РКН удалил 36 сайтов из-за мошенничества с «Пушкинской картой»

Информация о вредоносных страницах поступила из Минкульта

Роскомнадзор на основании судебных решений заблокировал 36 интернет-страниц «по теме мошеннических действий с «Пушкинской картой»», передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. О выявленных случаях нарушения законодательства РКН сообщили сотрудники Министерства культуры, ведущие мониторинг в интернете на предмет обнаружения мошеннических сайтов, сообществ, аккаунтов и объявлений, которые предлагают услуги по выводу наличных с «Пушкинских карт».

Ранее сообщалось, что сотрудники Росфинмониторинга разоблачили преступную группу, похитившую у государства более 100 млн рублей через фальшивые списки участников проекта «Пушкинская карта». Затем стало известно об ущербе в более 200 млн рублей, нанесенном тремя обвиняемыми, которые использовали поддельные карты и обманывали с их помощью работников Минкультуры. По версии Следственного комитета РФ, в 2022 году граждане Якубов, Гурбанов и Сафонов, используя фиктивные «Пушкинские карты», выпущенные оператором программы АО «Почта Банк», обманули работников банка и Министерства культуры России и похитили более 200 млн рублей. Для этого они организовали массовое приобретение билетов, однако никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест, сами они тоже арестованы.

Министерство культуры подготовило требования по противодействию мошенническим схемам в использовании программы. В настоящее время идет проработка использования электронного сертификата вдобавок к карточке.