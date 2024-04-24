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Макар Кожухов покидает должность заместителя генерального директора Premier

Автор: Илья Кувшинов

24 апреля 2024

Он продолжит свою карьеру в качестве независимого продюсера

В онлайн-кинотеатре Premier большие кадровые изменения – Макар Кожухов покидает пост заместителя генерального директора сервиса.

Ожидается, что он продолжит свою карьеру в качестве независимого продюсера. 

«Моя работа в онлайн-кинотеатре Premier была прекрасным временем больших открытий, экспериментов, успешных проектов, роста и развития команды. Мы вместе с командой вырастили эту компанию до лидера рынка по количеству оригинальных, документальных проектов, но главное мы получили народную любовь и признание. За годы работы у меня накопились знания и экспертиза, которые хочется реализовать в собственном деле что я и планирую сделать в будущем», заявил Кожухов. 

По сообщению пресс-службы Premier, в ближайшее время сервис сообщит, кто в дальнейшем возглавит направление контентной политики онлайн-кинотеатра.

Макар Кожухов занял должность заместителя генерального директора Premier в августе 2021 года. До этого он работал директором по контентной стратегии видеосервиса Okko, а также более 15 лет занимался дистрибуцией киноконтента.

Фото: пресс-служба Premier

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