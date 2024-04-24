Ее подозревают в хищении более 200 млн рублей с использованием программы «Пушкинская карта»

Прокурор попросил приговорить экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Она была задержана в апреле 2023 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Следствие утверждало, что Ярилова причастна к хищению более 200 млн рублей с использованием программы «Пушкинская карта».

Напомним, что в начале прошлого года сотрудниками Росфинмониторинга была разоблачена преступная группа, похитившая у государства более 100 млн рублей через фальшивые списки участников проекта «Пушкинская карта». Затем стало известно об ущербе более чем на 200 млн рублей, нанесенном тремя обвиняемыми, которые использовали поддельные карты и обманывали с их помощью работников Минкультуры.

Ольга Ярилова служила в Министерстве культуры РФ с 2005 года, в 2018-м став заместителем главы ведомства. В сентябре прошлого года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.