвращается на родину, а перед Дарханом встаёт выбор — найти и уговорить Аялу или же опозориться перед отцом.

«Ганнибал», 1-3 сезоны (детективный триллер, реж. Майкл Раймер, Гильермо Наварро, Винченцо Натали и другие)

Уилл Грэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.

«Энн», 1-3 сезоны (семейная драма, реж. Пол Фокс, Аманда Таппинг, Энн Вилер и другие)

Энн — тринадцатилетняя сирота. Девочка рано лишилась родителей и с тех пор живёт в детском приюте. Жизнь героини резко меняется, когда в результате ошибки она попадает к новым приёмным родителям, старой деве и её младшему брату.

«Отверженные» (историческая драма, реж. Жозе Дайан)

Франция, 19-ый век. Жан Вальжан, освободившись после 20 лет каторги, куда был отправлен за кражу булки хлеба, поклялся вести честную жизнь. Но инспектор полиции Жавер убежден, что преступник всегда останется преступником, и место Вальжану в тюрьме. До скончания века. Несмотря ни на что, Вальжан становится удачливым промышленником и мэром провинциального города. Но неправедное правосудие вновь настигает его. Вместе с приемной дочерью Козеттой Вальжан бежит в Париж. Но и там ему приходится продолжить борьбу со своим неумолимым преследователем.

«Город тайн» (детективный триллер, реж. Сергей Пикалов)

Из-за детской травмы головы следователь СК Алексей Платов не способен испытывать чувства. Он вырос невозмутимым, рассудительным и одиноким. Казалось бы, в его работе это преимущество, но отсутствие каких-либо эмоций не дает ему возможность строить нормальные отношения с коллегами и начальством. Однажды Платов едет к предпринимателю Эллеру, чтобы получить компромат на влиятельных людей города и своих коллег из СК, но находит того в луже крови, умершим явно насильственной смертью. Одним из сотрудников полиции, приехавших по вызову, оказывается лейтенант Полина Лаврова. С этого момента она вместе с безэмоциональным Платовым начинает бороться с коррупцией в местном СК и полиции.

С 11 июня:

КРУШЕНИЕ МИРА (триллер, реж. Гальдер Гастелу-Уррутия)

Внезапно самые влиятельные и богатые люди мира начинают умирать от неизвестных причин. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора получает долгожданное повышение и становится богатой. Пока состоятельные люди избавляются от дорогих вещей и ценных активов, Лора, прихватив сумку с драгоценностями, бежит из Лондона к семье в Барселону. Но и тут женщина оказывается не в безопасности.

С 12 июня:

МОЛДА (комедия, реж. Абдусаид Шайхисламулы)

Бандит отказывается выполнить приказ босса, что приравнивается к предательству. Теперь за ним охотятся банды со всего СНГ. Чтобы спастись, преступник решает укрыться в мечети.

«Чужие деньги» (криминальная драма, реж. Игорь Твердохлебов)

Гениальный обнальщик Алексей Воронов подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа», Юру Афанасьева, провинциала-неудачника, как две капли воды похожего на самого Воронова. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. В просторной квартире, на встречах, в постели с его девушкой Алиной — теперь Афанасьеву придётся занять чужое место, стать другим человеком и с нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур, чиновников-коррупционеров и силовиков. И наконец-то заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал.

«Тысяча и одна ночь», 2-й сезон (фэнтези, реж. Ислам Хайри)

Продолжение египетского фэнтези. По сюжету дочь визиря Шахерезада рассказывает жестокому королю Шахрияру захватывающие, фантастические и поучительные истории о странствиях египтянина Гаудара, разыскивающего четыре волшебных сокровища. Рассказчица надеется исправить правителя и избежать гибели. В основу второго сезона лягут события с 608-й по 633-ю ночь из «Тысячи и одной ночи», и Гаудара ждут новые испытания, сражения и секреты.

С 13 июня:

НОЧЬ С ПСИХОПАТОМ (комедийный триллер, реж. Джимми Уорден)

1990-е. Полгода назад Пол — поклонник поп-звезды Софии — пробрался в её особняк на Голливудских холмах, ранил охранника ножом и был пойман. Теперь он в компании такой же сумасшедшей подельницы сбегает из психиатрической лечебницы и снова проникает в дом своего кумира в полной уверенности, что теперь они с Софией точно поженятся.

С 16 июня:

«Второй брак» (комедия, реж. Раиля Каримова)

Арина и Боря любят друг друга. Они счастливы, и им хорошо вместе, потому что всё самое скучное, несчастное, грустное и тяжелое они оставили в свои первых «молочных» браках и вступили во второй. Во второй брак, где можно быть честным, настоящим и не идеальным. Во второй брак, который не про носки, трусы, ипотеку, проблемы и трудности, а про любовь.

С 17 июня:

ОЧИ (семейное фэнтези, реж. Исайя Сэксон)

Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.

