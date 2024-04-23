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Американская киноакадемия обновила правила премии «Оскар»

Автор: Илья Кувшинов

23 апреля 2024

97-я церемония вручения премии пройдет 2 марта 2025 года

Академия кинематографических искусств и наук объявила об изменениях в правилах для участия в грядущей премии «Оскар».

Самые значительные перемены произошли в категории «Лучшая музыка» – теперь индивидуальные статуэтки смогут получить до трех композиторов, если все они внесли значительный вклад в написание саундтрека. В прошлом киноакадемия требовала, чтобы авторы подавали заявку группой: так, например, Джон Батист, Трент Резнор и Аттикус Росс, удостоенные «Оскара» в 2021 году за мультфильм ДУША, получили лишь одну награду. Теперь же, согласно новым правилам, под определение «группа» будет попадать общепризнанный музыкальный коллектив. Также шорт-лист в номинации был расширен с 15-ти до 20 картин.

Анимационные проекты, представленные в категории «Лучший фильм на иностранном языке», теперь имеют право рассматриваться на участие в номинации «Лучший анимационный фильм», если они отвечают требованиям для обеих категорий. Новый срок подачи заявок в категорию для международных проектов – с 1 ноября 2023 года по 30 сентября 2024 года.

Для того чтобы картина претендовала на попадание в номинацию «Лучший фильм», она должна соответствовать ранее объявленным требованиям к кинотеатральному прокату – в частности, проекты, релиз которых намечен на конец года с планируемым увеличением числа копий после 10 января 2025-го, должны не только получить подтверждение от киноакадемии, но и завершить прокат до 24 января.  

Для попадания картин в сценарные номинации участникам теперь потребуется предоставить финальный съемочный сценарий проекта.

97-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 2 марта 2025 года.

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