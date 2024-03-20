Итоги российского онлайн-проката в феврале 2024 года

Февраль стал месяцем триумфа комедии ТЕЩА в онлайн-кинотеатрах. Судя по предоставленным чартам, лента оказалась лидером цифрового проката в «Иви», Okko и KION. Пресс-служба компании «Темп», в свою очередь, сообщила, что, по данным Mediascope, суммарно фильм набрал 3,6 млн просмотров.

Конкуренцию ТЕЩЕ постаралась навязать комедия ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА. Ленте удалось завоевать серебро на платформах «Иви» и Okko. Среди других российских премьер февраля можно отметить историческую ленту ИМПЕРАТРИЦЫ, которая замкнула пятерку лидеров Okko.

Что касается импортных релизов, то среди них выше прочих смог забраться боевик ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК с Лиамом Нисоном. На его счету бронза Okko. В два чарта пробилась новая работа Люка Бессона ДОГМЕН, стартовавшая в онлайн-прокате в конце января. На «Иви» ей досталось четвертое место, на Okko – шестое. Драма СТАЛЬНАЯ ХВАТКА стала восьмой по популярности среди пользователей Okko и девятой – на «Иви».

В сериальном сегменте новинки смогли возглавить большинство предоставленных чартов. Лидером по просмотрам на «Иви» стал детектив «Страх над Невой». На Okko всех опередила российская версия популярного турецкого проекта «Постучись в мою дверь в Москве». Лучшим на Start стал остросюжетный «Престиж». Золото KION досталось продолжению «Сергия против нечисти», а золото Premier – новому сезону сериала «СашаТаня».

Фото: кадр из фильма ТЕЩА

20.03.2024 Автор: Максим Острый