С 19 июня:

ТЫРНА, ТЫРНА, ТЫРНАЛАР (драма, реж. Дамир Манабаев)

Кинорежиссёр Бурахан Исахаев в результате сердечного приступа попадает в больницу. Там он знакомится с людьми, которые, шаг за шагом раскрываясь перед ним, становятся все ближе и ближе, пока вдруг, неожиданно даже для Бурахана, не предстают персонажами фильма, который он задумал. А история его фильма происходит в тридцатые годы прошлого века. Таким образом прошлое и настоящее переплетаются, превращаясь в яркое полотно событий, в котором есть все — и любовный треугольник, и ревность, и ненависть, и убийство, а также судьба целого народа, исковерканная социальными бурями и крушением уклада жизни.

АУЫЛ (драма, реж. Серик Апрымов)

Молодой режиссер, выпускник Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, получает задание снять фильм о жизни рыбаков на озере Балхаш. Заблудившись, к вечеру он попадает в незнакомый посёлок, жизнь в котором полна интриг, конфликтов и драм.

ТАЛАК (драма, реж. Данияр Саламат)

1920-е. Началась коллективизация и в стране заявляют о победе социализма. Одним из лозунгов нового времени становится «Раскрепощение женщин Востока», что приводит к кардинальным изменениям многовекового жизненного уклада казахского народа.

С 20 июня:

ПЕПЕЛ (хоррор, реж. Flying Lotus)

Рия приходит в себя на расположенной на другой планете станции. Девушка с трудом собирает обрывки воспоминаний: она прилетела сюда в составе экспедиции в поисках пригодной для жизни планеты, а теперь станция разгромлена, часть экипажа убита, часть пропала. Вскоре прибывает коллега с орбитальной станции и пытается убедить Рию покинуть планету, но она упрямо хочет разобраться в произошедшем.

ФОРМУЛА ПОПУЛЯРНОСТИ (приключенческая комедия, реж. Али Шер)

Одаренная двенадцатилетняя девочка Эрвин намного умнее любого из своих одноклассников. Но ее гениальность отталкивает сверстников и никто ее не понимает. Мечтая победить в научном конкурсе, Эрвин изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и тем переворачивает школьную иерархию.

С 23 июня:

«Бандит, ставший старшеклассником» (фэнтезийная драма, реж. Ли Сон-тхэк)

47-летний гангстер достиг многого в криминальной сфере, хотя и не учился в вузе. Однажды он видит, как старшеклассник прыгает с крыши, и, пытаясь его поймать, вселяется в его тело. Теперь взрослый бандит под видом подростка отправится в старшую школу и разберется с негодяями, которые довели парня до суицида.

Скоро:

ТУДА (мелодрама, реж. Иван Петухов)

Вадим привык ездить и жить по навигатору. Жизнь Веры — одно большое приключение. Двум противоположностям предстоит проехать 1500 километров на обычном городском такси, увидеть пять живописных городов и испытать миллион эмоций на пути друг к другу.

МАРАКУДА (анимационный, реж. Виктор Глухушин)

Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но есть одна проблема — он совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц. Вместе с Тинком ему предстоит пережить захватывающие приключения, подружиться с самыми необычными существами и разгадать загадки леса. Но главное — научиться слышать не только мир вокруг, но и самого себя.

МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (анимационный, реж. Яна Кузьмина)

Героические подвиги мальчика-дельфина сделали его легендой среди морских обитателей и жителей острова, но, несмотря на свою славу, он чувствует себя одиноким, ведь все вокруг ждут от него лишь новых свершений, а настоящих друзей у него почти нет. К тому же, он до сих пор не знает историю своего происхождения, даже настоящее имя — загадка для мальчика. Внезапное появление в море огромных китов и злобных крабов вселяет страх в сердца островитян и морских обитателей. Судьба бросает мальчику-дельфину новый вызов, но вместе с ним дарит надежду.

БАГРОВАЯ ОТМЕЛЬ (триллер, реж. Мэттью Холмс)

1940-е. Команда водолазов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается настоящим кошмаром, когда они подвергаются нападению агрессивной акулы, а в охоту за кладом включаются криминальные силы.

«Папа Миа» (драмеди, реж. Максим Пежемский)

Автор хита нулевых Николай Ларионов работает охранником дачных посёлков. Но однажды его экс-супруга Жанна улетает в отпуск и просит присмотреть за их 14-летней дочерью Кошей, которую тот никогда не видел. Подросток не рад появлению инфантильного отца-разгильдяя и мечтает избавиться от него, пристроив в хорошие женские руки. Неожиданно затея Коши рождает прибыльный бизнес — онлайн-агентство знакомств. Новое дело не только сблизит отца и дочь, но и поможет решить их финансовые проблемы: Коше договориться с шантажисткой в школе, а Николаю триумфально вернуться в шоу-бизнес.

Фото: кадр из фильма ТУДА