top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • РКН удалил 36 сайтов из-за мошенничества с «Пушкинской картой»

РКН удалил 36 сайтов из-за мошенничества с «Пушкинской картой»

Автор: БК

14 марта 2023

Информация о вредоносных страницах поступила из Минкульта

Роскомнадзор на основании судебных решений заблокировал 36 интернет-страниц «по теме мошеннических действий с «Пушкинской картой»», передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. О выявленных случаях нарушения законодательства РКН сообщили сотрудники Министерства культуры, ведущие мониторинг в интернете на предмет обнаружения мошеннических сайтов, сообществ, аккаунтов и объявлений, которые предлагают услуги по выводу наличных с «Пушкинских карт».

Ранее сообщалось, что сотрудники Росфинмониторинга разоблачили преступную группу, похитившую у государства более 100 млн рублей через фальшивые списки участников проекта «Пушкинская карта». Затем стало известно об ущербе в более 200 млн рублей, нанесенном тремя обвиняемыми, которые использовали поддельные карты и обманывали с их помощью работников Минкультуры. По версии Следственного комитета РФ, в 2022 году граждане Якубов, Гурбанов и Сафонов, используя фиктивные «Пушкинские карты», выпущенные оператором программы АО «Почта Банк», обманули работников банка и Министерства культуры России и похитили более 200 млн рублей. Для этого они организовали массовое приобретение билетов, однако никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест, сами они тоже арестованы.

Министерство культуры подготовило требования по противодействию мошенническим схемам в использовании программы. В настоящее время идет проработка использования электронного сертификата вдобавок к карточке. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фильм «Всё везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 марта 2023 года
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар»
Подробнее
Стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина 2023»
Подробнее
Кинотеатральные сборы в Международный женский день превзошли показатели прошлого года
Подробнее
Прошла премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 марта
Подробнее
Официальная касса России: в упорной борьбе золото завоевали «Беспринципные в деревне»
Подробнее
Темп роста выручки онлайн-кинотеатров в 2022 году снизился
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения
Подробнее
Сценарный конкурс «Метод» объявил лонг-лист
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Поехавшая» уверенно впереди
Подробнее
Касса четверга: «Поехавшая» возглавила чарт
Подробнее
Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил состав жюри
Подробнее
«Пушкинскую карту» защитят электронным сертификатом
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 6 по 12 марта
Подробнее
«Яндекс» рассказал, как устроены зрительские оценки фильмов и сериалов «Кинопоиска»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Поехавшая» стартует с первой строчки
Подробнее
Киномарафон фестиваля «Золотой ворон» продлил период проведения показов 
Подробнее
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2023 объявил расписание
Подробнее