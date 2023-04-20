Задержана экс-замминистра культуры Ольга Ярилова

Ее допрашивают по делу о мошенничестве с «Пушкинскими картами»

В Москве следователи задержали бывшего заместителя министра культуры Ольгу Ярилову, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. С бывшей чиновницей «ведутся следственные действия» в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей с использованием программы «Пушкинская карта».

Телеграм-канал 112, посвященный происшествиям, указывает, что Ярилову подозревают в коррупционном преступлении, вечером среды она была допрошена.

UPD: утром 20 мая Ольга Ярилова была арестована на 2 месяца по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщили в Басманном суде.

Ольга Ярилова служила в министерстве культуры РФ с 2005 года, в 2018 став заместителем главы ведомства. В сентябре прошлого года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

В начале 2023 года сотрудниками Росфинмониторинга была разоблачена преступная группа, похитившая у государства более 100 млн рублей через фальшивые списки участников проекта «Пушкинская карта». Об этом директор ведомства Юрий Чиханчин сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Затем стало известно об ущербе более чем в 200 млн рублей, нанесенном тремя обвиняемыми, которые использовали поддельные карты и обманывали с их помощью работников Минкультуры.

По версии Следственного комитета РФ, в 2022 году граждане Якубов, Гурбанов и Сафонов, используя фиктивные «Пушкинские карты», выпущенные оператором программы АО «Почта Банк», организовали массовое приобретение билетов, не проводя при этом никаких культурно-массовых мероприятий. Эта схема позволила злоумышленникам присвоить бюджетные средства. Трое подозреваемых находятся под стражей с января. К противодействию мошенническим схемам с использованием «Пушкинских карт» подключились другие ведомства: в Минкульте начали прорабатывать методику дополнительной верификации держателей карт, а Роскомнадзор стал блокировать сайты и группы, в которых была замечена подозрительная активность.

«Пушкинская карта» — программа, стартовавшая в сентябре 2021 года, ориентированная на россиян в возрасте от 14 до 22 лет, которая позволяет им бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. В год держателю «Пушкинской карты» выделяется 5 000 рублей, из них 2 000 он может потратить на покупку билетов в кинотеатры. В марте глава правительства РФ Михаил Мишустин отчитался о работе программы, по его сведениям, карту оформило более 8 млн россиян. По данным Министерства культуры, к апрелю участниками программы стало более 2,1 тыс кинотеатров страны.