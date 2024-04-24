top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Прокурор попросил приговорить экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годам колонии

Прокурор попросил приговорить экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годам колонии

Автор: Илья Кувшинов

24 апреля 2024

Ее подозревают в хищении более 200 млн рублей с использованием программы «Пушкинская карта»

Прокурор попросил приговорить экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Она была задержана в апреле 2023 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Следствие утверждало, что Ярилова причастна к хищению более 200 млн рублей с использованием программы «Пушкинская карта». 

Напомним, что в начале прошлого года сотрудниками Росфинмониторинга была разоблачена преступная группа, похитившая у государства более 100 млн рублей через фальшивые списки участников проекта «Пушкинская карта». Затем стало известно об ущербе более чем на 200 млн рублей, нанесенном тремя обвиняемыми, которые использовали поддельные карты и обманывали с их помощью работников Минкультуры. 

Ольга Ярилова служила в Министерстве культуры РФ с 2005 года, в 2018-м став заместителем главы ведомства. В сентябре прошлого года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Касса четверга: «Сто лет тому вперед» возглавил прокат
Подробнее
Давным-давно, на неведомых дорожках: будущее отечественных киносказок
Подробнее
Предпродажи уикенда: фантастика «Сто лет тому вперед» уступила «По щучьему велению»
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Министр культуры России сравнила пиратские показы в кинотеатрах с видеосалонами
Подробнее
«Спойлер» Сергея Минаева не выйдет на «Кинопоиске» в запланированную дату
Подробнее
Квентин Тарантино решил отказаться от съемок «Кинокритика»
Подробнее
Российские кинотеатры отказались от предсеансовых показов в рамках акции «Месяц без пираток»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сто лет тому вперед» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 апреля 2024 года
Подробнее
А24 подверглась критике за использование нейросетей в промокампании «Падения империи»
Подробнее
Деловая программа ММКФ открылась дискуссией о продвижении российского кино на зарубежные площадки
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 апреля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сто лет тому вперед» ожидаемо оказался лидером
Подробнее
Стала известна программа АВКшоу «Синемаскоп 2024»
Подробнее
Canneseries продолжит существование после закрытия рынка MIPTV
Подробнее
Sony Pictures включилась в борьбу за Paramount Global
Подробнее
Касса России: «Сто лет тому вперед» возглавил прокат
Подробнее
Студия Ghibli получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее